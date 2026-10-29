Cómo la subida del nivel del mar transformó el paisaje de Venecia durante los últimos 10.000 años

La actual laguna de Venecia ocupó en el pasado una franja continental que se extendía más de 48 kilómetros mar adentro (REUTERS)

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Durante miles de años, el territorio donde hoy se extiende la laguna de Venecia formó parte de una llanura que llegaba mucho más allá de la línea costera actual.

Zonas de tierra firme, pantanos y sistemas de barreras naturales quedaron cubiertos por el Adriático tras una sucesión de ascensos del mar que modificó la geografía del norte de Italia.

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Una investigación publicada en Quaternary Science Reviews reconstruyó ese proceso y determinó que la subida del nivel del mar transformó profundamente el paisaje del norte del Adriático durante los últimos 10.000 años.

Una investigación en Quaternary Science Reviews reconstruyó la evolución costera del norte del mar Adriático durante los últimos 10.000 años (REUTERS)

El trabajo aporta datos sobre territorios hoy sumergidos y sobre las condiciones que enfrentaron las comunidades humanas del Mesolítico y el Neolítico.

La laguna de Venecia fue tierra firme durante milenios

Según informó The Guardian, el estudio reunió datos sísmicos y muestras de sedimentos extraídas de cuencas costeras del norte de Italia, Eslovenia y el norte de Croacia. A partir de ese material, los investigadores elaboraron modelos sobre la evolución del mar y de los ambientes costeros de la región.

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El equipo estuvo encabezado por Samuele Ongaro, de la Universidad de Southampton, y centró su análisis en el período comprendido entre 9.000 y 4.000 antes de Cristo. Las reconstrucciones permitieron identificar antiguos paisajes que desaparecieron bajo el agua, entre ellos complejos de barreras, lagunas, marismas y deltas.

Los resultados indican que la actual laguna de Venecia ocupó en otro momento una franja continental que se extendía por más de 48 kilómetros desde la costa actual. El terreno que luego quedó asociado a la ciudad y sus islas se encontraba, por lo tanto, dentro de un espacio terrestre mucho más amplio.

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El equipo del científico Samuele Ongaro analizó muestras de sedimentos y datos sísmicos en cuencas de Italia, Eslovenia y Croacia (REUTERS)

La investigación también reconstruyó cambios en otros puntos del norte del Adriático. La zona de Trieste presentó antiguamente un relieve de colinas frente a áreas pantanosas y lagunares. Esas formaciones sufrieron modificaciones a medida que el agua avanzó sobre la llanura costera.

Las tres etapas de inundación que transformaron la costa

El aumento del nivel del mar no ocurrió de manera uniforme. El estudio identificó fases de estabilidad relativa, durante las cuales se desarrollaron barreras costeras y ecosistemas húmedos, junto con períodos de inundación más intensa que sumergieron esas superficies en poco tiempo.

Hace más de 10.000 años, el ascenso del nivel del mar alcanzó tasas de hasta 25 milímetros anuales. Esta dinámica modificó la disponibilidad de recursos y la configuración de los entornos costeros, con consecuencias directas para las poblaciones que habitaban la región.

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Los científicos distinguieron tres fases principales de cambios abruptos. Tras esos episodios, el nivel del mar atravesó un período más estable que se extendió durante los últimos 6.000 años. Esa estabilización favoreció la formación de los paisajes costeros que luego permitieron el establecimiento de comunidades agrícolas.

Los científicos identificaron tres fases de inundaciones intensas previas a un ciclo de mayor estabilidad que comenzó hace 6.000 años (REUTERS)

El trabajo sostiene que los ambientes sedimentarios del norte del Adriático respondieron de manera notable a cada variación marina. La presencia de ríos y la baja altitud de amplios sectores de la costa hicieron que pequeñas modificaciones del nivel del agua tuvieran efectos amplios sobre la extensión de la tierra disponible.

Los humedales y las comunidades prehistóricas

Las reconstrucciones tienen implicancias para la arqueología, porque los espacios hoy cubiertos por el mar pudieron haber concentrado actividades humanas durante la prehistoria.

El informe científico señala que los antiguos humedales costeros habrían resultado atractivos para las poblaciones de cazadores-recolectores.

Esas comunidades del Mesolítico debieron adaptar sus prácticas de caza y pesca frente a una costa que cambiaba con rapidez. La pérdida de tierras, el desplazamiento de las lagunas y la formación de nuevas áreas pantanosas modificaron los lugares de acceso a alimentos, agua y rutas de circulación.

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Los registros sísmicos y sedimentarios revelan ambientes costeros que ya no son visibles desde la superficie en la laguna de Venecia (REUTERS)

Posteriormente, la expansión de la agricultura en las costas del norte del Adriático coincidió con nuevas modificaciones paleogeográficas. El estudio relacionó estas transformaciones con el período neolítico y señaló que la reconstrucción de los territorios hoy sumergidos permite analizar las condiciones ambientales en las que surgieron los primeros asentamientos agrícolas de la región.

Los autores remarcaron que el análisis de estos paisajes aporta elementos para estudiar migraciones humanas, ocupación costera prehistórica y respuestas sociales ante cambios en el nivel del mar. Los registros sísmicos y sedimentarios permiten ubicar antiguos ambientes que ya no son visibles desde la superficie.

La investigación sitúa a Venecia dentro de una historia geológica más extensa que la de su urbanización. Antes de los canales, las islas y los edificios construidos sobre pilotes, la zona integró una llanura cambiante, atravesada por humedales y afectada por el avance gradual del Adriático.

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