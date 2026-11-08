Galletas caseras de plátano y avena en 25 minutos: receta fácil con 3 ingredientes base

Estas galletas de avena y plátano son suaves, aromáticas y naturalmente dulces gracias a la fruta madura. No necesitan azúcar refinada, harina de trigo ni mezclas complicadas.
La receta aprovecha ingredientes sencillos y económicos, muy presentes en la cocina colombiana. El plátano maduro aporta humedad y dulzor, mientras que la avena ayuda a formar una masa de textura casera.
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Receta de Galletas de avena y plátano sin azúcar
Son galletas blandas, elaboradas con plátano maduro, avena y mantequilla de maní. La técnica principal consiste en triturar, mezclar, formar discos y hornear hasta que los bordes estén ligeramente dorados.
Tiempo de preparación
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
- Tiempo total: 25 minutos.
Ingredientes
- 2 plátanos maduros medianos.
- 1 ½ tazas de avena en hojuelas.
- 2 cucharadas de mantequilla de maní natural.
- 1 cucharadita de canela molida.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- ½ cucharadita de polvo de hornear.
- 1 pizca de sal.
- 2 cucharadas de nueces picadas, opcional.
Cómo hacer galletas de avena y plátano sin azúcar, paso a paso
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Cubre una lata con papel para hornear o engrásala ligeramente.
- Pela los plátanos y tritúralos con un tenedor hasta obtener un puré.
- Agrega la mantequilla de maní, la canela, la vainilla y una pizca de sal.
- Mezcla hasta integrar todos los ingredientes.
- Incorpora la avena y el polvo de hornear.
- Revuelve hasta obtener una masa húmeda y compacta. Déjala reposar 5 minutos para que la avena absorba parte de la humedad.
- Añade las nueces picadas si deseas una textura más crocante.
- Forma porciones con una cuchara y ponlas sobre la lata.
- Aplana cada porción con el dorso de la cuchara.
- No hagas las galletas demasiado delgadas, porque pueden quedar secas.
- Hornea durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados.
- Déjalas reposar 10 minutos antes de retirarlas de la lata. Al salir del horno estarán blandas y terminarán de afirmarse al enfriarse.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde entre 10 y 12 galletas, según el tamaño.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por galleta, calculada para 12 unidades:
- Calorías: 85 kcal.
- Proteína: 2,5 g.
- Carbohidratos: 12 g.
- Grasa: 3,5 g.
- Fibra: 2 g.
- Azúcares naturales: 4 g aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda las galletas en un recipiente hermético.
- En la nevera, duran hasta 5 días.
- A temperatura ambiente, se conservan hasta 2 días, en un lugar fresco y seco.
- En el congelador, duran hasta 2 meses.
Para consumirlas, déjalas descongelar en la nevera o caliéntalas durante unos segundos.
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