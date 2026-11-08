Galletas caseras de plátano y avena en 25 minutos: receta fácil con 3 ingredientes base

La receta de galletas de avena y plátano prescinde de azúcar refinada y harina de trigo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estas galletas de avena y plátano son suaves, aromáticas y naturalmente dulces gracias a la fruta madura. No necesitan azúcar refinada, harina de trigo ni mezclas complicadas.

La receta aprovecha ingredientes sencillos y económicos, muy presentes en la cocina colombiana. El plátano maduro aporta humedad y dulzor, mientras que la avena ayuda a formar una masa de textura casera.

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Receta de Galletas de avena y plátano sin azúcar

Son galletas blandas, elaboradas con plátano maduro, avena y mantequilla de maní. La técnica principal consiste en triturar, mezclar, formar discos y hornear hasta que los bordes estén ligeramente dorados.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos.

Cocción: 15 minutos.

Tiempo total: 25 minutos.

Ingredientes

La preparación utiliza ingredientes habituales y accesibles en la cocina colombiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2 plátanos maduros medianos. 1 ½ tazas de avena en hojuelas. 2 cucharadas de mantequilla de maní natural. 1 cucharadita de canela molida. 1 cucharadita de esencia de vainilla. ½ cucharadita de polvo de hornear. 1 pizca de sal. 2 cucharadas de nueces picadas, opcional.

Cómo hacer galletas de avena y plátano sin azúcar, paso a paso

La fórmula incorpora mantequilla de maní junto con la avena y la fruta madura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precalienta el horno a 180 °C. Cubre una lata con papel para hornear o engrásala ligeramente. Pela los plátanos y tritúralos con un tenedor hasta obtener un puré. Agrega la mantequilla de maní, la canela, la vainilla y una pizca de sal. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes. Incorpora la avena y el polvo de hornear. Revuelve hasta obtener una masa húmeda y compacta. Déjala reposar 5 minutos para que la avena absorba parte de la humedad. Añade las nueces picadas si deseas una textura más crocante. Forma porciones con una cuchara y ponlas sobre la lata. Aplana cada porción con el dorso de la cuchara. No hagas las galletas demasiado delgadas, porque pueden quedar secas. Hornea durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados. Déjalas reposar 10 minutos antes de retirarlas de la lata. Al salir del horno estarán blandas y terminarán de afirmarse al enfriarse.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 10 y 12 galletas, según el tamaño.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por galleta, calculada para 12 unidades:

Las galletas se conservan en un recipiente hermético y pueden descongelarse en la nevera antes de su consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calorías: 85 kcal.

Proteína: 2,5 g.

Carbohidratos: 12 g.

Grasa: 3,5 g.

Fibra: 2 g.

Azúcares naturales: 4 g aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las galletas en un recipiente hermético.

En la nevera , duran hasta 5 días .

A temperatura ambiente, se conservan hasta 2 días , en un lugar fresco y seco.

En el congelador, duran hasta 2 meses.

Para consumirlas, déjalas descongelar en la nevera o caliéntalas durante unos segundos.