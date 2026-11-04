México

Desde sus vínculos con Guerreros Unidos a guerra contra el CJNG: así fue como Los Linos operaron en Morelos

Sus nombres habrían aparecido en una libreta de Sidronio Casarrubias, exlíder detenido de Guerreros Unidos, cártel de Guerrero

Los hermanos conocidos como "Los Linos" operaron extorsiones, tráfico de sustancias y asesinatos en diversos municipios de Morelos por 10 años Fotos: FGR
Los hermanos conocidos como "Los Linos" operaron extorsiones, tráfico de sustancias y asesinatos en diversos municipios de Morelos por 10 años Fotos: FGR
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La detención de Lino “N”, identificado como “El Patrón” o “El Señor”, y se eleva a nueve detenidos durante los operativos contra Los Linos, grupo al que las autoridades atribuyen extorsiones, homicidios, narcomenudeo, robo de vehículos y trasiego de droga hacia Estados Unidos. El presunto dirigente fue capturado el 3 de noviembre en Ixtapaluca, Estado de México, en acciones que buscan contener la operación de la célula en Morelos.

El arresto se suma a la captura de sus hermanos Rodolfo y Carlos, ocurrida el 6 de mayo en Yautepec. Las autoridades identifican a los integrantes del cártel de Los Linos como presuntos generadores de violencia en el estado.

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La organización habría llegado a Morelos entre 2011 y 2012, durante la fragmentación de células que antes operaban bajo el predominio de los Beltrán Leyva. El grupo, originario de Mezcala, Guerrero, se asentó inicialmente en Temixco y después extendió su presencia hacia Yautepec, Jiutepec, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Cuernavaca y Cuautla.

Las autoridades relacionaron a Los Linos con actividades delictivas en el centro y sur de Morelos. En La Nopalera, comunidad de Yautepec, también surgieron señalamientos sobre la presencia de la organización y sus presuntos vínculos con actores locales.

El líder de "Los Linos", "Don Rodo", fue capturado junto a siete presuntos narcotraficantes que se enfrentaron a las autoridades en un operativo donde dos agentes resultaron heridos y un agresor muerto Foto: FGR
El líder de "Los Linos", "Don Rodo", fue capturado junto a siete presuntos narcotraficantes que se enfrentaron a las autoridades en un operativo donde dos agentes resultaron heridos y un agresor muerto Foto: FGR

Los hermanos fueron detenidos en 2017 junto con 15 personas más

Los antecedentes de Lino se remontan a antes de la expansión de Los Linos en Morelos. Estuvo recluido en el penal de Chilpancingo, Guerrero, donde resultó lesionado durante una agresión en junio de 2003; también hubo registros judiciales posteriores en el Estado de México.

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Los nombres de Lino y Rodolfo aparecieron en una libreta atribuida a Sidronio Casarrubias Salgado, identificado como dirigente de Guerreros Unidos. Un documento de la entonces Comisión Nacional de Seguridad los habría ubicado como integrantes de esa estructura, aunque esos antecedentes no acreditaron una participación personal en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El 4 de marzo de 2017, policías estatales detuvieron en Tlaltizapán a 18 personas presuntamente vinculadas con delincuencia organizada, entre ellas los tres hermanos. Durante el operativo aseguraron nueve armas de fuego, 359 cartuchos útiles y seis vehículos.

El 27 de mayo de ese año, una jueza federal ordenó que siete de los detenidos continuaran su proceso en libertad, incluidos los tres integrantes de la familia. Alberto Capella Ibarra, entonces comisionado estatal de Seguridad, denunció después presuntas amenazas contra los policías que participaron en la intervención y actos intimidatorios cerca de las casas de sus familiares.

Decomiso de armas en Morelos
Foto: SSPC

La ofensiva más reciente comenzó el 6 de mayo en Yautepec, tras una denuncia anónima y trabajos del Gabinete de Seguridad. Elementos de la SSPC, Guardia Nacional y Agencia de Investigación Criminal de la FGR localizaron un campamento improvisado donde había civiles armados.

La intervención derivó en un enfrentamiento en el que murió un presunto agresor y dos agentes federales resultaron lesionados. Uno de ellos ingresó de urgencia a quirófano y recibió atención médica especializada.

Entre los ocho detenidos estuvieron Rodolfo, conocido como “Don Ramón”, y Carlos. En el lugar aseguraron cinco armas largas, cuatro armas cortas, 394 cartuchos de diversos calibres, cargadores, una camioneta tipo pick up, teléfonos celulares, 10 chips de prepago y 543.9 gramos de clorhidrato de metanfetamina.

El 22 de mayo, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Morelos, con sede en Xochitepec, vinculó a proceso a los ocho imputados y dictó prisión preventiva oficiosa. Los ingresaron al Centro Estatal de Reinserción Social de Atlacholoaya y el juzgador fijó dos meses para la investigación complementaria.

Rodolfo “N”, José “N”, Guillermo “N”, Leonel “N”, Carlos “N” y Erick “N” fueron imputados por portación de armas de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio.

Una narcomanta fue dejada presuntamente por El Señorón del CJNG amenazando al presidente municipal y a Los Linos. "El Señorón", "El Frank", "El XL" o "El Colombiano", es identificado como el presunto líder del grupo criminal "Los Colombianos" y jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Morelos Foto: Facebook
Una narcomanta fue dejada presuntamente por El Señorón del CJNG amenazando al presidente municipal y a Los Linos. "El Señorón", "El Frank", "El XL" o "El Colombiano", es identificado como el presunto líder del grupo criminal "Los Colombianos" y jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Morelos Foto: Facebook

Rubén “N” y Ángel “N” enfrentaron acusaciones por portación de arma de fuego sin licencia, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delitos contra la salud. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia ni determina responsabilidades penales definitivas.

La captura de Lino “N” en Ixtapaluca dio continuidad a esas indagatorias bajo la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el reforzamiento de seguridad en Morelos. La operación contó con información del Centro Nacional de Inteligencia y coordinación entre los gobiernos de Morelos y Estado de México.

Las autoridades estatales participaron bajo coordinación con la administración de la gobernadora Margarita González Saravia. Identificaron al detenido como uno de los presuntos dirigentes de Los Linos.

Los señalamientos contra Los Linos requieren investigaciones judiciales

Habitantes de La Nopalera señalaron durante 2026 que integrantes de Los Linos habrían mantenido relaciones con autoridades ejidales. Esos dichos requieren investigaciones y pruebas adicionales para determinar si existieron redes de protección o colaboración que facilitaran las actividades del grupo.

Sidronio Casarrubias Salgado el chino (Foto: PGR)
Sidronio Casarrubias Salgado el chino (Foto: PGR)

La presencia de la organización en varios municipios abrió cuestionamientos sobre el trabajo policial, las investigaciones ministeriales y las decisiones judiciales durante distintos gobiernos. Las detenciones de presuntos dirigentes no implican por sí mismas el desmantelamiento de las redes territoriales, económicas y operativas atribuidas a la célula.

Los hermanos también fueron mencionados en señalamientos públicos por la desaparición del empresario gasero Román Martínez García y su acompañante Luis Fernando Salgado. Ambos habrían sido detenidos ilegalmente el 16 de enero de 2021 por elementos de la Policía Municipal de Yautepec que viajaban en la patrulla 00777.

La Fiscalía emitió cinco órdenes de aprehensión por desaparición forzada relacionadas con ese caso. Las denuncias mencionaron a Rodolfo y Lino como presuntos responsables, aunque las acusaciones requerían una investigación judicial sin encubrimientos y no constituían una determinación de culpabilidad.

La información disponible ubicó a Los Linos en un mapa criminal donde también operaron Los Mayas, Los de Siempre y la Unión Morelense. Esta última estructura fue encabezada por Abel Maya, “El Maya”, exlugarteniente de Arturo Beltrán Leyva, con presencia en la zona metropolitana de Cuernavaca, Huitzilac y Jiutepec.

Dos manos masculinas sujetas con esposas metálicas apoyadas sobre una mesa de madera.
Un hombre permanece con las manos sujetas por esposas metálicas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A Los Mayas se les atribuyeron narcomenudeo, extorsión, secuestro, cobro de piso, tala ilegal, robo de vehículos y despojo de terrenos. Las autoridades emitieron órdenes de aprehensión contra Abel Maya y detuvieron a operadores de su grupo, aunque el dirigente evitó su captura en diversas ocasiones.

El grupo de Abel Maya enfrentó la incursión de organizaciones como La Familia Michoacana en territorios de Morelos. Los antecedentes revisados no establecieron una confrontación directa entre Los Linos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque ambas estructuras fueron ubicadas en el mismo escenario estatal.

En ese entorno operó Francisco Javier Rodríguez Hernández, conocido como “El Señorón”, “El Frank”, “El XL” o “El Colombiano”, identificado como presunto dirigente de Los Colombianos y jefe de plaza del CJNG en Morelos. Fue detenido el 29 de abril de 2022 en Mazatlán, Sinaloa, durante un operativo de Semar y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

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