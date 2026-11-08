Abelardo de la Espriella envió una advertencia a los responsables de los ataques terroristas en Colombia: “Por cada atentado, un bombardeo”

El jefe de Estado afirmó que su Gobierno no negociaría bajo amenazas y prometió perseguir las estructuras, finanzas, arsenales y redes de los grupos ilegales (Presidencia)

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En distintos departamentos de Colombia se registraron ataques terroristas perpetrados por grupos al margen de la ley, por lo que el presidente, Abelardo de la Espriella, condenó los hechos y ordenó reforzar la seguridad en las regiones afectadas.

En su publicación más reciente en la red social X, el jefe de Estado aseguró que los “narcoterroristas” están “desesperados” por los operativos que se han llevado a cabo desde que asumió la Presidencia de Colombia.

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“¡Los narcoterroristas están desesperados porque los golpeamos con toda la fuerza y las capacidades del Estado!”, afirmó.

Abelardo de la Espriella aseguró que los grupos criminales están “desesperados” por los operativos que se han llevado a cabo desde que asumió la Presidencia de Colombia (@ABDELAESPRIELLA-X)

Señaló que sus reacciones violentas responden a las ofensivas contra las estructuras criminales.

“Su reacción violenta es consecuencia de la ofensiva implacable que estamos adelantando contra sus estructuras criminales. ¡No vamos a retroceder ni un milímetro!”, expresó.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que intensificarán los operativos de la fuerza pública hasta desmantelar a todos los grupos criminales del país.

“Seguiremos intensificando las operaciones militares, policiales y de inteligencia, hasta desmantelar por completo estas organizaciones”, señaló.

Según el mandatario colombiano, se acerca el día en que los grupos criminales no tengan la capacidad de cometer un solo acto terrorista en el país, porque, según sus declaraciones, terminarán con sus estructuras, sus finanzas y sus redes criminales.

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“Está cerca el día en que no tengan capacidad de cometer un solo acto terrorista en Colombia, porque habremos acabado con sus estructuras, sus finanzas, sus arsenales y sus redes criminales”, expresó.

El presidente Abelardo de la Espriella puntualizó que el Estado no se va a rendir y no negocia bajo amenazas y no se dejará intimidar.

Abelardo de la Espriella aseguró que el Estado no se va a rendir y no negocia bajo amenazas y no se dejará intimidar (Presidencia de la República)

“¡Que les quede claro: el Estado no se rinde, no negocia bajo amenazas ni se deja intimidar!”, aseveró.

Detalles del atentado

Un ataque con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, dejó tres militares muertos y decenas de heridos el sábado 7 de noviembre de 2026.

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La Primera División del Ejército Nacional informó que ocho uniformados sufrieron heridas de gravedad. Otros integrantes de la institución recibieron atención médica en centros asistenciales de la zona, aunque las autoridades no precisaron la cantidad total de lesionados.

El alcalde de Santa Rosa del Sur, Milton Olaya, señaló desde el hospital Malambo y Patarroyo que el centro médico recibió a 35 heridos. Según su reporte, cinco pacientes fueron remitidos a otras instituciones y tres personas murieron como consecuencia del ataque.

“Hasta el momento, el reporte que tenemos son treinta y cinco heridos, de los cuales hay cinco remitidos y tres fallecidos. Hasta el momento lo que ha llegado hasta aquí. Pedimos a toda la comunidad que en oración para que no vuelva a ocurrir esto y tengamos la tranquilidad y la calma”, afirmó Olaya.

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El mandatario local agradeció a los habitantes que colaboraron con el traslado de las víctimas y al personal médico que acudió para atender la emergencia. El atentado también causó daños en la infraestructura del cantón, donde opera el Batallón de Infantería de Selva N.º 48.

La Primera División confirmó la activación de los protocolos de seguridad y la revisión de las afectaciones provocadas por el uso de aeronaves no tripuladas con explosivos. La institución rechazó el ataque y solicitó a la ciudadanía información que permita avanzar en las investigaciones.

El presidente Abelardo de la Espriella condenó el atentado mediante sus redes sociales. “Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar en Santa Rosa, sur de Bolívar”, escribió.

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El presidente Abelardo de la Espriella condenó el atentado mediante sus redes sociales (ABDELAESPRIELLA-X)

El jefe de Estado expresó solidaridad con los familiares de los militares fallecidos y con los heridos. También aseguró que el Gobierno garantizaría atención y acompañamiento para las víctimas y sus allegados.

En la zona operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Hasta ese momento, ninguna organización había asumido la autoría del hecho y las Fuerzas Militares tampoco habían identificado a los responsables.

De la Espriella ordenó intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a quienes participaron en el atentado. El presidente afirmó que la fuerza pública buscaría afectar las estructuras criminales y recuperar el control territorial.

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