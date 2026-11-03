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Zelensky advirtió que Europa deberá cubrir el vacío si Estados Unidos se retira de la seguridad global

En la Conferencia de Seguridad de Berlín, el presidente ucraniano vinculó el voto de este martes en el Congreso estadounidense con el futuro de la defensa europea y advirtió de que el continente depende de que Alemania y Francia mantengan su papel

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúne con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (no aparece en la imagen), durante el segundo día de una cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica, el 16 de octubre de 2026. OLIVIER HOSLET/Pool vía REUTERS
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúne con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (no aparece en la imagen), durante el segundo día de una cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica, el 16 de octubre de 2026. OLIVIER HOSLET/Pool vía REUTERS
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, advirtió este martes de que Estados Unidos puede replegarse de la arquitectura de seguridad global y de que Europa tendrá que ocupar el espacio que deje Washington. Lo dijo en un discurso en la Conferencia de Seguridad de Berlín, el mismo día en que los estadounidenses votan en las elecciones legislativas de medio mandato.

Zelensky no criticó de forma directa a Donald Trump. Reconoció que todavía no se puede prever cómo será la política internacional de Washington y admitió que “quizás Estados Unidos no abandonará las alianzas existentes”. La alternativa, dijo, son unos Estados Unidos concentrados en sí mismos, a los que “les da igual que sin ellos otros pierdan su seguridad”.

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Evocó “un Estados Unidos en el que se podía confiar”, que era fuente de libertad y también de reglas globales que daban previsibilidad a las relaciones entre Estados. Hubo días recientes, afirmó, en los que el mundo sintió que esa imagen “quizá ya no existe”. Según Zelensky, los comicios de hoy serán determinantes para saber cuál de las dos versiones de Washington se impone.

Si el papel de Estados Unidos se reduce, argumentó, “el papel de Europa tiene que ser más grande”. Advirtió de que la estructura que protege al continente se derrumbaría si Alemania o Francia desaparecieran del mapa de la seguridad internacional por el resultado de sus propias urnas, que llegan en 2029 (elecciones federales alemanas) y 2027 (presidenciales francesas). “Sin Alemania es imposible”, afirmó, y añadió que “Europa no tiene alternativa a Alemania”.

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Fotografía de archivo del 28 de febrero de 2025 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), posando junto al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos) EFE/EPA/SHAWN THEW/ ARCHIVO
Fotografía de archivo del 28 de febrero de 2025 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), posando junto al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos) EFE/EPA/SHAWN THEW/ ARCHIVO

El presidente ucraniano describió un continente con “tensiones en las calles, en los parlamentos, entre personas” y puso como ejemplo a Rusia. Vladímir Putin llegó a la presidencia en las elecciones de marzo de 2000. Aquella “elección equivocada”, según Zelensky, dejó al país bajo el poder de un “dictador” que se dedica a destruir la seguridad global. “Algunos piensan que al final todo saldrá bien, sin tener que contribuir”, criticó.

Zelensky atribuyó a Moscú las “ideas extremas” que bots rusos propagan en las redes sociales europeas. La advertencia no incluyó nombres, pero apuntaba a formaciones favorables a Rusia como Alternativa para Alemania (AfD), de ultraderecha.

El partido obtuvo 20,8% en las elecciones federales de febrero de 2025 y encabeza la mayoría de los sondeos. En el Politbarometer de la cadena ZDF, realizado entre el 20 y el 22 de octubre, tenía 26%, dos puntos menos que en la medición previa, frente a 23% de la Unión (CDU y CSU) del canciller Friedrich Merz.

Los ciudadanos votan en las elecciones legislativas de mitad de mandato en un colegio electoral del Midtown Mall de Anchorage, Alaska, Estados Unidos, el 30 de octubre de 2026. REUTERS/Emily Mesner
Los ciudadanos votan en las elecciones legislativas de mitad de mandato en un colegio electoral del Midtown Mall de Anchorage, Alaska, Estados Unidos, el 30 de octubre de 2026. REUTERS/Emily Mesner

En el mismo discurso, el mandatario ucraniano dijo esperar que Trump se concentre en la paz en Ucrania una vez pasadas las elecciones, y reclamó que Europa participe en las negociaciones con Rusia, porque sin su presencia no es posible garantizar la seguridad del continente.

Los comicios renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 del Senado y 36 gobernaciones. Los republicanos de Trump controlan la Cámara por 218 escaños a 214, con un independiente y dos vacantes, y el Senado por 53 a 47 (los 47 incluyen a dos independientes que votan con los demócratas). La aprobación del presidente ronda 38% en los promedios de encuestas.

En mayo, Trump amenazó con retirar más de 5.000 soldados de Alemania, donde Estados Unidos mantiene unos 36.400 efectivos. La ley de defensa para el año fiscal 2026, que el propio Trump firmó en diciembre de 2025 tras un respaldo bipartidista en el Congreso, impide al Pentágono rebajar el mínimo de tropas en Europa durante más de 45 días sin certificar ante los legisladores que la medida no daña los intereses de seguridad de Estados Unidos ni de la OTAN.

Los legisladores elegidos este martes asumirán sus cargos el 3 de enero de 2027.

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