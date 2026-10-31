Sentenciaron a viuda negra de Mexicali: Nereida mató a su esposo y fingió su desparición en BC

Nereida fue sentenciada a 45 años por asesinar a balazsos a su esposo, esconder su cuerpo y fingir su desaparición Foto: Fiscalía BC

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Nereida recibió una condena de 45 años de prisión por el homicidio de su esposo, Félix Armando Hernández Ulloa, en el Valle de Mexicali. La jueza María Enriqueta Carmona Cruz determinó su responsabilidad por homicidio calificado y desaparición cometida por particulares, después de que la investigación acreditó que denunció como desaparecida a la víctima tras su asesinato.

Félix Armando Hernández Ulloa tenía 47 años y fue visto por última vez el 3 de marzo de 2024. La sentencia también estableció que Nereida no tendría acceso a beneficios, además de imponerle una multa de 108 mil 570 pesos y el pago de 542 mil 850 pesos por reparación del daño.

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El caso comenzó con el reporte de desaparición presentado por la propia esposa de la víctima. Nereida declaró que Félix Armando le había llamado por teléfono para avisarle que llegaría tarde a su domicilio, pero que no volvió.

Las indagatorias permitieron establecer que esa versión no correspondía con los hechos. Los testimonios, rastreos telefónicos, análisis genéticos, información de campo y otros indicios reconstruyeron los movimientos previos y posteriores al crimen.

La cinta de seguridad con la leyenda "NO PASE - ESCENA DEL CRIMEN" acordonó una calle de México en la noche, donde yace un oficial de policía fallecido sobre el asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión derivó en el asesinato de Félix Armando

La noche del 3 de marzo de 2024, alrededor de las 19:40 horas, Félix Armando se encontraba en su domicilio cuando sostuvo una discusión con Nereida. Después, ella salió de la vivienda a bordo de un Volkswagen azul rey manejado por un amigo.

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La víctima los siguió en un Hyundai Sonata gris hasta un camino de terracería ubicado junto al canal Reforma, en el Valle de Mexicali. En otro punto de la investigación se ubicó el crimen en las inmediaciones del canal Alimentador Central, en el Ejido Morelia.

Una vez que los vehículos se detuvieron, Nereida descendió del Volkswagen, caminó hacia el automóvil de su esposo y le disparó con un arma de fuego. Durante el juicio oral se acreditó su intervención directa en el homicidio.

Las manos de una mujer están esposadas, mostrando la situación de detención o arresto por parte de las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del ataque, la sentenciada habría amenazado a su acompañante con la misma pistola para obligarlo a ayudarla a colocar el cuerpo de Félix Armando en la cajuela del vehículo de la víctima. La investigación logró localizar los restos, lo que fortaleció la acusación en su contra.

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La Fiscalía acreditó la desaparición cometida por particulares

La denuncia de desaparición presentada por Nereida buscó desviar la atención sobre el asesinato de su esposo. Las entrevistas con testigos y el análisis de la información reunida permitieron a la Fiscalía establecer que la mujer conocía lo ocurrido y participó en las maniobras posteriores para ocultar el cuerpo.

Durante las pesquisas también se conoció que el posible móvil de Nereida habría estado relacionado con la venta de varios camiones que pertenecían a Félix Armando. Ese elemento se integró a la investigación junto con los datos obtenidos de los teléfonos y los peritajes genéticos.

La Fiscalía presentó las pruebas y testimonios durante el juicio oral, donde se acreditaron los delitos de homicidio calificado y desaparición cometida por particulares. La resolución judicial estableció una pena de prisión de 45 años para Nereida.

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Además de la condena y de la multa, la mujer deberá cubrir 542 mil 850 pesos por concepto de reparación del daño a causa del asesinato de Félix Armando Hernández Ulloa.