Colombia

Claudia López se refirió a retrasos en las obras del metro de Bogotá revelados por Galán: el exministro Rodrigo Lara la cuestionó

El avance de la Línea 1 del metro ya es del 84%, pero hay problemas que han afectado el cumplimiento del cronograma

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que hay retrasos en las obras del metro, debido a falta de personal y otros factores (@CarlosFGalan/X)
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El metro de Bogotá volvió a ser tema de discusión en el país político colombiano. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que la Línea 1 del metro entró en su recta final. Su administración recibió el proyecto en un 28% de avance y alcanzó el 84% a corte de octubre de 2026.

Ahora, el proyecto en esta recta final enfrenta la etapa más difícil de su construcción. Es cuando tenemos que lograr que todos los sistemas que han venido avanzando, me refiero viaducto, redes, espacio público, estaciones, trenes, se integren en esta etapa final y por eso la hace la más compleja de todas”, detalló.

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El mandatario local explicó que el proyecto ha pasado por distintas dificultades que han tenido un impacto en el seguimiento del cronograma. Entre ellas está la falta de suficiente personal, lo cual, según explicó, afecta el desarrollo y el avance de las estaciones. El alcalde aseguró que se necesitan más personas para hacer los acabados de cada estación.

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó los retrasos en el metro, y Claudia López cuestionó el hecho de que ahora haya faltantes en las obras. El exministro Rodrigo Lara cuestionó el cambio de postura de la exalcaldesa (Empresa Metro de Bogotá - Colprensa - Prensa Claudia López - Catalina Olaya/Colprensa)
El alcalde Carlos Fernando Galán explicó los retrasos en el metro, y Claudia López cuestionó el hecho de que ahora haya faltantes en las obras. El exministro Rodrigo Lara cuestionó el cambio de postura de la exalcaldesa (Empresa Metro de Bogotá - Colprensa - Prensa Claudia López - Catalina Olaya/Colprensa)

De igual manera, mencionó un reto relacionado con las redes de servicios públicos. Según precisó, originalmente se pensó en renovar 130 kilómetros de redes de servicios públicos. Sin embargo, con el tiempo se percataron de que en realidad se deben renovar 320 kilómetros. Esto también afectó el cronograma.

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“Es casi dos punto cinco veces lo que se proyectó originalmente. Eso implica más tiempo, más recursos y una afectación al espacio público, porque solamente podemos avanzar en el espacio público cuando esté resuelto el tema de redes. Ya tenemos la plata”, indicó Galán.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López reaccionó a las declaraciones de su sucesor y criticó su gestión para garantizar el cumplimiento del cronograma del proyecto. “Traducción: Galán reconoce que dejó atrasar la línea 1 del Metro y que no estará lista en marzo de 2028″, señaló.

Claudia López aseguró que, al finalizar su período como alcalesa, entregó el proyecto del metro en el nivel de avance esperado para diciembre de 2023 (30%) (Enea Lebrun/Reuters)
Claudia López aseguró que, al finalizar su período como alcalesa, entregó el proyecto del metro en el nivel de avance esperado para diciembre de 2023 (30%) (Enea Lebrun/Reuters)

Según detalló, al finalizar su período como alcaldesa, entregó el proyecto en el nivel de avance esperado para diciembre de 2023 (30%). Cuestionó entonces el hecho de que el mandatario local haya “descubierto” que hay varios faltantes que impiden el adecuado avance de las obras.

Hoy nos cuenta que de repente descubrió que hacen falta personal, redes, acabados y espacio público, y que ha “hecho llamados”, pero no estará listo”, aseveró.

Asimismo, señaló a Carlos Fernando Galán por no hacer pronunciamientos referentes a la financiación de la Línea 3 del metro y de la extensión de la Línea 1.

La exalcaldesa Claudia López Hernández cuestionó los retrasos en las obras del metro de Bogotá (@ClaudiaLopez/X)
La exalcaldesa Claudia López Hernández cuestionó los retrasos en las obras del metro de Bogotá (@ClaudiaLopez/X)

“De ñapa calla mientras Abelardo y su flamante gerente de Bogotá confirman que nos harán conejo con la financiación de la construcción de la Línea 3 y la extensión de la Línea 1, y aplaude porque a cambio le darán $34 mil millones para un estudio para una supuesta Línea 4. Eso es equivalente a que nos quiten una línea de 24 Km de metro y nos den a cambio un jardín infantil (sic)”, indicó.

Exministro de Abelardo de la Espriella se involucró en el debate

El exministro del Interior Rodrigo Lara, que duró poco tiempo en el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, respondió a la publicación de Claudia López. El ex jefe de cartera se refirió específicamente al cambio de postura de la exalcaldesa con respecto al metro, teniendo en cuenta que en el pasado criticó el hecho de que se fuera a construir elevado y no soterrado.

El exministro Rodrigo Lara respondió a crítica de Claudia López con respecto al metro de Bogotá (@Rodrigo_Lara_/X)
El exministro Rodrigo Lara respondió a crítica de Claudia López con respecto al metro de Bogotá (@Rodrigo_Lara_/X)

“Me alegra que la Dra. Claudia López haya cambiado de opinión con respecto al metro. En 2019 demandó el proyecto elevado para frenarlo y lo llamó “medio metro”. Hoy, cuando le conviene hacer lo contrario, lo defiende y lo celebra como “nuestro metro”. Bienvenida es nuevo cambio de postura (sic)”, escribió el exministro en su cuenta de X.

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