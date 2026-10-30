México

Próximo titular del INE debe ser una mujer: Sheinbaum pide al Congreso “hacer una buena selección” para sustituir a Taddei

La presidenta descartó que las elecciones de 2027 estuvieran en riesgo tras la salida de Guadalupe Taddei y los señalamientos al INE

Movimiento Ciudadano va tras candidatos virtuales de Morena, presenta denuncia ante el INE. (X/@JZavalaGt)
Movimiento Ciudadano va tras candidatos virtuales de Morena, presenta denuncia ante el INE. (X/@JZavalaGt)
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La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a que la Cámara de Diputados designe a una mujer como nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) tras la renuncia de Guadalupe Taddei, señalada por presuntas irregularidades en contratos del instituto.

“Y el Congreso tiene que hacer una buena selección del nuevo o la nueva presidenta, creo que tiene que ser mujer, del Instituto Nacional Electoral”, declaró la mandataria durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este viernes 30 de octubre.

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Elecciones 2027 en México están garantizadas, señala Sheinbaum

Sheinbaum sostuvo que la selección de la nueva titular del organismo electoral debe realizarse con cuidado y señaló que el Congreso tendrá la responsabilidad de definir el relevo de Taddei.

La presidenta afirmó que el proceso electoral de 2027 está garantizado, pese a los cuestionamientos sobre los contratos para elaborar materiales comiciales y sobre las facultades de la presidencia del instituto para realizar nombramientos.

La elección claro que está garantizada y tiene que transparentarse todas las contrataciones”, afirmó la mandataria en medio de críticas por presunta corrupción dentro del órgano electoral.

La mandataria también consideró que, una vez celebrada la elección de 2027, una de las más grandes en la historia de México, deben revisarse los mecanismos para nombrar a las consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Además, planteó discutir si esas figuras deben mantenerse.

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“Ya después de que pase la elección del 27, se revise, porque nosotros lo planteamos incluso en la propuesta del plan de la reforma electoral, quién nombra a los consejeros estatales y si realmente se necesitan consejeros estatales”, declaró.

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