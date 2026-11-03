Bruce Mac Master cuestionó al Gobierno De la Espriella y pidió explicar los recortes del Estado antes de aumentar los impuestos

Bruce Mac Master planteó la necesidad de conocer los compromisos de ahorro del Estado antes de exigir mayores aportes tributarios a los colombianos (Ricardo Maldonado/EFE)

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La discusión sobre los cambios económicos que necesita Colombia pasa, para Bruce Mac Master, por una pregunta previa: qué ajustes está dispuesto a hacer el Estado antes de pedirles a los ciudadanos que asuman nuevas cargas. El presidente saliente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) considera que cualquier decisión tributaria debe explicar el manejo del gasto público y el destino de los recursos.

La reflexión apareció el 3 de noviembre en una columna titulada La necesidad de la concertación. Allí, el dirigente gremial defendió la construcción de acuerdos antes de impulsar transformaciones que afectan a millones de personas. Su pronunciamiento coincide con la discusión de la Ley de Rescate Económico, aunque aclaró que todavía no fija una posición sobre el contenido puntual de esa iniciativa.

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El Gobierno nacional enfrenta cuestionamientos por la propuesta de nuevos esfuerzos tributarios, mientras crece el debate sobre el ahorro estatal, la reducción del gasto público y el destino de los recursos de los colombianos (Presidencia de la República)

Para Mac Master, el sustento técnico de una propuesta no basta para asegurar su aplicación. Las reformas, plantea, necesitan deliberación, confianza y participación de los sectores que tendrán que convivir con sus efectos. Sin esos elementos, una decisión puede recibir respaldo político y encontrar dificultades al ejecutarse.

El exdirigente gremial puso el foco en la distribución de los esfuerzos económicos. Si el Gobierno considera necesario aumentar los impuestos, primero debe informar qué gastos reducirá, cuáles compromisos revisará y cómo garantizará el buen uso de los recursos: “Si el país debe pagar más impuestos, debería conocer primero cuánto ahorrará el Estado, qué compromisos revisará y cómo se garantizará el buen uso de los recursos”.

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En su planteamiento, la transparencia sobre el gasto permitiría evaluar si el esfuerzo guarda proporción con las decisiones que toma la administración. Ayudaría a establecer responsabilidades y a generar confianza entre quienes financian al Estado y quienes deciden cómo se utilizan los fondos.

Las condiciones para asumir nuevos sacrificios

La exigencia de claridad, señaló, debe aplicarse a otros cambios de alto impacto. Cuando una reforma modifica la prestación de los servicios de salud, los usuarios necesitan saber qué atenciones se mantendrán, cuáles cambiarán y cómo se evitarán interrupciones durante la transición.

Mac Master sostuvo que concertar no equivale a conceder a cada sector un poder de veto. Se trata de exponer los problemas, revisar alternativas y procurar que las cargas se repartan razonablemente. “Los grandes sacrificios colectivos deben discutirse y acordarse con quienes tendrán que asumirlos, no simplemente anunciarse como decisiones consumadas”, señaló.

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La reforma a la salud genera interrogantes sobre la continuidad de los servicios y las garantías para los usuarios, aspectos que Bruce Mac Master considera fundamentales antes de implementar cambios en el sistema (Colprensa/El Colombiano)

Seis riesgos de avanzar sin acuerdos

El presidente saliente de la Andi enumeró seis errores asociados con la falta de concertación: sobreestimar el poder y subestimar a la sociedad; renunciar a la inteligencia colectiva; imponer sacrificios sin compartir las decisiones; convertir los problemas en confrontaciones políticas; poner en riesgo la continuidad de las reformas y profundizar las divisiones sociales.

Mac Master advirtió que las mayorías en el Congreso permiten aprobar decisiones, pero no reemplazan la obligación de escuchar a quienes asumirán sus consecuencias. También cuestionó que los gobiernos reduzcan la discusión a conseguir apoyos políticos, pues pueden perder aportes y experiencias de empresarios, trabajadores, contribuyentes, profesionales y especialistas.

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Otro riesgo consiste en confundir la aprobación de una norma con la solución de un problema. “El quinto error es confundir la aprobación de una ley con la solución de un problema”, escribió. Para que una reforma produzca resultados y perdure, agregó, hacen falta instituciones preparadas, financiación, confianza y colaboración. Su continuidad no puede depender únicamente del periodo de un gobierno.

El dirigente gremial señaló que las mayorías políticas no reemplazan la obligación de escuchar a quienes asumirán las consecuencias de las decisiones del Gobierno (Lina Gasca/Colprensa)

Como ejemplos, Mac Master recordó el retiro de la reforma tributaria presentada por el Gobierno de Iván Duque en 2021 y las dificultades que han enfrentado las reformas impulsadas por Gustavo Petro. Los casos, según su planteamiento, muestran la importancia de considerar las condiciones políticas y sociales necesarias para que los cambios avancen.

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Al cierre de su reflexión, señaló que tanto el Gobierno como la oposición tienen responsabilidades en la búsqueda de acuerdos. La construcción de consensos requiere disposición de las partes y atención a las consecuencias de las decisiones sobre distintos sectores. Por ahora, evitó anticipar una evaluación de la propuesta fiscal. En la columna dejó pendiente ese análisis y anunció: “Sobre la ley de rescate en sí misma me pronunciaré en próximos días”.