¿Se pierde el GP de Brasil? Cadillac anuncia que Checo Pérez dejará su monoplaza al estadounidense Colton Herta

Luego de la celebración por sus 300 carreras, Pérez estaría fuera del siguiente Gran Premio. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

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El fin de semana del Gran Premio de São Paulo 2026 arrancará con una modificación relevante en el garaje de la escudería Cadillac. El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez no participará el viernes 6 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace.

En su lugar, el monoplaza MAC-26 será pilotado por el estadounidense Colton Herta, quien asumirá los mandos con una doble encomienda: recabar datos clave sobre el trazado de Interlagos y completar los kilómetros reglamentarios indispensables para conseguir el último punto que le hace falta para tramitar la Superlicencia de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

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Herta tendrá la oportunidad de sumar minutos en el máximo circuito. (REUTERS/Jakub Porzycki)

La caza del último punto para la Superlicencia de la FIA

La decisión forma parte de una planeación estructurada por el equipo norteamericano, que busca tanto el desarrollo técnico de su vehículo en pista como la consolidación de sus opciones de talento de cara al futuro. Tras la conclusión de la primera tanda de ensayos en suelo paulista, Checo Pérez retomará su asiento habitual para afrontar el resto del fin de semana competitivo, que contempla la clasificación, la carrera sprint y el Gran Premio dominical.

La presencia de Colton Herta en Interlagos tiene como trasfondo una intrincada situación administrativa y reglamentaria que se definió en los días posteriores al Gran Premio de la Ciudad de México.

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El piloto californiano llegó a la capital azteca con la expectativa de haber alcanzado ya el umbral de los 40 puntos que exige el Código Deportivo Internacional de la FIA para competir formalmente como titular en la Fórmula 1. Sin embargo, una revisión minuciosa a las tablas históricas modificó el panorama.

Esta será la oportunidad de obtener la superlicencia que pide la F1. (REUTERS/Marton Monus)

La discrepancia se originó en la resolución del campeonato de IndyCar de 2025. Inicialmente, las estimaciones contemplaban que Herta había concluido en la sexta posición general de dicho certamen, plaza que otorga seis unidades para el baremo de la Superlicencia. No obstante, al analizar los criterios de desempate frente al piloto sueco Felix Rosenqvist —con quien finalizó igualado en unidades—, la organización oficial ubicó al europeo por delante. En consecuencia, Herta descendió al séptimo peldaño de la temporada 2025, adjudicándose únicamente cuatro puntos en lugar de los seis proyectados.

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Este ajuste aritmético dejó al estadounidense con 35 puntos acumulados por su trayectoria en seriales estadounidenses y cuatro unidades adicionales obtenidas a través de sus participaciones oficiales en prácticas libres de F1 durante el ciclo 2026. Con un total de 39 unidades al salir del Autódromo Hermanos Rodríguez, al piloto de pruebas le resta exactamente un punto para llegar a la meta reglamentaria.

De acuerdo con la normativa vigente de la FIA, un piloto puede sumar un punto para su Superlicencia si completa un mínimo de 100 kilómetros durante una sesión oficial de entrenamientos de Gran Premio sin incurrir en penalizaciones ni acumular puntos de sanción en su carnet deportivo. El trazado de Interlagos, con una longitud de 4.309 kilómetros por vuelta, demandará que el estadounidense complete al menos 24 giros limpios para sellar la acreditación definitiva.

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Un mal cálculo del equipo de Cadillac lo obliga a saltar a la pista este fin de semana.

Un programa técnico enfocado en respaldar a Checo Pérez

Pese a la trascendencia personal de la sesión, tanto el equipo como el propio piloto han subrayado que el objetivo primordial sobre el asfalto brasileño será apegarse de forma estricta al programa de ingeniería trazado por Cadillac. A lo largo de la temporada 2026, el expiloto de IndyCar ya ha rodado en sesiones oficiales en circuitos como Barcelona, Budapest, Monza, Austin y la Ciudad de México, lo que ha facilitado su comunicación con los ingenieros y su comprensión de la telemetría del monoplaza.

El propio Herta destacó el compromiso de entregar el coche en óptimas condiciones para que Checo Pérez cuente con una base sólida de puesta a punto al subir al monoplaza en las sesiones posteriores:

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“Tengo muchas ganas de volver a ponerme al volante del MAC-26 para otra sesión de FP1. Interlagos es una pista icónica e histórica, y conducir un auto de F1 allí va a ser una experiencia increíble. Mi objetivo para la mañana del viernes en Brasil es el mismo: ejecutar limpiamente el plan de rodaje, dar a Checo y a los ingenieros los mejores datos de configuración posibles para empezar su fin de semana.”

El rodaje en Interlagos representa un reto técnico mayúsculo debido a las características del trazado: una pista corta que se corre en sentido antihorario, con desniveles pronunciados, curvas lentas en el sector medio y zonas de alta demanda de tracción, donde cualquier información sobre la degradación de neumáticos y el balance aerodinámico resultará determinante para el rendimiento de Pérez durante el resto de la fecha sudamericana.

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El estadounidense asegura que está comprometido con el proyecto de Cadillac.

Cadillac proyecta el tablero de su alineación para 2027

La actividad de Colton Herta en Brasil llega en un momento donde la cúpula de Cadillac evalúa sus alternativas estratégicas para conformar su alineación de pilotos en la temporada 2027. Aunque la obtención de la Superlicencia es una condición indispensable para aspirar a un puesto titular, su consecución no garantiza por sí sola un asiento definitivo en la parrilla del Gran Circo.

La estructura estadounidense mantiene a Sergio Pérez como una pieza central en su proyecto deportivo y de desarrollo de marca a nivel internacional. Paralelamente, la directiva analiza la situación contractual y el desempeño de Valtteri Bottas, evaluando si mantendrán la experiencia de ambos veteranos o si abrirán la puerta al debut del talento estadounidense en la categoría reina.

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Por lo pronto, la atención inmediata se centrará en la mañana del viernes en São Paulo. Para Herta, cada giro en Interlagos representará un paso hacia la elegibilidad formal en la Fórmula 1; para Checo Pérez y Cadillac, la recolección limpia de datos marcará el punto de partida en un fin de semana decisivo para sumar puntos en el campeonato mundial.