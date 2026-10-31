Ucrania atacó con drones otra refinería en el suroeste de Rusia

Ucrania atacó la refinería Bashneft-Novoil en la ciudad de Ufá, en el suroeste de Rusia

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Ucrania atacó la refinería Bashneft-Novoil en la ciudad de Ufá, en el suroeste de Rusia, tras reanudar la víspera los ataques contra este sector, interrumpidos durante casi un mes debido a las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó este sábado el canal de Telegram independiente ruso Astra.

“En Ufá arde la refinería Bashneft Novoil a consecuencia de un ataque de drones, estableció el analista OSINT (Open Source Intelligence) de Astra tras analizar fotos de testigos”, señaló el medio.

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Astra indicó que los residentes de la ciudad señalan en las redes sociales que fueron atacadas dos empresas locales.

Bashneft-Novoil es uno de los principales complejos de refinerías de Ufá, que cuenta con tres instalaciones de este tipo en el norte de la ciudad, y produce gasolina de alta calidad Euro-6, diésel, combustible de aviones y lubricantes.

Anteriormente este nodo fue atacado el pasado 21 de septiembre, tras lo cual Ucrania cesó los ataques contra las refinerías rusas bajo las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Bashneft-Novoil es uno de los principales complejos de refinerías de Ufá

La víspera el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, informó que el viernes fueron atacadas tres refinerías y un complejo de procesamiento de gas, y reconoció “daños pequeños” en una de las instalaciones.

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“En términos generales el sistema de defensa antiaérea funcionó. Tuvimos una pausa durante algún tiempo, y nuestras empresas trabajan para protegerse”, aseveró, citado por la agencia TASS, sin puntualizar cuál fue la instalación dañada.

Según estableció este viernes Astra, la empresa atacada fue la refinería de Novokúibishevsk, ubicada en la región de Samara, también en el suroeste de Rusia.

Durante la pasada noche, las defensas antiaéreas derribaron un total de 433 drones ucranianos de largo alcance sobre 19 regiones rusas, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte matutino.

En la región fronteriza de Briansk murieron dos civiles, un hombre y una mujer, y otros cinco resultaron heridos tras el ataque de un dron kamikaze ucraniano en la localidad de Klímovo, indicó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Yegor Kovalchuk.

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Según el gobernador de la sureña Rostov, Yuri Slusar, durante la pasada noche las defensas antiaéreas repelieron un ataque masivo con más de 90 drones ucranianos en la ciudad de Kámensk-Shajtinsk y otros cuatro distritos.

Una imagen fija muestra a militares de las unidades de zapadores ingenieros del grupo ruso 'Dnepr' realizando reconocimiento y despejando carreteras de acceso que conducen a la ciudad de Oleshki, controlada por Rusia (EFE/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS)

Rusia y Ucrania completaron la evacuación durante la tregua humanitaria en Oleshki

En otro orden, Rusia y Ucrania completaron una misión humanitaria en Oleshki en medio de una tregua inédita, que permitió evacuar a residentes y entregar suministros en la localidad de la región ucraniana de Kherson ocupada por las fuerzas rusas desde 2022.

La operación terminó este viernes después de varios días de coordinación entre las delegaciones encabezadas por la comisionada rusa de Derechos Humanos, Yana Lantrátova, y el defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets. Ambos acudieron a Oleshki, conversaron con los habitantes y atendieron juntos a la prensa, en una imagen inusual desde el inicio de la invasión a gran escala.

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El dispositivo contó con 25 autobuses y más de 750 plazas para los residentes que solicitaron salir de la ciudad. También participaron nueve ambulancias, según los datos difundidos durante el operativo. Las autoridades no comunicaron una cifra definitiva de personas evacuadas. El primer ministro de Ucrania, Serguí Koretski, informó inicialmente que 527 personas irían a territorio controlado por Kiev, pero retiró ese dato poco después al señalar que la cuestión era sensible y que todavía no existían números exactos.

Los vecinos pudieron elegir su destino. Un grupo partió hacia zonas bajo control ruso y otro emprendió el trayecto hacia territorio controlado por Ucrania. La delegación ucraniana salió junto a quienes optaron por esa ruta y se dirigió primero a Anapa, en la región rusa de Krasnodar. Desde allí, el plan contempló un vuelo a Bielorrusia y el posterior traslado en autobús a Ucrania, sin cruzar la línea del frente.

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