Mary Fredette, la estadounidense que vendía pan en Veracruz ahora conquista México con “La Inmortal”, su canción de Día de Muertos 

Una sugerencia de sus seguidores provocó una divertida respuesta de la cantante, quien reconoció que le gustaría conseguir un traje, aunque tiene dudas sobre las tallas que venden por internet.

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Mary Fredette, originaria de Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, ha encontrado en la música regional mexicana una forma de conectar con miles de personas. Aunque creció lejos del país y de las tradiciones que hoy interpreta, la cantante ha ganado popularidad en plataformas digitales gracias a su voz, su autenticidad y una historia personal marcada por las dificultades y la perseverancia.

En vísperas de una de las celebraciones más representativas de México, la artista presentó “La Inmortal”, una canción dedicada al Día de Muertos que interpreta acompañada de mariachi. En el videoclip, Mary aparece caminando por un panteón mientras entona la melodía, una propuesta con la que busca acercarse todavía más al público mexicano.

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La artista compartió un videoclip en el que recorre un panteón mientras canta una melodía inspirada en una de las tradiciones más representativas de México. (Instagram / maryfredette)

La publicación también generó comentarios entre sus seguidores, quienes le hicieron recomendaciones sobre su imagen para futuras interpretaciones con mariachi. Uno de ellos le escribió: “Una pequeña sugerencia porque cuando cantas con mariachi porque no te vistes de mariachi estaría espectacular. Tienes una voz privilegiada”.

La intérprete recibió el comentario con humor y respondió: “Mándame una 😂 aquí en Indiana no se donde comprar y por en línea me da miedo por la talla (soy pechona y no todo me queda)”.

La respuesta provocó una interacción cercana con sus seguidores y mostró la naturalidad con la que Mary suele comunicarse con quienes siguen su carrera en redes sociales.

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De Minatitlán a una nueva vida en Estados Unidos

(Instagram / maryfredette)

Detrás de su creciente popularidad existe una historia de superación que comenzó años antes de que sus videos musicales llamaran la atención en internet.

De acuerdo con una entrevista publicada por el portal La Silla Rota, Mary vivió en Minatitlán, Veracruz, durante una etapa complicada de su vida. En 2009, mientras residía en esa ciudad, atravesó una relación marcada por la violencia y tomó la decisión de separarse de su esposo mexicano.

La situación representó un desafío todavía mayor porque tenía tres hijos pequeños y no contaba con un plan definido para comenzar de nuevo. En medio de esa incertidumbre, una vecina le ofreció un lugar donde refugiarse, un apoyo que resultó importante para afrontar las circunstancias.

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(Instagram / maryfredette)

Con pocos recursos económicos y la necesidad de conseguir ingresos, Mary encontró una alternativa en la elaboración de pan. Compró ingredientes en una tienda Waldo’s y comenzó a preparar productos para venderlos en las calles de Minatitlán.

La actividad le permitió ganarse la confianza de los habitantes de la zona, quienes llegaron a conocerla como “Mary la panadera”. Con trabajo constante, logró reunir dinero y preparar su regreso a Estados Unidos junto a sus hijos para buscar mejores condiciones de vida.

Jenni Rivera despertó su pasión por el regional mexicano

(Instagram / maryfredette)

Durante aquella etapa en Veracruz, la música también comenzó a ocupar un lugar importante en su vida. Mientras vendía pan, Mary escuchaba canciones de Jenni Rivera, una de las figuras más reconocidas del regional mexicano.

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Además de acompañarla durante sus jornadas de trabajo, aquellas interpretaciones le ayudaron a mejorar su dominio del español y a desarrollar un vínculo cada vez más fuerte con el género.

Con el tiempo, esa afinidad se transformó en una parte esencial de su identidad artística. Aunque nació en Estados Unidos, Mary encontró en las canciones mexicanas una manera de expresar emociones y compartir experiencias con una audiencia que reconoce su estilo.

Las redes sociales impulsan su carrera

(Instagram / maryfredette)

TikTok y otras plataformas digitales se convirtieron en espacios fundamentales para dar a conocer su voz y su trayectoria. Sus publicaciones no solo muestran sus interpretaciones, sino que también permiten a sus seguidores conocer los episodios que marcaron su vida.

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La combinación de talento, cercanía y una historia personal que conecta con el público ha contribuido a ampliar su comunidad de admiradores.

Ahora, con “La Inmortal”, Mary Fredette vuelve a demostrar su interés por las tradiciones mexicanas y por el regional mexicano, un género que conoció durante una etapa difícil y que terminó convirtiéndose en una de sus mayores pasiones.