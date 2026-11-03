Presuntas lesiones con un juguete erótico le habrían causado la muerte a un hombre durante encuentro íntimo en Antioquia

El ciudadano duró una semana internado en un centro médico de Medellín, pero su estado de salud se agravó y murió (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre de 36 años, oriundo de Bogotá, murió en Medellín, Antioquia, después de permanecer una semana hospitalizado por lesiones internas que, según la información preliminar, sufrió durante un encuentro íntimo con su pareja en Bello, municipio ubicado al norte del área metropolitana del Valle de Aburrá. El caso quedó bajo investigación para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con la información divulgada por medios locales como El Colombiano, el hecho ocurrió el 27 de octubre de 2026 mientras la víctima tenía relaciones sexuales con su pareja sentimental. En ese momento, habrían utilizado un juguete sexual que le ocasionó afectaciones en la zona rectal y en la unión rectosigmoidea, el área que conecta el recto con el colon.

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Tras el hecho, el paciente fue llevado al Hospital Marco Fidel Suárez, en Bello. Allí, el personal médico identificó una lesión que requería manejo especializado por su ubicación y las posibles complicaciones asociadas.

Los profesionales de ese centro asistencial decidieron remitirlo al Hospital San Vicente Fundación, en Medellín, una institución de mayor complejidad. El hombre permaneció internado bajo atención médica mientras los especialistas trataban las consecuencias de la lesión interna.

Cabe mencionar que la unión rectosigmoidea cumple una función relevante dentro del sistema digestivo y una lesión en esa zona puede generar sangrados, perforaciones, infecciones o afectaciones abdominales que requieren valoración inmediata.

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Las versiones preliminares indican que el caso ocurrió en medio de un encuentro íntimo, aunque serán las autoridades las encargadas de establecer cómo ocurrieron los hechos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paciente duró siete días internado

Aunque el ciudadano recibió tratamiento hospitalario, su estado de salud se deterioró durante la noche del lunes 2 de noviembre. Las complicaciones médicas derivadas, al parecer, de las lesiones iniciales llevaron a que falleciera a las 4:00 a. m. del martes 3 de noviembre en el Hospital San Vicente Fundación.

El caso llamó la atención por las circunstancias reportadas inicialmente, pero la causa del deceso aún no ha sido establecida de forma definitiva, por lo que se está a la espera de los resultados de los análisis forenses.

Las autoridades recomiendan asistir al médico ante cualquier problema con un juguete sexual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medicina Legal definirá la causa de muerte

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica al cadáver en el centro médico del nororiente de Medellín, un procedimiento que hace parte de las actuaciones habituales cuando una muerte requiere establecer sus causas médico-legales.

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Por ahora, las autoridades dejaron el fallecimiento “por establecer”, una clasificación que implica que no existe todavía una conclusión oficial sobre el origen preciso de la muerte. El dictamen final dependerá de los estudios de Medicina Legal, que deberán identificar si las lesiones internas durante la relación íntima tuvieron relación directa con el desenlace o si intervinieron otros factores.

La investigación también busca reconstruir lo ocurrido antes del ingreso del hombre al hospital y los antecedentes médicos del paciente para conocer si tenía alguna afección de salud que incrementara el riesgo al momento del uso del artefacto.

Precauciones para el uso de juguetes sexuales

Los juguetes sexuales deben ser adquiridos en tiendas especializadas para evitar lesiones con objetos que no deben introducirse en el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de este tipo de juguetes debe realizarse con productos diseñados para ese fin, fabricados con materiales no porosos y seguros para el cuerpo.

En prácticas anales, es indispensable que el objeto tenga una base ancha que impida su introducción completa y facilite su retiro.

También se recomienda usar lubricante compatible con el material del juguete, avanzar de forma gradual y detener la práctica ante dolor, sangrado o molestias persistentes.

Nunca deben emplearse objetos domésticos que no estén elaborados para uso íntimo, debido al riesgo de rotura, contaminación o lesiones.

Si un objeto queda retenido, existe dolor intenso, sangrado, fiebre, vómito o dolor abdominal, se debe acudir de inmediato a un servicio de urgencias. Intentar extraerlo sin asistencia profesional puede agravar una lesión interna.