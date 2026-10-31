Colombia

Piden ante la Cidh protección urgente para Juan David Díaz, hijo del asesinado Eudaldo Díaz, exalcalde de El Roble, Sucre: “Hay impunidad”

En diálogo con Infobae Colombia, el hoy líder de las víctimas del accionar de las Autodefensas Unidas de Colombia en Sucre insistió que persisten la impunidad, las amenazas y los riesgos contra los que reclaman el esclarecimiento completo de los hechos en los que murió su padre

Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, y el regreso de Salvatore Mancuso a Colombia
Juan David Díaz no ha ocultado su desazón por el lento avance de las investigaciones en el crimen de su padre, Eudaldo Díaz - crédito Jesús Avilés/Infobae
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La representación de la familia de Eudaldo Díaz, exalcalde de El Roble (Sucre) asesinado por los paramilitares en abril de 2003, pidió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en la audiencia del 30 de octubre en Ciudad de Panamá, que declare la responsabilidad de Colombia por su desaparición forzada, tortura y asesinato.

En la diligencia pública por el Caso 14.800, denominado Eudaldo León Díaz Salgado y familiares vs. Colombia, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) reclamó medidas de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Y que se refuercen medidas de protección para su hijo, Juan David Díaz.

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El caso llegó al organismo de justicia internacional a 23 años del crimen contra el entonces mandatario local, que en un Consejo Comunal de Gobierno adelantado en Corozal (Sucre), al que acudió el entonces presidente Álvaro Uribe, denunció amenazas contra su vida y señaló riesgos para la población de ese municipio de Sucre.

Audiencia de la Cidh en Ciudad de Panamá por el caso Eudaldo Díaz
En Ciudad de Panamá se llevó a cabo la audiencia del caso 14.800 de la Cidh, en el que se aborda la presunta responsabilidad de Colombia en el asesinato del exalcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo Díaz - crédito @CIDH/X

Juan David Díaz pidió que la Cidh exija garantías para la familia

En diálogo con Infobae Colombia, Juan David Díaz afirmó que su familia espera un reconocimiento estatal sobre los vacíos que, según sostuvo, persisten en la investigación y en la judicialización de todos los responsables, entre los que habría exmiembros del Estado que habrían facilitado a las autodefensas el crimen de su padre.

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Esperamos que el Estado reconozca que en este proceso todavía hay impunidad, que aún reina la impunidad y que nosotros como víctimas lo que estamos exigiendo es lo mínimo: que todos los responsables de este crimen respondan ante la justicia”, dijo Díaz, que sostuvo que la falta de protección para su padre tuvo incidencia en los hechos.

En ese punto, se refirió al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y a la denuncia que el alcalde había hecho sobre las amenazas que enfrentaba, justo delante del que fue su determinador: el exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus, que hoy goza de libertad condicional tras someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, asesinado alcalde de El Roble (Sucre)
Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, asesinado exalcalde de El Roble (Sucre), sigue luchando porque los responsables del crimen de su padre paguen por sus actos - crédito suministradas a Infobae Colombia

“Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, como presidente de Colombia, omitió brindarle la seguridad que está demostrado que no le brindó a mi padre, a pesar de su denuncia delante de él, y ese factor influyó para que se realizara este crimen”, declaró a esta redacción la víctima, que espera que haya justicia en el caso que enluta a su familia.

El hijo del exalcalde agregó que también espera que se investigue la actuación de otras entidades estatales. En diálogo con Infobae Colombia mencionó al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por un informe de inteligencia que, según explicó, relacionó a su padre con la guerrilla y que le terminó costando la muerte por la AUC.

Representación de las víctimas denunció que aún hay líneas de investigación pendientes

Durante la audiencia, el colectivo Cajar expuso que han existido decisiones judiciales y condenas contra algunos responsables, entre ellos el exgobernador de Sucre Arana Sus y Diana Luz Martínez, exdirectora de la cárcel de Sincelejo. Así pues, para la organización la investigación sobre el asesinato de Eudaldo Díaz se encuentra incompleta.

Cidh acudió para hablar del crimen del exalcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo Díaz
La Cidh será la que determine si hubo por parte del Estado vulneraciones a los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y los derechos políticos - crédito @CIDH/X

Lo anterior, porque, a su juicio, no se han esclarecido todas las responsabilidades ni se han agotado las pesquisas por las torturas que habría sufrido el exalcalde. También cuestionó la demora en la vinculación judicial de Norman León Arango, que era comandante de Policía y fue relacionado formalmente con el expediente en 2025.

En consecuencia el colectivo José Alvear Restrepo pidió que Colombia adopte medidas para garantizar el avance de las investigaciones, reparar a la familia y prevenir hechos similares. Entre sus solicitudes incluyó que personas acusadas de violaciones de derechos humanos no sean designadas en funciones diplomáticas.

Las amenazas contra víctimas y testigos siguen bajo denuncia

Juan David Díaz aseguró a Infobae Colombia que aún hay personas señaladas por su presunta participación en el crimen que no han respondido ante la justicia. Por tal motivo, dijo que esa situación mantiene en riesgo a quienes reclaman avances judiciales, como es su caso, que lidera la representación de víctimas de las autodefensas en Sucre.

alcalde Eudaldo Díaz
Eudaldo Díaz fue encontrado muerto el 10 de abril de 2023, tras días de su desaparición forzada - crédito Colprensa

Hay varios implicados en el crimen, algunos prófugos, otros por condenar, que han sido señalados de haber participado y aún no responden ante la justicia”, afirmó Díaz, que también advirtió que algunos testimonios, como el del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, no han sido valorados de igual forma frente a otros señalados.

“Incluso los testigos que sirvieron para condenar a algunos no han servido para condenar a otros y estos se encuentran libres, lo que también representa para nosotros un peligro”, añadió el hijo de Eudaldo Díaz. En ese sentido, el Cajar recordó que Juan David Díaz cuenta con medidas cautelares de la Cidh desde hace al menos 20 años.

Durante la audiencia pública, la representación solicitó incorporar al expediente las amenazas y agresiones denunciadas, incluida una recibida el 18 de octubre, y ampliar la protección para la familia, integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Sucre, que lidera Díaz, y la abogada Yessika Hoyos.

En suma, Díaz afirmó a esta redacción que el reclamo central de la familia es que las garantías de seguridad permitan continuar la búsqueda de justicia. “Mientras los responsables no respondan ante la justicia, van a seguir queriendo intimidarnos y persiguiéndonos a nosotros”, puntualizó el hijo del asesinado exalcalde de El Roble.

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