Colombia

SIC requiere a nueve generadoras térmicas ante riesgos por El Niño y posibles incumplimientos

La Superintendencia de Industria y Comercio busca establecer si las empresas cumplen las reglas de libre competencia y si existen riesgos en la entrega de energía al Sistema Interconectado Nacional

La Superintendencia de Industria y Comercio solicita información detallada sobre costos y descuentos a 50 grandes empresas en Colombia - crédito Colprensa
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) requirió a nueve empresas generadoras de energía térmica para verificar si están cumpliendo las normas de libre competencia económica y establecer si existen riesgos de incumplimientos en la generación y entrega de electricidad durante el fenómeno de El Niño.

La actuación está a cargo de la Delegatura para la Protección de la Competencia, que recopilará información relacionada con la operación de estas compañías y con las condiciones en las que podría verse afectado el suministro al Sistema Interconectado Nacional.

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Según informó Blu Radio, la SIC busca determinar si existen situaciones que puedan alterar el funcionamiento normal del mercado eléctrico o afectar la competencia entre los distintos agentes.

La entidad explicó que la generación y entrega oportuna de energía son especialmente relevantes en un escenario marcado por El Niño, debido a las presiones que este fenómeno puede generar sobre la disponibilidad de recursos y el abastecimiento de la demanda.

Servicio de energía - crédito Metro de Medellín
Servicio de energía - crédito Metro de Medellín

SIC busca establecer posibles riesgos en el mercado eléctrico

El requerimiento no implica, por sí solo, que las empresas hayan cometido alguna infracción.

La Superintendencia se encuentra en una etapa de verificación en la que pretende recopilar información suficiente para establecer las circunstancias en las que podrían producirse eventuales incumplimientos en las obligaciones de generación o entrega de energía.

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Uno de los objetivos es identificar si existen conductas o condiciones que puedan comprometer la libre competencia económica dentro del mercado.

La SIC también busca anticiparse a posibles afectaciones que puedan tener consecuencias para los consumidores.

La vigilancia cobra importancia porque las plantas térmicas pueden adquirir un papel más relevante cuando disminuye la generación proveniente de otras fuentes, particularmente durante episodios climáticos que afectan los niveles de agua y la disponibilidad de generación hidroeléctrica.

No obstante, la información divulgada no detalla los nombres de las nueve empresas requeridas ni establece que alguna de ellas haya dejado de cumplir sus compromisos.

Tampoco precisa si existen investigaciones formales abiertas contra alguna compañía.

Bombilla de luz incandescente (tradicional).
Bombilla de luz incandescente (tradicional). (Unsplash)

El Niño eleva la atención sobre el abastecimiento energético

La actuación se produce en medio de las preocupaciones sobre el impacto que el fenómeno de El Niño podría tener sobre el sistema eléctrico colombiano.

La SIC señaló que la generación y entrega oportuna de electricidad son fundamentales para atender la demanda nacional, especialmente cuando las condiciones climáticas pueden ejercer presión sobre el sistema.

Por esa razón, la entidad continuará revisando el comportamiento de los agentes y las condiciones de competencia en el mercado.

El seguimiento incluye la posibilidad de establecer si alguna conducta puede restringir, alterar o distorsionar las condiciones normales de operación.

En caso de encontrar elementos que lo justifiquen, la Superintendencia podrá adoptar las medidas correspondientes dentro de sus competencias.

La entidad dejó claro que continuará ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre el sector.

Por ahora, el procedimiento se concentra en la recopilación y análisis de información para establecer si existen riesgos reales de incumplimiento y si estos podrían tener consecuencias sobre el mercado o sobre el suministro.

La revisión de las nueve generadoras térmicas se suma a las medidas de seguimiento que distintas autoridades han venido adoptando frente al comportamiento del sistema energético en un contexto de mayores temperaturas y posible presión sobre la oferta.

El resultado de esta verificación será clave para determinar si existen razones para avanzar hacia actuaciones adicionales por eventuales infracciones al régimen de libre competencia económica.

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