España

Las tiendas del centro de Madrid blindan sus escaparates con tablones de madera ante el temor a saqueos en Halloween

Despliegue policial masivo en la capital ante el riesgo de incidentes, a pesar de que Blocus afirma haber cancelado su convocatoria

Las tiendas del centro de Madrid blindan sus escaparates. (Cedida/Jose Airam)
Las tiendas del centro de Madrid blindan sus escaparates. (Cedida/Jose Airam)
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Los comercios del centro de Madrid se blindan ante el temor a que se reproduzcan saqueos y altercados como los vividos en Barcelona el pasado fin de semana. Diversas convocatorias en redes sociales llamaban a vandalizar negocios este puente de Todos los Santos, con el foco puesto en la noche de Halloween, bajo la firma de Blocus. Aunque el colectivo ha anunciado la cancelación de los actos tras verse vigilado por las autoridades, ni los comerciantes ni las fuerzas de seguridad se fían de la tregua y han extremado las medidas de protección.

El antecedente del 24 de octubre en la capital catalana pesa sobre el ánimo del sector comercial: una noche de guerrilla urbana que se saldó con 130 detenidos —la gran mayoría menores de edad—, catorce agentes heridos, barricadas incendiadas y decenas de establecimientos asaltados. Frente al riesgo de un efecto contagio, los comerciantes madrileños han preferido anticiparse a cualquier llamamiento violento antes de lamentar pérdidas irreparables.

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Escaparates tapiados ante la amenaza de acciones vandálicas en Halloween. (Ricardo Rubio / Europa Press)
Escaparates tapiados ante la amenaza de acciones vandálicas en Halloween. (Ricardo Rubio / Europa Press)

La respuesta visual en las calles no se ha hecho esperar. Durante las últimas horas, operarios han trabajado a marchas forzadas instalando robustas placas de madera y tableros de aglomerado sobre las lunas exteriores de los locales. La estampa de vitrinas tapiadas se extiende por arterias comerciales clave como la calle Montera, Gran Vía, Preciados o Fuencarral, donde marcas de gran afluencia como Adidas, Decathlon o Sephora han protegido sus accesos y retirado los artículos de mayor valor de la vista pública.

Cerca de 2.000 agentes para blindar la capital

La respuesta de las autoridades es de máxima alerta. El Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno han coordinado un dispositivo de seguridad que movilizará a 1.700 agentes de la Policía Municipal en puntos estratégicos, a los que se sumará el despliegue preventivo de entre 150 y 200 antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional en el centro de la capital.

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Escaparates tapiados ante la amenaza de acciones vandálicas en Halloween. (Ricardo Rubio / Europa Press)
Escaparates tapiados ante la amenaza de acciones vandálicas en Halloween. (Ricardo Rubio / Europa Press)

El propio alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a las fuerzas de seguridad que “no les tiemble el pulso” y que adopten cualquier medida necesaria para prevenir disturbios, según recoge Europa Press. En esa misma línea, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, advirtió de que la Policía actuará “con toda la contundencia” frente a cualquiera que intente desatar el caos en la ciudad.

Además, el operativo preventivo abarca también la vigilancia específica en las líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) con 430 agentes para evitar actos vandálicos en autobuses, además de un refuerzo de 65 sanitarios y vehículos especializados de Samur-Protección Civil ante la eventualidad de disturbios.

Escaparates tapiados ante la amenaza de acciones vandálicas en Halloween. (Ricardo Rubio / Europa Press)
Escaparates tapiados ante la amenaza de acciones vandálicas en Halloween. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Detenciones a administradores de Blocus

De forma paralela, las investigaciones policiales ya arrojan las primeras detenciones de presuntos dinamizadores en distintos puntos del país. La Guardia Civil arrestó este viernes en Picanya (Valencia) a un joven de 17 años considerado el presunto fundador e impulsor de Blocus en España, al que se atribuye la gestión de canales de Telegram con cientos de usuarios desde los que se coordinaban los asaltos.

Asimismo, los Mossos d’Esquadra han detenido a otros dos menores en Barcelona y Lérida vinculados a la administración de estas plataformas y a la difusión de objetivos a saquear, mientras que la Policía Nacional arrestó en Bilbao al presunto líder local de la red, acusado de preparar disturbios para este sábado utilizando manuales de guerrilla urbana.

Escaparates tapiados ante la amenaza de acciones vandálicas en Halloween. (Ricardo Rubio / Europa Press)
Escaparates tapiados ante la amenaza de acciones vandálicas en Halloween. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Pese a la imagen de barricadas de madera en los escaparates, la Policía Nacional insiste en hacer un llamamiento a la serenidad. Los mandos policiales han instado a los ciudadanos a no difundir mensajes de voz ni cadenas alarmistas que circulan por redes sociales pronosticando caos a gran escala, remarcando que el masivo despliegue policial en las calles tiene como único objetivo garantizar la total normalidad durante las jornadas festivas.

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