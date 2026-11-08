Colombia

Galletas caseras de plátano y avena en 25 minutos: receta fácil con 3 ingredientes base

Preparar meriendas saludables no tiene por qué ser complicado ni costoso. Con ingredientes básicos de la cocina cotidiana, como plátano maduro y avena en hojuelas, te enseñamos a hornear unas galletas blandas, nutritivas y llenas de sabor casero

Pila de galletas sobre un plato con la superior partida a la mitad, al lado de una taza de café caliente y una cuchara de madera.
La receta de galletas de avena y plátano prescinde de azúcar refinada y harina de trigo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Estas galletas de avena y plátano son suaves, aromáticas y naturalmente dulces gracias a la fruta madura. No necesitan azúcar refinada, harina de trigo ni mezclas complicadas.

La receta aprovecha ingredientes sencillos y económicos, muy presentes en la cocina colombiana. El plátano maduro aporta humedad y dulzor, mientras que la avena ayuda a formar una masa de textura casera.

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Receta de Galletas de avena y plátano sin azúcar

Son galletas blandas, elaboradas con plátano maduro, avena y mantequilla de maní. La técnica principal consiste en triturar, mezclar, formar discos y hornear hasta que los bordes estén ligeramente dorados.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 15 minutos.
  • Tiempo total: 25 minutos.

Ingredientes

Un cuenco con avena, un frasco de mantequilla de maní, un tarro con miel, cacao en polvo, sal y un frasco de extracto sobre una mesa de madera.
La preparación utiliza ingredientes habituales y accesibles en la cocina colombiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. 2 plátanos maduros medianos.
  2. 1 ½ tazas de avena en hojuelas.
  3. 2 cucharadas de mantequilla de maní natural.
  4. 1 cucharadita de canela molida.
  5. 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  6. ½ cucharadita de polvo de hornear.
  7. 1 pizca de sal.
  8. 2 cucharadas de nueces picadas, opcional.

Cómo hacer galletas de avena y plátano sin azúcar, paso a paso

Manos con un tenedor que aplastan plátano maduro sobre copos de avena, mantequilla de maní y canela dentro de un cuenco de cerámica.
La fórmula incorpora mantequilla de maní junto con la avena y la fruta madura. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Precalienta el horno a 180 °C.
  2. Cubre una lata con papel para hornear o engrásala ligeramente.
  3. Pela los plátanos y tritúralos con un tenedor hasta obtener un puré.
  4. Agrega la mantequilla de maní, la canela, la vainilla y una pizca de sal.
  5. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes.
  6. Incorpora la avena y el polvo de hornear.
  7. Revuelve hasta obtener una masa húmeda y compacta. Déjala reposar 5 minutos para que la avena absorba parte de la humedad.
  8. Añade las nueces picadas si deseas una textura más crocante.
  9. Forma porciones con una cuchara y ponlas sobre la lata.
  10. Aplana cada porción con el dorso de la cuchara.
  11. No hagas las galletas demasiado delgadas, porque pueden quedar secas.
  12. Hornea durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados.
  13. Déjalas reposar 10 minutos antes de retirarlas de la lata. Al salir del horno estarán blandas y terminarán de afirmarse al enfriarse.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 10 y 12 galletas, según el tamaño.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por galleta, calculada para 12 unidades:

Bandeja de hornear con papel vegetal y galletas doradas cubiertas con copos de avena y nueces sobre una mesa de madera.
Las galletas se conservan en un recipiente hermético y pueden descongelarse en la nevera antes de su consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Calorías: 85 kcal.
  • Proteína: 2,5 g.
  • Carbohidratos: 12 g.
  • Grasa: 3,5 g.
  • Fibra: 2 g.
  • Azúcares naturales: 4 g aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las galletas en un recipiente hermético.

  • En la nevera, duran hasta 5 días.
  • A temperatura ambiente, se conservan hasta 2 días, en un lugar fresco y seco.
  • En el congelador, duran hasta 2 meses.

Para consumirlas, déjalas descongelar en la nevera o caliéntalas durante unos segundos.

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