Cancino arremetió contra Ernesto Samper y le recordó el proceso 8.000 por dineros del narcotráfico: “Usted sí tuvo buen abogado”

El Ministerio de Justicia, Iván Cancino respondió a los cuestionamientos del expresidente Samper sobre la gestión del Gobierno de Abelardo de la Espriella y recordó la crisis política del proceso 8.000, relacionada con la financiación de la campaña presidencial de 1994 con dineros del narcotráfico. - crédito @MinjusticiaCo/X

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El ministro de Justicia y ministro del Interior encargado, Iván Cancino, cuestionó los señalamientos del expresidente Ernesto Samper contra el Gobierno nacional y le recordó que su administración estuvo atravesada por el proceso 8.000, relacionado con la financiación de la campaña presidencial de 1994 con dineros del narcotráfico.

La respuesta fue publicada en las redes oficiales del Ministerio de Justicia, después de que Samper pidiera que la opinión pública se concentre en la gestión del presidente Abelardo de la Espriella, quien se aproxima a sus primeros 100 días de mandato.

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Cancino afirmó que el Gobierno acepta las críticas y el control ciudadano, pero rechazó que se responsabilice a la actual administración por problemas que, según sostuvo, se han acumulado durante décadas.

“Este país necesita discusiones serias, con argumentos y con memoria”, señaló el ministro. También aseguró que una cosa es cuestionar desde las redes sociales y otra asumir la responsabilidad de tomar decisiones desde el Ejecutivo.

Iván Cancino respondió a Ernesto Samper y defendió la gestión del Gobierno de Abelardo de la Espriella ante las críticas del exmandatario. - crédito David Aguilar/EFE y Universidad Externado

Cancino defendió las medidas de seguridad del Gobierno

En su intervención, el ministro se refirió a los cuestionamientos de Samper sobre seguridad y al Estatuto Antiterrorista. Cancino indicó que la prioridad del Estado debe ser garantizar la vida, la libertad y la tranquilidad de los ciudadanos.

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El funcionario mencionó la situación de personas afectadas por extorsiones, el reclutamiento de menores por organizaciones criminales, el desplazamiento forzado y la violencia que enfrentan comunidades en distintas regiones del país.

“¿Quiere hablar de seguridad? Hablemos de seguridad, pero hablemos de los colombianos que viven amenazados por la extorsión, de los niños reclutados por organizaciones criminales, de las familias desplazadas por la violencia y de las comunidades que durante años han tenido que vivir sometidas al terrorismo”, afirmó Cancino.

Sobre el Estatuto Antiterrorista, sostuvo que la discusión debe centrarse en su contenido, sus artículos y las garantías constitucionales. Según el ministro, combatir a grupos violentos no supone desconocer los derechos humanos.

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“Combatir con firmeza a los violentos no significa desconocer los derechos humanos. Por el contrario, este estatuto los blinda, los protege”, expresó.

Cancino también mencionó la atención a víctimas del terremoto, la situación de los pensionados y los hogares que dependen del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). Indicó que esos asuntos no deberían ser utilizados como herramientas de confrontación política.

El ministro de Justicia recordó el proceso 8.000 durante su respuesta a Samper y pidió que el debate político tenga “memoria histórica”. - crédito Guille Llamos y Carlos Julio Martinez/REUTERS

La referencia al proceso 8.000 elevó el tono del cruce

El ministro afirmó que, si el debate incluye asuntos como transparencia y confianza institucional, también debe tenerse presente el proceso 8.000, que marcó el gobierno de Ernesto Samper.

“Su gobierno estuvo marcado por una de las mayores crisis políticas de nuestra historia reciente, el proceso 8.000, relacionado con la financiación de la campaña presidencial de 1994 con dineros del narcotráfico”, dijo Cancino.

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El funcionario añadió que ese episodio le generó dificultades al entonces presidente para desarrollar su programa de gobierno. Luego lanzó una frase directa contra Samper: “Ah, eso sí, lo que usted sí tuvo fue buen abogado”.

Cancino sostuvo que el proceso 8.000 forma parte de la historia política del país y que no puede quedar por fuera de una discusión sobre responsabilidades públicas y credibilidad institucional.

Ernesto Samper cuestionó la gestión del Gobierno en asuntos como seguridad, el Estatuto Antiterrorista y la atención a víctimas del terremoto. - crédito @ernestosamperp/X

Ernesto Samper pidió evaluar la gestión de Abelardo de la Espriella

El pronunciamiento de Cancino respondió a un mensaje previo de Samper, quien pidió que la discusión pública se enfoque en la gestión del presidente Abelardo de la Espriella y no en la vida privada del expresidente Gustavo Petro.

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“Sería bueno que la gente se ocupara menos de la vida privada del expresidente Gustavo Petro y más de la gestión pública del presidente Abelardo de la Espriella”, escribió Samper.

El exmandatario propuso revisar los alcances del Estatuto Antiterrorista, los ataques contra bienes culturales, las demoras en la atención a las víctimas del terremoto y la situación de pensionados y beneficiarios del Sisbén.

En su respuesta, Cancino afirmó que el Gobierno no busca evadir las críticas ni pedir indulgencia. Dijo que el presidente De la Espriella deberá responder por sus decisiones y por los resultados de su administración.

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“Critíquenos con toda la dureza que considere necesaria. Para eso es la democracia. Pero mida con la misma vara”, concluyó el ministro.