La difusión de las imágenes en redes sociales causó rechazo por presuntas agresiones verbales y conductas racistas dirigidas contra la mujer policía (@tigre903/X)

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Jazlí Tatiana Carabalí Arroyo, auxiliar de la Policía Nacional, pidió que nadie vuelva a pasar por una situación como la que denunció el 15 de noviembre de 2026 en el barrio Obrero de Cali, donde fue blanco de insultos racistas mientras cumplía su turno en un CAI.

La joven, que lleva nueve meses en la institución, se pronunció después de que un video de la agresión verbal se difundiera en redes sociales. En las imágenes se observa que Carabalí mantuvo la calma ante los ataques de un hombre que, según su relato, también dirigió expresiones ofensivas contra la uniformada que la acompañaba.

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La Alcaldía de Cali exaltó a la auxiliar por la forma en que respondió al episodio. El alcalde Alejandro Eder anunció, además, que el señalado fue identificado, suspendido de sus funciones y denunciado ante las autoridades competentes.

Jazlí Carabalí pidió que el caso no se repita contra otras personas

Durante un acto público organizado por la Administración distrital, Tatiana Carabalí agradeció las muestras de respaldo que recibió tras la divulgación del caso. La auxiliar expresó que espera que la denuncia contribuya a evitar nuevos hechos de discriminación.

Jazlí Tatiana Carabalí contó que los insultos también alcanzaron a una compañera en un CAI; el hombre señalado fue suspendido de sus funciones (@alejoeder / X)

“Les quería agradecer absolutamente a todos por todo su apoyo, para que estas circunstancias, como las que pasaron conmigo el día 15 de noviembre, no le vuelvan a pasar a nadie más”, afirmó la uniformada.

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Carabalí relató que estaba con otra integrante de la Policía, identificada como la patrullera Malory, en el CAI adscrito a la estación de Policía Junín. Según su versión, un hombre llegó al lugar y comenzó a proferir insultos y expresiones racistas contra ambas.

“Yo estaba con mi patrullera Malory en el CAI y el señor llegó a agredirnos verbalmente a las dos con hechos de racismo y groserías”, manifestó.

La auxiliar confirmó que ya fue instaurada una denuncia contra el ciudadano señalado por la agresión. El hecho generó rechazo en redes sociales luego de la circulación de un video en el que se escucha parte de los insultos lanzados contra las uniformadas.

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El alcalde Alejandro Eder anunció suspensión y acciones disciplinarias

La auxiliar Jazlí Tatiana Carabalí denunció agresiones e insultos racistas en un CAI del barrio Obrero de Cali. (@alejoeder / X)

El mandatario local calificó el reconocimiento como una exaltación al comportamiento de la auxiliar durante el episodio. Eder sostuvo que el caso no puede quedar sin respuesta institucional y aseguró que la ciudad debe rechazar toda manifestación de odio racial.

“Quiero que usted sepa que cuenta con todo el respaldo institucional y de todo el pueblo caleño. Aquí no toleramos agresiones de ningún tipo, y mucho menos actos racistas. No le daremos ni un centímetro al odio, al racismo ni a la agresión”, expresó el funcionario.

Según informó el alcalde, las primeras indagaciones permitieron establecer que el presunto agresor, identificado por las autoridades como José Miguel Pérez, trabaja como técnico clínico y tendría vínculos laborales con una entidad descentralizada del Distrito.

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Por esa razón, la Alcaldía ordenó su suspensión e inició las actuaciones disciplinarias que correspondan. Eder también indicó que solicitó a la Personería de Cali abrir un proceso disciplinario y que la Fiscalía General de la Nación conoce la denuncia.

El alcalde Alejandro Eder exaltó la compostura y el desempeño de la auxiliar durante el ataque verbal. (@alejoeder / X)

El mandatario afirmó que el caso involucra posibles conductas que deberán ser evaluadas por las autoridades judiciales. La responsabilidad penal o disciplinaria del señalado será determinada dentro de los procedimientos en curso.

La Alcaldía destacó la respuesta de la uniformada ante la agresión

Eder resaltó que Carabalí mantuvo la compostura mientras era atacada verbalmente. “Es un reconocimiento merecido por el profesionalismo, por la altura con que la auxiliar asumió la situación”, señaló el alcalde durante el encuentro.

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El mandatario añadió que no se admite “ningún ataque de odio, ningún ataque racista, ninguna agresión contra un funcionario público”. También recordó que Cali tiene la mayor población afrodescendiente de Colombia y sostuvo que esa condición implica una responsabilidad para promover el respeto y la convivencia.

La auxiliar de Policía tiene como meta convertirse próximamente en patrullera. Por ahora, continuará su proceso dentro de la institución, en la que lleva nueve meses de servicio.

Tatiana Carabalí agradeció el respaldo ciudadano y pidió medidas para evitar nuevos hechos de discriminación. (@alejoeder / X)

El caso reactivó el debate sobre episodios de discriminación racial contra servidores públicos en la capital del Valle del Cauca. Eder recordó un hecho ocurrido en mayo de 2025, cuando el agente de tránsito José Félix Angulo Cabezas denunció insultos racistas durante un procedimiento en el barrio San Fernando.

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