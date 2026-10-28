SAT prepara sorteo del Buen Fin con más de 300 mil premios: así puedes participar

Una mano acerca una tarjeta bancaria a una terminal de cobro junto a dinero en efectivo y una pantalla con la confirmación de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó la realización del Sorteo El Buen Fin 2026, con una bolsa total de 500 millones de pesos repartidos en más de 300 mil premios. Comercios y tarjetahabientes pueden sumarse siguiendo requisitos y fechas específicas.

El sorteo busca promover la formalidad, incentivar el uso de medios de pago electrónicos y reforzar el cumplimiento de obligaciones fiscales. A continuación, el paso a paso para cada tipo de participante.

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Video referencial del sorteo del año 2025 (Facebook)

¿En qué consiste el Sorteo El Buen Fin 2026?

El sorteo opera con fundamento en el artículo 33-B del Código Fiscal de la Federación y cuenta con permiso de la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de su Dirección General de Juegos y Sorteos.

Para participar en el Sorteo El Buen Fin 2026 existen dos vías: registrar un micro o pequeño comercio en elbuenfin.org, o simplemente realizar compras con tarjeta de crédito o débito en comercios registrados entre el 13 y el 17 de noviembre. En ambos casos se exige un monto mínimo de 250 pesos por operación con medios de pago electrónicos.

El esquema también está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, dentro del eje “Economía moral y trabajo”, que busca fomentar la competitividad y la formalidad de los mercados en el país.

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La transmisión del sorteo se realizará el 4 de diciembre de 2026 a través de las redes sociales institucionales del SAT, incluidas las cuentas oficiales en X (@SATMX), Facebook (@satmexico) y YouTube (@satmx).

Paso a paso para registrar tu micro o pequeño negocio

Segundo, verifica que tu Buzón Tributario esté habilitado y que tus medios de contacto estén actualizados ante el SAT, ya que es uno de los requisitos de elegibilidad. (Cuartoscuro/PROFECO| Gobierno de México)

Si tienes un comercio y quieres sumarte al sorteo, el proceso incluye los siguientes pasos:

Primero, ingresa al sitio elbuenfin.org y completa tu registro a más tardar el 12 de noviembre. Este trámite es obligatorio para que tu negocio quede incluido en la base de participantes.

Segundo, verifica que tu Buzón Tributario esté habilitado y que tus medios de contacto estén actualizados ante el SAT, ya que es uno de los requisitos de elegibilidad.

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Tercero, confirma que cuentas con una Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positiva. Sin este documento vigente, el negocio queda fuera del sorteo.

Cuarto, revisa que tus ingresos acumulables reportados durante 2025 no hayan superado los 5 millones de pesos, límite establecido para los micro y pequeños comercios participantes.

Quinto, asegúrate de contar con una terminal punto de venta (TPV) activa, ya que las ventas deben procesarse mediante este dispositivo para ser contabilizadas.

Sexto, durante el periodo del 13 al 17 de noviembre, recibe al menos una venta de 250 pesos o más a través de medios de pago electrónicos participantes. Esa operación es la que entra al sorteo.

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Si tu comercio resulta ganador, puedes acceder a uno de los premios disponibles: hasta 260 mil pesos en el premio mayor o uno de los 4,987 premios de 20 mil pesos.

Paso a paso para tarjetahabientes que quieran participar

Segundo, paga con una tarjeta de crédito o débito emitida por una institución bancaria participante. El sorteo solo considera operaciones realizadas con medios de pago electrónicos de bancos adheridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los comercios, los consumidores no necesitan hacer ningún registro previo. El proceso para sumarse al sorteo es el siguiente:

Primero, realiza tus compras exclusivamente en comercios registrados en el Sorteo El Buen Fin 2026, ya que las operaciones en negocios no inscritos no se contabilizan.

Segundo, paga con una tarjeta de crédito o débito emitida por una institución bancaria participante. El sorteo solo considera operaciones realizadas con medios de pago electrónicos de bancos adheridos.

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Tercero, verifica que cada compra sea de 250 pesos o más, monto mínimo establecido para que la transacción entre en la base de participación.

Cuarto, realiza tus compras dentro de la ventana oficial, del 13 al 17 de noviembre de 2026. Fuera de esas fechas, ninguna operación cuenta para el sorteo.

Una vez cumplidas estas condiciones, la compra se integra de forma automática al sorteo. No se requiere llenar formularios ni enviar comprobantes adicionales.

Los tarjetahabientes ganadores pueden obtener hasta 250 mil pesos en el premio mayor, o alguno de los 321,260 premios de entre 500 y 20 mil pesos que forman parte de la bolsa total.

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Calendario completo: fechas que debes tener presentes

El SAT estableció un cronograma con etapas bien definidas para el desarrollo del sorteo:

A más tardar el 12 de noviembre, los micro y pequeños comercios deben completar su registro en elbuenfin.org.

El 13 de noviembre se podrán consultar los bancos y comercios participantes habilitados para esta edición.

Del 13 al 17 de noviembre, tanto comercios como consumidores deben realizar las operaciones que buscan ser contabilizadas en el sorteo, siempre con bancos y comercios participantes.

El 27 de noviembre arranca la consulta pública para saber si una compra o un comercio quedó incluido en la base del sorteo.

El 4 de diciembre, a las 12:00 horas (mediodía), se llevará a cabo la celebración del sorteo en las instalaciones del SAT, ubicadas en avenida Hidalgo número 77, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

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El 7 de diciembre se publicarán los resultados finales, con el listado de tarjetahabientes y comercios ganadores.

Cómo consultar si tu compra o negocio resultó ganador

A partir del 27 de noviembre de 2026, el SAT habilitará un sistema de consulta disponible en los portales oficiales gob.mx/sorteoelbuenfin y sat.gob.mx.

Si realizaste una compra como consumidor, la consulta se hace ingresando el número de la tarjeta con la que efectuaste la operación.

Si tienes un comercio registrado, la verificación se realiza mediante tu clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

El 7 de diciembre, los listados definitivos de ganadores, tanto tarjetahabientes como comercios, se publicarán en el minisitio electrónico del Sorteo El Buen Fin 2026, alojado en los mismos portales oficiales del SAT.

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Cómo y cuándo se entregan los premios

El 7 de diciembre, los listados definitivos de ganadores, tanto tarjetahabientes como comercios, se publicarán en el minisitio electrónico del Sorteo El Buen Fin 2026, alojado en los mismos portales oficiales del SAT. Crédito: Cuartoscuro

El mecanismo de entrega depende del monto del premio obtenido. Para los premios mayores a 1,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes en 2026 (es decir, los 250 mil pesos para un tarjetahabiente y los 260 mil pesos para un comercio), la entrega corre a cargo de la institución financiera emisora de la tarjeta ganadora o de la institución adquirente que distribuyó la terminal punto de venta.

Esta entrega se realiza en una fecha pactada con el ganador, dentro de los 20 días hábiles posteriores a la celebración del sorteo, y en presencia de un inspector de la Secretaría de Gobernación.

Para los 326,247 premios restantes, al ser menores a las 1,500 UMA, la entrega se hace mediante transferencia electrónica directa a la tarjeta o cuenta con la que se realizó la operación ganadora, también dentro de los 20 días hábiles siguientes al sorteo.

En ambos casos, los premios solo pueden entregarse si la tarjeta o cuenta utilizada en la operación ganadora permanece vigente durante ese periodo de 20 días hábiles.

Las instituciones financieras participantes podrán aplicar un estímulo fiscal, acreditando contra el impuesto sobre la renta (ISR) propio o retenido a terceros el monto correspondiente a los premios entregados por cuenta del Gobierno Federal.

Dónde resolver dudas o presentar quejas

Para aclaraciones sobre el sorteo o sus resultados, el SAT puso a disposición los teléfonos 555 802 1938 y 555 802 1710, además de la línea MarcaSAT 55 627 22 728 para asesoría fiscal.

Los responsables registrados del sorteo son César Erasmo Tintos Funcke, con domicilio en calle Valerio Trujano número 15, módulo 8, piso 4, colonia Guerrero, Ciudad de México, y René Guzmán García, con domicilio en avenida Hidalgo número 77, módulo 5, planta baja, misma colonia.

Quienes deseen presentar una queja formal pueden acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, ubicada en calle Versalles número 49, piso 2, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, o comunicarse al teléfono 555 209 8800.

El SAT también publicó los avisos de privacidad del Sorteo El Buen Fin 2026 en sus portales oficiales, donde se detalla el procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales de quienes participan.