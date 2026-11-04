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“Hasta el amanecer”: escándalo por el video de la huida de Lucas Torreira y parte del plantel del Galatasaray de una discoteca

El futbolista uruguayo participó de una celebración con sus compañeros que trajo controversia después de una victoria en la Champions League

Lucas Torreira fue uno de los protagonistas de la celebración porque buscó no ser fotografiado por los medios

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Lucas Torreira volvió a ser foco de una polémica fuera de las canchas porque el futbolista del Galatasaray de Turquía celebró la victoria 2-0 de este martes contra Stuttgart por la Champions League con una salida a una discoteca en el barrio de Etiler. Asistió con integrantes del plantel, permanecieron hasta altas horas de la noche y el sudamericano intentó sin éxito no ser fotografiado en su salida del establecimiento.

Según precisaron los portales turcos Haberler y Haberturk, los jugadores permanecieron “hasta el amanecer” en el local nocturno y se tomaron medidas de seguridad que “llamaron la atención” en la visión de los medios de ese país. Incluso, algunos protagonistas abandonaron el lugar por la puerta trasera, mientras que una de las figuras, Barıs Alper Yılmaz, fue trasladado fuera de la zona en otro vehículo.

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Los fragmentos viralizados en redes sociales exponen la huida de Torreira, quien se sacó la gorra para ocultar su rostro con la intención de no ser capturado por los fotógrafos, pero de nada sirvió porque se registró en una breve filmación el preciso instante en el que se subió a su vehículo para retirarse del bar.

Dos hombres sonríen en un bar; uno lleva camiseta roja con escudo y gorro rojo, y el otro viste de negro mientras hace un gesto con los dedos
El entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, junto al futbolista Lucas Torreira posaron en medio de la fiesta (Créditos: @ltorreira34/Instagram)

El volante central lució una remera blanca y un pantalón marrón, mientras que otro de los compañeros que estuvo presente y quedó en evidencia fue Ismail Jakobs, quien vistió una prenda blanca con capucha y pantalón con estampado camuflado.

El lateral izquierdo alemán de 27 años buscó taparse la cara con su camiseta y, cuando se subió al auto, volvió a repetir ese gesto para impedir que se viera su rostro. De hecho, una de esas imágenes fue publicada en Instagram por Lucas Torreira, quien se tomó lo sucedido de manera relajada. Incluso, el posteo registró comentarios positivos del propio Jakobs y de otros integrantes del plantel, como el arquero Ugurcan Cakir.

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La foto publicada por Lucas Torreira de Ismail Jakobs a la salida de la fiesta
La foto publicada por Lucas Torreira de Ismail Jakobs a la salida de la fiesta

Este escándalo extrafutbolístico se suma a que Torreira pidió su salida del Galatasaray en el último mercado de pases, luego de vivir una lamentable situación con un acosador obsesionado con su presunta pareja. Según precisó el periodista Sebastián Giovanelli, el jugador había sido atacado en un shopping el 12 de mayo pasado por este hombre, quien fue enviado a prisión tras el incidente. A partir de su liberación, amedrentó al chofer del uruguayo con una frase amenazante:Vengo a terminar lo que empecé.

La investigación de la Justicia determinó que el agresor, identificado como Yusuf Y, de 32 años, ya había publicado amenazas en redes sociales y acumulaba antecedentes por lesiones dolosas. El diario Hürriyet detalló que el acusado tenía una orden de alejamiento respecto de la mujer, quien lo había denunciado previamente.

El ex jugador de Montevideo Wanderers, Pescara, Arsenal, Sampdoria, Atlético de Madrid y Fiorentina expresó en más de una oportunidad su deseo de arribar a la Argentina para ponerse la camiseta de Boca Juniors. Este anhelo nunca se cumplió y, por el momento, continúa en el fútbol turco.

Es uno de los ídolos de este ciclo en la afición porque fue parte de los cuatro títulos consecutivos alcanzados en la Superliga de Turquía entre 2023 y 2026, y en la presente temporada acumula un gol y tres asistencias en 13 compromisos.

Galatasaray volverá a jugar este sábado desde las 15:00 (hora argentina) contra Amed SK por el campeonato doméstico.

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