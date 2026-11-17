El Ministerio de Educación detalló las medidas de austeridad y transparencia implementadas para una gestión responsable de los recursos de su cartera (@Mineducacion/X)

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El Ministerio de Educación solicitó al Ministerio de Hacienda, en cabeza de Miguel Gómez Martínez, reducir en más de $386.000 millones su presupuesto de inversión correspondiente a la vigencia 2026, como parte del plan de austeridad implementado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para ajustar las finanzas públicas del país.

La medida fue anunciada por la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, a través de un pronunciamiento divulgado en las plataformas digitales oficiales de la cartera, espacio en el que detalló los recortes aplicados tanto en los rubros de inversión como en los gastos de funcionamiento administrativo.

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La jefa de la cartera explicó: “En el Ministerio de Educación estamos tomando decisiones para que los recursos de los colombianos se administren con responsabilidad, transparencia y cumplan su verdadero propósito: estar al servicio de la educación. Ante la crítica situación económica y fiscal que recibimos del gobierno anterior y en cumplimiento del compromiso del presidente Abelardo de la Espriella, estamos haciendo todo para que el esfuerzo de austeridad empiece por nuestra casa”.

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, anunció una solicitud de reducción presupuestal por $386.173 millones para la vigencia 2026 (@Mineducacion/X)

En cuanto a las cifras exactas del recorte proyectado sobre el presupuesto de inversión, la ministra precisó el trámite adelantado ante la autoridad hacendaria del país y los montos ya ejecutados mediante decreto presidencial.

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Menos viajes y contratos: así se está apretando el gasto

Sobre este proceso financiero, Hoyos Castañeda señaló: “Solicitamos al Ministerio de Hacienda reducir $386.173 millones de nuestro presupuesto de inversión para 2026. Mediante el Decreto 1585 se hizo la primera reducción de $13.341 millones y quedaron pendientes otros $372.832 millones para un ajuste posterior. Además, identificamos $11.726 millones adicionales que también buscamos incorporar a esta reducción”.

De forma paralela a la disminución en las partidas de inversión, la entidad adoptó disposiciones internas para restringir los costos operativos, comenzando por los viajes y desplazamientos oficiales de los servidores públicos de la institución.

“Los resultados pasaron de 422 comisiones mensuales entre enero y julio durante la anterior administración a 119 entre agosto y octubre. El gasto mensual disminuyó de $440 millones a $131 millones, una reducción cercana al 70%”.

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Según la ministra, el gasto mensual en comisiones y desplazamientos oficiales pasó de $440 millones a $131 millones (Banco de la República)

Otro de los componentes del plan de ahorro se concentró en la revisión de la planta de contratistas vinculados bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión durante el segundo semestre del año.

Al comparar las cifras de contratación entre los dos periodos gubernamentales de 2026, la funcionaria indicó: “Mientras entre enero y julio de 2026 el gobierno anterior celebró 795 contratos por $88.000 millones, entre agosto y noviembre nosotros celebramos únicamente 7 contratos. Esta decisión nos permite generar un ahorro de más de $13.000 millones”.

Frente a las inquietudes sobre el impacto que estos ajustes presupuestales puedan tener en la prestación del servicio educativo en las regiones, la titular de la cartera aseguró que las reducciones no afectarán la cobertura ni la operación de los programas misionales dirigidos a los estudiantes.

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¿Habrá afectaciones en la educación? Esto respondió la ministra

En su declaración, Hoyos enfatizó el criterio administrativo que guía estas decisiones: “Quiero dejar algo claro: en este Gobierno la austeridad no significa sacrificar la calidad, la accesibilidad ni la transformación educativa. Tampoco significa renunciar a nuestras responsabilidades. Significa administrar mejor, optimizar los recursos y garantizar que cada decisión de gasto responda a las prioridades del país”.

Ilva Myriam Hoyos aseguró que las medidas de austeridad del Gobierno de De la Espriella no comprometerán la calidad, la cobertura ni el acceso a los programas educativos (Europa Press)

La ministra señaló en su intervención que las dependencias del sector educativo mantendrán la revisión permanente de sus rubros presupuestales para cumplir las metas de ahorro trazadas desde la Presidencia de la República: “Como lo ha señalado el señor presidente de la República, cada peso público debe tener una justificación clara, un propósito y un resultado verificable, en este caso, en favor del derecho de la educación”.

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