CIUDAD DE MÉXICO, 18MARZO2026.- El diputado Sergio Mayer regresó al Palacio Legislativo de San Lázaro tras ser expulsado del reality show La Casa de los Famosos y solicitar licencia en el pleno. FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM

Guardar

Sergio Mayer considera que corresponde a la autoridad determinar si Luis de Llano cumplió con la disculpa pública ordenada en favor de Sasha Sokol, luego de que la cantante y su defensa señalaron que el video difundido por el productor no se ajusta a la sentencia.

El actor y diputado con licencia dijo que no había escuchado el mensaje publicado por De Llano y que se mantenía desconectado del tema. Aun así, señaló que sabía de la obligación judicial y expresó su expectativa de que el productor hubiera cumplido.

PUBLICIDAD

La postura de Mayer surge después de que Sokol cuestionó la disculpa difundida el 2 de noviembre. La cantante sostiene que el material cambió el sentido del texto que fue aprobado por el Juzgado y se publicó sin cumplir con un procedimiento de revisión previo.

Sergio Mayer dice que la autoridad debe resolver si la disculpa fue correcta

Al ser consultado sobre la disculpa pública de Luis de Llano, Sergio Mayer respondió que no conocía el contenido completo de la grabación.

“No sé, tampoco la he escuchado, he estado bien desconectado”, dijo el actor ante las preguntas de la prensa.

Mayer indicó que tenía conocimiento de la medida ordenada dentro del proceso civil. “Yo espero que haya cumplido también. Yo sabía que tenía que dar la disculpa, creo que ya la hizo y no sé qué es”, expresó.

PUBLICIDAD

Luis de Llano publicó este 4 de noviembre un video que presentó como disculpa pública hacia Sasha Sokol. Al día siguiente, ella lo objetó: el texto que leyó el productor no es el que aprobó el tribunal, y ahora su caso pasa de lo civil a lo penal. (CUARTOSCURO)

Una reportera le comentó que Sasha Sokol no estuvo de acuerdo con el contenido del video. Ante ello, Mayer planteó que la valoración sobre el cumplimiento de la sentencia no depende solamente de las partes involucradas.

“Ella puede no estar de acuerdo, pero es la autoridad la que debe decidir si estuvo o no correcta la disculpa”, afirmó Sergio Mayer.

El también productor sostuvo que el caso debe ser revisado por la instancia judicial que emitió la resolución. “Es la autoridad la que tiene que autorizar”, agregó.

Mayer reconoció que Sokol puede tener una expectativa distinta sobre la reparación ordenada. “Si Sasha esperaba otra cosa, también es válido. Yo creo que la autoridad es quien tiene que definir eso”, declaró.

PUBLICIDAD

Sus palabras no incluyen una postura sobre el contenido específico de la disculpa. El actor remarcó que no escuchó el video antes de ser cuestionado al respecto.

Sasha Sokol y su defensa señalan que el video no respeta la sentencia

Sasha Sokol publicó un mensaje después de que circuló el video de Luis de Llano. La cantante afirmó que la grabación no corresponde a la disculpa pública que el tribunal le ordenó emitir.

“Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”, escribió la artista.

Sokol sostuvo que la disculpa debía reconocer expresamente elementos definidos durante el proceso. Entre ellos, mencionó que a sus 14 años no podía consentir una relación, que De Llano actuó desde una posición de poder y que sus padres no fueron cómplices.

PUBLICIDAD

“Nada de eso aparece en el video que publicó”, afirmó Sasha Sokol.

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

La intérprete también expuso que De Llano tiene prohibido mencionarla públicamente, salvo en los términos exactos de la medida de reparación ordenada judicialmente. “Al publicar este video, ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia”, señaló.

Un día después, la representación legal de Sokol difundió un comunicado para explicar los motivos por los que considera que hubo incumplimiento.

La defensa de Sasha Sokol señala tres posibles incumplimientos

El equipo legal de Sasha Sokol sostiene que Luis de Llano habría sustituido el texto aprobado por el Juzgado por otro contenido. La defensa afirma que el cambio no está limitado a la manera en que fue presentada la disculpa.

PUBLICIDAD

“Bajo la apariencia de un lenguaje jurídico, Luis de Llano no pretende modificar la forma, sino el fondo”, indica el posicionamiento.

Los abogados argumentan que el productor habría reemplazado el reconocimiento de una posición de poder y de su responsabilidad civil por frases que presentarían lo ocurrido como una relación entre iguales.

“Luis de Llano no solo está retrasando el cumplimiento de una obligación judicial, sino pretendiendo sustituir el texto aprobado por el Juzgado”, señala el comunicado.

La defensa de Sokol también sostiene que De Llano omitió el mecanismo que debía seguir antes de difundir la grabación. Según el documento, el productor tenía que entregar primero el video al Juzgado.

PUBLICIDAD

La cantante podía revisarlo después y, tras esa etapa, correspondía a la jueza autorizar su publicación. El equipo jurídico acusa que la grabación fue difundida sin cumplir con esos pasos.

“Luis de Llano ignoró todo ese procedimiento”, afirma la representación legal.

El caso civil llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La disputa legal comenzó por la vía civil en julio de 2022. En mayo de 2023, un juzgado condenó a Luis de Llano por daño moral y, meses después, una Sala Civil confirmó la resolución e impuso medidas de reparación.

Entre ellas se encuentran la disculpa pública, el pago de una indemnización, la prohibición de referirse a Sasha Sokol fuera de los términos fijados por la sentencia y la obligación de tomar un curso especializado en prevención del abuso sexual.

PUBLICIDAD

En 2022, Sasha Sokol demandó a Luis de Llano por presunto abuso sexual, a raís de que el productor la revictimizó durante una entrevista. (sashasokolova, Instagram)

La SCJN negó el amparo promovido por De Llano el 25 de junio de 2025, por lo que la sentencia quedó firme. El plazo para publicar la disculpa venció el 9 de enero de 2026.

El 2 de septiembre de 2026, el productor fue arrestado por incumplimientos relacionados con las medidas ordenadas en el proceso. La defensa de Sokol recordó ese antecedente al sostener que el video representa una nueva desobediencia.

“Una sentencia es una orden judicial, no una sugerencia”, concluye el comunicado del equipo legal de la cantante.