Sorpresa en Australia: por primera vez en la historia, el atún rojo del Pacífico llega a las costas de Melbourne

Dos pescadores deportivos capturaron ejemplares de más de 130 y 165 kilos a menos de diez kilómetros de la costa de Melbourne (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) confirmó la presencia de atún rojo del Pacífico en la pesca recreativa de Victoria, después de que dos ejemplares fueran capturados en julio de 2026 en el estrecho de Bass, frente a la bahía de Western Port, a menos de 10 kilómetros de la costa de Melbourne.

De acuerdo con Phys.org, los peces fueron sometidos a un análisis de ADN y su identificación representa los primeros registros confirmados por genética de esta especie en extracciones recreativas de Victoria.

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Dos capturas motivaron las pruebas de ADN

Los dos ejemplares fueron extraídos con pocos días de diferencia por aficionados que navegaban mar adentro en aguas de la bahía de Western Port, a entre 50 y 60 metros de profundidad. Uno pesó alrededor de 165 kilogramos y midió 2,12 metros, mientras que el otro alcanzó 131,6 kilogramos y 2,02 metros.

La primera identificación apuntaba al atún rojo del sur (Thunnus maccoyii), una especie habitual en la pesca deportiva de la región y asociada a las aguas australianas. Sin embargo, Jonah Yick, embajador científico de Tuna Champions, y el pescador Dave Standing detectaron rasgos que no encajaban por completo con esa clasificación.

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Las diferencias en la longitud de las aletas y las marcas de la piel alertaron sobre la clasificación de los peces (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El hecho de que estos dos peces fueran capturados tan cerca unos de otros, literalmente a las puertas de Melbourne, a menos de 10 kilómetros (6,2 millas) de la costa, es una captura y una historia increíble”, afirmó Yick.

Según explicó, ambas especies son muy parecidas a simple vista, aunque presentan diferencias en la longitud de las aletas, las marcas de la piel, la forma corporal y el tamaño promedio.

Standing contactó a los pescadores que habían realizado las capturas y coordinó la toma de muestras de músculo. El material llegó a Yick y luego fue remitido al doctor Peter Grewe, genetista jefe del área de genómica del atún de CSIRO, en Hobart.

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La secuenciación confirmó una variedad poco habitual

La agencia científica CSIRO confirmó mediante pruebas de ADN la presencia de atún rojo del Pacífico en la pesca recreativa de Victoria

Grewe aplicó una prueba rápida de identificación de especies desarrollada por los laboratorios de la institución. El resultado inicial señaló que ambos animales eran atunes rojos del Pacífico (Thunnus orientalis), una conclusión que más tarde fue respaldada por una segunda secuenciación genética de carácter forense.

“Tengo muchísima confianza en estos resultados tras un análisis de secuenciación forense secundario que confirma aún más nuestra prueba inicial de identificación rápida de especies”, sostuvo Grewe.

El grupo ya había sido obtenido por barcos comerciales que emplean palangres —líneas de pesca largas con numerosos anzuelos— en aguas victorianas. No obstante, esos registros suelen producirse en zonas profundas y alejadas de la costa, a diferencia de estos dos casos.

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El atún rojo del Pacífico puede alcanzar los 450 kilogramos y tiene una elevada cotización comercial en restaurantes de Japón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meses después de las primeras capturas, pescadores de Lakes Entrance extrajeron atunes de 130 a 217 kilogramos. Las evaluaciones preliminares por rasgos externos indican que podrían ser del Pacífico, aunque siguen los análisis de muestras reunidas por el pescador Simon Webster.

La noticia despertó interés entre los aficionados de Victoria. Yick indicó que durante un fin de semana hubo más de 150 embarcaciones pescando frente a Lakes Entrance, atraídas por la posibilidad de encontrar grandes ejemplares.

El hallazgo coincide con un mayor esfuerzo de pesca

El atún rojo del Pacífico figura entre los túnidos de mayor tamaño. Puede acercarse a los tres metros de longitud y pesar unos 450 kilogramos. Su valor comercial es elevado, en especial en restaurantes de alta gama de Japón, y sus capturas recreativas en Australia habían sido escasas antes de esta confirmación.

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Los investigadores analizan nuevas muestras de ejemplares de hasta 217 kilos extraídos en el área de Lakes Entrance (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su primer año de vida, una parte considerable atraviesa más de 8.000 kilómetros del océano Pacífico desde dos áreas conocidas de desove cercanas al sur de Japón: las islas Nansei, entre Japón y Taiwán, y el mar de Japón, entre Japón y Corea. Otros se desplazan hacia Nueva Zelanda, en un trayecto de unos 5.000 kilómetros.

Al llegar a la madurez, los adultos regresan a aguas cálidas de entre 24 y 28 °C para reproducirse entre finales de mayo y comienzos de julio. Después vuelven a áreas de alimentación más frías, entre ellas las aguas de California y Nueva Zelanda.

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Grewe explicó que la recuperación del atún rojo del sur atrajo a más pescadores al mar en el sudeste de Australia. Ese aumento de embarcaciones y horas de la actividad recreativa también eleva la posibilidad de detectar y capturar especies poco frecuentes, como los ejemplares del Pacífico.

“La información que obtienen a diario las personas que están en el agua es invaluable para los científicos”, dijo el genetista. Las muestras de los nuevos ejemplares permitirán determinar si la presencia de esta variedad en el sur de Australia es más frecuente de lo que se creía.