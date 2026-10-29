María Cristina Lesmes renunció a la Secretaría de Salud del Valle y reaviva rumores sobre candidatura a la Gobernación en 2027

La médica repasó los principales retos de su paso por la Gobernación, entre ellos la crisis del Hospital Universitario del Valle, la pandemia de COVID-19 y la atención de emergencias en el departamento. - crédito X

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María Cristina Lesmes renunció a la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca luego de 13 años de trabajo en la Gobernación, de los cuales ejerció dos como subsecretaria de Salud Pública y 11 como secretaria de Salud.

La salida de la funcionaria se conoció el miércoles 28 de octubre, a través de un video en el que hizo un recuento de los principales episodios de su gestión. Allí afirmó que decidió cerrar su ciclo en la administración pública departamental para “perseguir otro sueño” desde el cual espera continuar al servicio de la salud en el Valle del Cauca y Colombia.

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La renuncia ocurre mientras crecen las versiones sobre una posible candidatura de Lesmes a la Gobernación del Valle del Cauca en las elecciones regionales de 2027. Según informó La FM, sectores del Partido de la U le habrían planteado la posibilidad de participar en esa contienda. Hasta el momento, la exsecretaria no ha confirmado una aspiración electoral.

María Cristina Lesmes dejó la Secretaría de Salud del Valle del Cauca tras 13 años de trabajo en la administración departamental. - crédito Gobernación del Valle del Cauca

María Cristina Lesmes cerró un ciclo de 13 años en la salud pública del Valle

Durante su mensaje de despedida, María Cristina Lesmes señaló que su paso por la Secretaría Departamental de Salud coincidió con episodios de presión financiera y sanitaria para la red hospitalaria del departamento.

Uno de los asuntos que mencionó fue el riesgo de intervención de la Secretaría de Salud en 2013, debido a la falta de un documento de red. Según explicó, la aprobación posterior de ese instrumento por parte del Ministerio de Salud permitió superar ese escenario.

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La exfuncionaria también se refirió a la crisis que atravesó el Hospital Universitario del Valle (HUV), que, de acuerdo con su relato, estuvo cerca de una liquidación. Lesmes atribuyó la recuperación de la institución a la aprobación de la Ley 550 y a medidas de reorganización administrativa y financiera.

“Logramos la aprobación de la Ley 550 y darle un equilibrio administrativo y financiero al hospital”, afirmó. En su balance, indicó que la facturación mensual del HUV pasó de $8.000 millones a más de $60.000 millones, con una ampliación de la atención para pacientes del Valle y del suroccidente colombiano.

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La gestión de recursos para el pago de obligaciones del sistema de salud también hizo parte de su recuento. Lesmes sostuvo que, a través de los mecanismos de saneamiento de deudas del sector, se giraron más de $400.000 millones directamente a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), con el propósito de aliviar las deudas acumuladas con las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Durante la gestión de Lesmes, el HUV atravesó un proceso de reorganización administrativa y financiera tras enfrentar riesgo de liquidación. - crédito Gobernación del Valle del Cauca

La pandemia, el paro nacional y el terremoto marcaron su gestión

El periodo de Lesmes al frente de la Secretaría de Salud incluyó la atención de la pandemia de COVID-19, que exigió la coordinación entre hospitales, clínicas y autoridades locales para garantizar la atención de pacientes y avanzar en la vacunación.

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En el video, la exsecretaria destacó el trabajo articulado entre la red pública y privada durante la emergencia sanitaria. También recordó las dificultades de movilidad, abastecimiento de medicamentos y traslado de pacientes que se presentaron durante el paro nacional de 2021, cuando varios corredores viales del departamento estuvieron bloqueados.

Lesmes afirmó que esas experiencias obligaron a reforzar la coordinación de la red asistencial. A su juicio, los hospitales del departamento lograron mantener la prestación de servicios pese a las afectaciones de las ambulancias y la presión sobre las instituciones médicas.

El terremoto del 10 de agosto fue otro de los episodios citados en su despedida. Según el balance que presentó, la emergencia dejó más de 300.000 personas damnificadas, 194.000 viviendas destruidas y 200 fallecidos en el Valle del Cauca.

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La exsecretaria aseguró que en las primeras 48 horas posteriores al sismo fueron atendidas 1.750 personas heridas. Además, mencionó las afectaciones en hospitales de municipios como El Cairo y Roldanillo, así como en el Hospital Universitario del Valle y dos clínicas privadas de Cali.

La emergencia del terremoto del 10 de agosto afectó la infraestructura hospitalaria del Valle del Cauca y obligó a activar planes de contingencia para atender a las personas heridas. - crédito REUTERS TV/vía REUTERS

Alberto Ocampo asumirá como secretario de Salud encargado

Según el medio radial ya mencionado, tras la salida de Lesmes, la Gobernación del Valle del Cauca designó como secretario de Salud encargado a Alberto Ocampo, administrador de empresas con especializaciones en finanzas y administración en salud.

Ocampo asumirá la conducción de una dependencia que mantiene retos relacionados con la sostenibilidad financiera de hospitales y clínicas, el acceso a servicios médicos y la continuidad de los programas de salud pública.

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Durante su despedida, Lesmes incluyó entre los resultados de su gestión el fortalecimiento del Observatorio de Salud Pública, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, las estrategias de atención a gestantes y niños con desnutrición, así como las acciones dirigidas a víctimas de violencias y al seguimiento de la salud mental.

“He decidido entonces dejar la Secretaría Departamental de Salud en una fase muy exitosa que podrá tener continuidad y perseguir otro sueño”, manifestó la médica. La frase alimentó las interpretaciones sobre su posible futuro electoral, aunque no ofrece una confirmación de candidatura.

La Gobernación del Valle aparece en el horizonte político de 2027

La renuncia de María Cristina Lesmes se produjo a pocos días de que venciera el plazo para que determinados funcionarios públicos interesados en participar en las elecciones territoriales de 2027 se separaran de sus cargos, según las reglas de inhabilidades electorales vigentes.

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La eventual candidatura de Lesmes a la Gobernación del Valle del Cauca ha sido planteada por sectores políticos, en particular desde el Partido de la U, según informó La FM. Su experiencia en la administración pública y su permanencia en gobiernos de Dilian Francisca Toro y Clara Luz Roldán la han ubicado dentro de las conversaciones previas a la contienda regional.

Sin embargo, por ahora no hay una inscripción, anuncio de campaña ni pronunciamiento de Lesmes que confirme una aspiración formal.