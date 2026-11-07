Fabián Ríos recordó los nervios que sintió al grabar escenas íntimas con Catherine Siachoque en ‘Sin senos no hay paraíso’

Fabián Ríos reconoció los nervios que sintió cuando grabó las escenas de pasión con Catherine Siachoque delante de su esposo, Miguel Varoni, en la primera entrega de 'Sin senos no hay paraíso' - crédito @catherinesiachoque y @fabianrioss/Instagram

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Fabián Ríos regresará a la pantalla chica con una historia que lo marcó para siempre: el 16 de noviembre, el actor santandereano retomará el papel de Albeiro Marín en la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso, la saga de Telemundo que se estrenará el 16 de noviembre de 2026 en Telemundo y Peacock. Para el público latinoamericano, la serie llegará a través de la plataforma Disney+ a partir del 16 de diciembre de 2026.

Casi ocho años después de su última aparición en el personaje, Ríos volvió al set con una mezcla de nostalgia, cariño y determinación. “Es un personaje que en el 2007 me abrió las puertas en el mundo entero”, contó en una entrevista con People en Español.

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La nueva temporada ambienta su historia en el mundo de alto riesgo de la industria de las modelos webcam en Medellín, bajo el lema “El mismo paraíso, un nuevo infierno”.

La nueva entrega de la franquicia sitúa su argumento en la industria de las modelos webcam en la ciudad de Medellín - crédito @cvillaloboss/Instagram

La trama sigue a Catalina Santana —interpretada nuevamente por Carmen Villalobos— y a Aurelio “El Titi” Jaramillo —Gregorio Pernía— mientras intentan rehacer sus vidas lejos del peligro, hasta que el regreso de su eterna enemiga “La Diabla” (Majida Issa) lo pone todo en riesgo. También regresan Carolina Gaitán como Catalina “La Mediana” y Catherine Siachoque como Doña Hilda Santana.

En ese contexto, el personaje de Ríos llega con un objetivo claro. “Albeiro viene simplemente a rescatar a su familia. Es un padre de familia que viene a empoderar a su hija, a cuidarla, a respetarla y, sobre todo, a cuidar su entorno familiar”, explicó Ríos al citado medio. De igual modo, se mostró categórico sobre la moral del personaje: “Albeiro no es un corrupto, ni es un narcotraficante, ni tiene nada que ver con la maldad de un país, de una idiosincrasia. Es un tipo común y corriente, pero desde su perspectiva va a defender a su familia, a su manada y lo va a hacer de una manera como lo haría un padre de familia, un padre de familia honesto y, sobre todo, un tipo bueno”, apuntó.

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Fabián Ríos afirmó que Albeiro Marín vuelve a la pantalla con el objetivo exclusivo de defender a su entorno familiar - crédito @fabianrioss/Instagram

La historia entre Albeiro y Doña Hilda generó un curioso momento detrás de cámaras

La relación entre Albeiro y Hilda es uno de los ejes dramáticos más recordados de la franquicia. En Sin senos no hay paraíso (2008), Albeiro era el novio de Catalina Santana, la joven protagonista que abandonó su relación con él en busca de riqueza y poder en el mundo del narcotráfico. Durante la larga ausencia de Catalina, Albeiro terminó iniciando una relación sentimental con Doña Hilda, la propia madre de ella. En la secuela, Sin senos sí hay paraíso (2016), el personaje ya aparece como esposo de Hilda y padre de una hija en común, con quien intenta llevar una vida familiar estable y alejada del crimen.

Esa dinámica –Albeiro como el hombre que primero amó a la hija y luego formó familia con la madre— atraviesa toda la historia y regresa en esta cuarta temporada, donde Ríos retoma un personaje que, según él mismo, abordó “con mucha seriedad, con mucho cariño y con mucho profesionalismo”.

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El director Miguel Varoni supervisó en el set las escenas íntimas entre Fabián Ríos y Catherine Siachoque, su esposa en la vida real - crédito @soyvaroni/Instagram

Uno de los momentos más recordados de Ríos en la saga tiene una anécdota detrás que todavía genera risas. En la primera temporada, el director de la producción era Miguel Varoni, esposo en la vida real de Siachoque, quien interpretaba a Doña Hilda. Eso puso a Ríos en una situación incómoda cuando debió grabar escenas íntimas entre su personaje y el de Siachoque, dirigido justamente por el marido de ella.

“En ese momento me tocaba hacer escenas de amor con Hilda y el director era Miguel, el esposo en su vida real, entonces para mí era muy tensionante. Era mi primera novela hace 19 años y tener de director a Miguel era maravilloso, pero también era un poco complicado el saber que él me estaba dirigiendo una escena de cama con su esposa”, recordó Ríos. “Fue algo muy chistoso, pero a nivel interior fue bien complicado. Fue bien anecdótico para mí en ese momento. Nos reímos, pero en ese momento tuve unos nervios pero apoteósicos”, completó. Con el tiempo, el actor dice haber cultivado con ambos “una amistad maravillosa”.

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Su postura sobre Catalina con “El Titi”: amor sí, pero con mensaje claro

Fabián Ríos respaldó el romance entre Catalina y El Titi siempre que la historia exponga un arrepentimiento y evite ensalzar el delito - crédito Telemundo

La cuarta temporada presenta a Catalina Santana enamorada de Aurelio “El Titi” Jaramillo, un personaje con un pasado ligado al narcotráfico. Desde la perspectiva de su personaje, Ríos no ve ese vínculo como un problema, siempre que la historia transmita el mensaje correcto.

“Albeiro ya es feliz con su hija, ya es feliz con Hilda, tomó la decisión de irse por ese camino de tener una familia consolidada y lo que él más quiere es que a Catalina le pase lo mismo”, afirmó. Pero puso una condición: “Si es con Aurelio, con ‘El Titi’, me parece que también es maravilloso, siempre y cuando el personaje de Aurelio tenga un arrepentimiento y dé una lección de vida buena a la gente, porque no podemos empoderar al narcotráfico, a la maldad”.

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El actor fue más allá al referirse al tipo de figura que la ficción no debería glorificar: “Ese tipo de personas están en una cárcel aquí en los Estados Unidos, están muertos o simplemente están escondidos. Tenemos que dar un mensaje concreto”, subrayó .