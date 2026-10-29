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Hello Kitty rompe con una serie japonesa tras la presión del régimen chino por su contenido

Sanrio, la empresa dueña del icónico peluche, canceló una colaboración comercial con la serie de espionaje japonesa VIVANT. Para Beijing, los capítulos de esa saga distorsionan la historia

Muestra de escenas de la producción televisiva japonesa VIVANT de la cadena TBS.
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La empresa japonesa Sanrio, propietaria de Hello Kitty, My Melody y Cinnamoroll, canceló una colaboración comercial con la serie de espionaje japonesa VIVANT y pidió disculpas después de que medios del régimen chino acusaran a la producción de tergiversar la historia y denigrar a China.

En un comunicado publicado el miércoles por la noche en Weibo -semejante a X, censurado en China-, la filial de Sanrio en el país reconoció que la colaboración incluía contenidos incompatibles con su filosofía empresarial y anunció la cancelación de los proyectos y promociones previstos.

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La compañía, que se disculpó por la preocupación causada, prometió reforzar la revisión de futuras colaboraciones y reafirmó su compromiso con la convivencia armoniosa. Fue luego de que medios de la autocracia de Beijing fustigaran a la empresa japonesa.

La polémica surgió tras el anuncio de una nueva colección inspirada en VIVANT, después de que en julio se presentaran muñecos de Hello Kitty y otros personajes caracterizados como los protagonistas de la serie.

Seis personajes animados de Sanrio vestidos con trajes formales y batas frente a un fondo gris con una gran letra uve roja y texto inferior
Un cartel promocional presenta a personajes de Sanrio caracterizados como figuras de la serie televisiva japonesa Vivant (Infobae América)

Medios oficialistas chinos como Global Times y el Diario del Pueblo acusaron a la serie de atribuir a personajes chinos torturas cometidas por las tropas japonesas durante su invasión de China, en un intento de “encubrir actos de agresión mediante la guerra cognitiva y la guerra de opinión pública”.

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En uno de sus editoriales, Global Times advirtió a Sanrio de que colaborar con contenidos considerados antichinos perjudicaría tanto sus ventas como “la confianza y los vínculos emocionales” con los consumidores chinos.

Según el periódico, Sanrio ingresó 781 millones de yuanes (unos 110 millones de dólares) en China durante el primer semestre de 2026, un 40 % más interanual, en uno de sus principales mercados extranjeros.

El público principal de Sanrio incluye a un gran número de adolescentes y consumidores jóvenes. Ya sea por sus valores pacifistas o por su responsabilidad social de proteger a los jóvenes, la empresa debe trazar una línea clara contra las visiones distorsionadas de la historia”, dijo el medio del régimen.

Por su parte, el presidente de TBS, Masamine Ryuho, defendió el miércoles que VIVANT es una obra de “ficción” y negó que pretenda “desacreditar a ningún país”, aunque reconoció que la cadena debe examinar si sus escenas violentas pueden causar malestar entre los espectadores, informó la agencia japonesa Kyodo.

Captura de una página web con el logotipo de Global Times, un titular en inglés y la fotografía de una tienda Sanrio con clientes en el interior
Una captura del sitio web de Global Times presenta un editorial sobre Hello Kitty. (Infobae América)

La decisión de Sanrio llega apenas dos días después de que varias empresas chinas rompieran sus acuerdos comerciales con el futbolista francés Kylian Mbappé por unas declaraciones sobre un meme de su rostro con el de Mao Zedong, al que llamó “dictador chino”, por las que posteriormente debió pidió disculpas, como el presidente de LaLiga, Javier Tebas, luego de que el régimen suspendiera las transmisiones de los partidos en su territorio.

Las relaciones entre China y Japón atraviesan un periodo de tensiones desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera en noviembre de 2025 que un ataque chino contra Taiwán podría justificar una intervención militar nipona, unas declaraciones que provocaron represalias comerciales y restricciones al turismo por parte de Beijing, pese a los posteriores intentos de Tokio de recomponer los vínculos bilaterales.

China envía permanentemente buques de guerra por el estrecho de Taiwán y hace ejercicios militares que comprometen la seguridad del Asia-Pacífico. El acoso se ha multiplicado en los últimos años. Por tales motivos, la mayoría de las islas que rodean al régimen están en alerta permanente ante una posible agresión o ataque.

(Con información de EFE y Global Times).-

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