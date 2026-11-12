Colombia

Ataque armado en Casanare dejó un policía muerto y otro herido: Abelardo de la Espriella ordenó operativos

El patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas, de 37 años, fue atacado mientras realizaba labores de vigilancia en Hato Corozal. Una ciudadana también resultó lesionada y el gobernador César Ortiz rechazó lo ocurrido

Juan Sebastián Quintero Caldas, patrullero de 37 años que murió durante el ataque armado en Hato Corozal, Casanare. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Juan Sebastián Quintero Caldas, patrullero de 37 años que murió durante el ataque armado en Hato Corozal, Casanare. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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Un ataque armado contra integrantes de la Policía Nacional en Hato Corozal, Casanare, dejó un uniformado muerto y otro herido durante la noche del miércoles 11 de noviembre. La víctima fue identificada como el patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas, de 37 años, quien se encontraba realizando actividades de registro y control junto con un subintendente.

De acuerdo con la información preliminar entregada por El Colombiano, los dos policías se movilizaban en una motocicleta cerca de una estación de gasolina cuando fueron atacados con varios disparos. Quintero Caldas murió en el lugar, mientras que su compañero fue trasladado a un centro médico.

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Según Blu Radio, algunas versiones señalan que los atacantes habrían despojado a los uniformados de sus armas de dotación antes de dispararles. Sin embargo, este detalle hace parte de la información que deberá ser esclarecida por las autoridades durante las investigaciones.

Imagen de referencia / Policía Nacional
Los dos policías se movilizaban en una motocicleta y fueron atacados con varios disparos cerca de una estación de gasolina. - crédito Policía Nacional (Imagen de referencia)

El gobernador de Casanare, César Ortiz, informó que el subintendente permanece en estado crítico y que una ciudadana también resultó lesionada, aunque su herida no compromete su vida.

Tras conocerse el atentado, el presidente Abelardo de la Espriella condenó el asesinato y anunció el despliegue de capacidades operacionales, de inteligencia e investigación criminal para identificar y capturar a los responsables.

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Abelardo de la Espriella ordenó operativos tras el asesinato del policía

A través de sus redes sociales, el presidente se refirió al ataque y expresó su solidaridad con los familiares del patrullero fallecido y con la institución policial. En su pronunciamiento, confirmó que impartió instrucciones para que las autoridades utilicen sus capacidades operacionales y de inteligencia en la búsqueda de los responsables.

He ordenado desplegar todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación criminal para identificar, perseguir y capturar a los responsables cuanto antes”, escribió.

El mandatario también se refirió a la respuesta que tendrá el Estado frente a las agresiones contra los integrantes de la Fuerza Pública y aseguró que el asesinato del patrullero no quedará sin una acción de las autoridades.

No permitiremos que estos asesinos crean que pueden arrebatarle la vida a nuestros héroes y escapar de la justicia. los vamos a perseguir hasta encontrarlos; pagarán por este crimen”, manifestó.

En el mismo mensaje, De la Espriella sostuvo que cada agresión contra los uniformados tendrá una respuesta institucional. Además, reiteró su respaldo a los integrantes de la Policía Nacional y a los familiares del patrullero asesinado.

Cada ataque contra la Fuerza Pública tendrá una respuesta contundente del Estado”, agregó el presidente en su pronunciamiento.

Abelardo de la Espriella ordenó desplegar capacidades operacionales y de inteligencia para identificar a los responsables del atentado. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella ordenó desplegar capacidades operacionales y de inteligencia para identificar a los responsables del atentado. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La instrucción presidencial contempla acciones de inteligencia e investigación criminal, además del despliegue de capacidades operacionales. Sin embargo, hasta el momento no se han divulgado resultados de estos procedimientos ni se han reportado capturas relacionadas con el caso.

Gobernador de Casanare rechazó el atentado contra la Policía

El gobernador César Ortiz también se pronunció sobre lo ocurrido en Hato Corozal y manifestó su rechazo a la agresión contra los integrantes de la institución. Su declaración incluyó un llamado a respaldar a la Fuerza Pública y un mensaje de solidaridad con los familiares del uniformado fallecido.

Condeno enérgicamente el ataque perpetrado contra miembros de nuestra Policía en el municipio de Hato Corozal”, escribió el mandatario departamental.

Ortiz señaló que los hechos violentos contra los uniformados requieren el acompañamiento de las autoridades y de la ciudadanía. En ese sentido, pidió mantener el respaldo institucional a los policías que cumplen labores de seguridad en el departamento.

“En estos momentos difíciles debemos estar más unidos que nunca para respaldar a nuestra Fuerza Pública y enfrentar con valentía a quienes pretenden sembrar terror y afectar la paz de Colombia”, expresó.

César Ortiz confirmó que una ciudadana también resultó herida durante el ataque y rechazó la agresión contra la Policía Nacional. - crédito César Ortiz Zorro/ Facebook
César Ortiz confirmó que una ciudadana también resultó herida durante el ataque y rechazó la agresión contra la Policía Nacional. - crédito César Ortiz Zorro/ Facebook

El gobernador también envió un mensaje a los integrantes de la institución y a sus familias, al tiempo que extendió su solidaridad a los habitantes del municipio donde ocurrió el atentado.

Nuestros policías no están solos, Casanare y Colombia está con ustedes”, concluyó en su publicación.

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