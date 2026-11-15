Desde desafinación hasta la elección del vestuario: las críticas que destrozan a Thalía tras su presentación con Karol G

Invitada por La Bichota en la primera noche de Tropitour, la artista rindió un emotivo homenaje a un recordado episodio de su carrera e interpretó Piel morena, Amor a la mexicana y A quién le importa. (Crédito especial: Instagram/ @thalia)

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El regreso de Thalía a un escenario de la Ciudad de México después de diez años prometía ser motivo para la celebración y la nostalgia.

Karol G recibió a la mexicana como la artista que admiraba desde niña y ambas compartieron uno de los momentos más esperados de la primera noche del Viajando por el Mundo, Tropitour en el Estadio GNP Seguros.

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Pero, mientras el público celebraba el encuentro entre dos generaciones del pop latino, los videos de la participación comenzaron a multiplicarse en redes sociales.

Thalía regresó a los escenarios de la Ciudad de México tras diez años de ausencia durante el concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros. (@SoyOscarGM_/ X)

El dueto con La Bichota desató una ola de críticas por su aparente desafinación, la coordinación entre ambas y el bustier dorado con guitarras que eligió para interpretar Piel morena, Amor a la mexicana y A quién le importa.

La interpretación de Piel morena desató críticas por la voz de Thalía

La mayor parte de los mensajes se concentró en el desempeño vocal de Thalía durante la colaboración. Usuarios aseguraron que la cantante habría tenido problemas para seguir el ritmo y que su voz se escuchó fuera de tono en algunos pasajes del número.

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“Qué cosa tan horrenda, un desastre vocal ahí arriba” , escribió una usuaria al reaccionar a un video de la presentación.

Otro comentario señaló: “Thalía solo es estrella de aparador. No aguanta el escenario” , en referencia al regreso de la artista a conciertos masivos en la capital.

También hubo quienes cuestionaron la preparación previa que adoptó: “3 minutos más de ensayo o soundcheck no le hubieran venido mal” .

La conversación también alcanzó a Karol G. Algunas personas afirmaron que ambas se veían distanciadas en el escenario o que sus voces no coincidían en ciertos momentos: “Si hubieran ensayado antes no se vieran tan perdidas. Lástima no estar sincronizadas”.

Seguidores de la artista mexicana atribuyen las fallas de la presentación a problemas en el audio de la producción. (Ricardo Téllez/Infobae México)

Así, mientras algunos videos alimentaron las críticas y sentenciaron uso de playback, otros seguidores de la mexicana sostuvieron que el problema habría estado en el audio de la producción.

Niguna de las dos se ha pronunciado sobre el momento, pero el regreso a CDMX ya quedó marcado por una discusión que se salió del concierto y se instaló en plataformas.

La falta de sincronía con Karol G y el baile también entraron en la discusión

Los comentarios no se limitaron a la afinación de Thalía. Usuarios cuestionaron la dinámica entre las artistas durante Amor a la mexicana, Piel morena y A quién le importa, canciones que formaron el bloque especial de la primera fecha en la capital.

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“Que desagradable, se nota que ni se vieron antes, se pisaban al cantar” , escribió un usuario.

Otra publicación preguntó: “ ¿Cuál es el momento? Ver a Thalía cantando el 10% de la canción mientras se mueve de un lado a otro? ”.

“No bailaron una canción que te invita a bailar... quetiesas”, comentó una usuaria para visibilizar la falta de fuerza puesta en el momento.

La falta de coordinación en el baile y la sincronía entre las intérpretes desató señalamientos sobre una presunta falta de ensayos. (Captura tomada de redes sociales)

El número incluía referencias al mariachi dentro de una parte del espectáculo dedicada a México. Karol G usó un atuendo verde, blanco y rojo, mientras Thalía apareció con una prenda dorada que retomó uno de los momentos más recordados de su carrera.

Entre quienes cuestionaron la voz de la mexicana y quienes culparon a una posible falla de audio, el dueto siguió sonando mucho después de que se apagaron las luces del recinto.

El look con guitarras de Thalía dividió opiniones por su diseño y exposición

El vestuario de Thalía también se volvió otro eje de críticas. La cantante recuperó el bustier con guitarras que usó durante la promoción de Amor a la mexicana y que se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de aquella etapa de su carrera.

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La referencia remite a 1997 , cuando la cantante apareció con una versión de esa prenda en un programa de Televisión Española .

Para la versión que llevó al Estadio GNP Seguros mantuvo las guitarras como elemento central, pero eligió una reinterpretación dorada del diseño para adaptarse al concepto visual del show de la colombiana.

La propia Thalía mostró días antes que decoraba las guitarras de la prenda, sin revelar entonces que el look formaría parte de su aparición junto a la colombiana.

La nostalgia detrás de la prenda no frenó los comentarios. Algunos criticaron que el diseño y lo consideraron fuera de lugar, mientras otros defendieron que la mexicana retomara una imagen entrañable que forma parte de su trayectoria.

El homenaje de Thalía a su memorable atuendo, que quedó grabado como uno de los episodios más queridos de su carrera, generó nostalgia y aplausos entre sus seguidores. (Crédito especial: Instagram/ @thalia)

Al final, el encuentro que Karol G preparó como un tributo a la artista que admiraba de niña terminó por abrir una conversación distinta.

Thalía regresó a cantar en la Ciudad de México después de diez años entre recuerdos de Amor a la mexicana, un abrazo con La Bichota y una lluvia de comentarios que puso bajo la lupa cada nota, cada paso y hasta las guitarras de su vestuario.