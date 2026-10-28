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Padre de Checo Pérez destaca apoyo de Emilio Azcárraga a la carrera de su hijo

En medio de sus comentarios sobre Fórmula 1, Antonio Pérez Garibay también mencionó una faceta personal de su hijo

Antonio Pérez Garibay destacó el respaldo de Emilio Azcárraga y Televisa a la carrera de su hijo, Sergio “Checo” Pérez, durante la semana en que el piloto mexicano regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez
Antonio Pérez Garibay destacó el respaldo de Emilio Azcárraga y Televisa a la carrera de su hijo, Sergio “Checo” Pérez, durante la semana en que el piloto mexicano regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez
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Antonio Pérez Garibay destacó el respaldo de Emilio Azcárraga y Televisa a la carrera de su hijo, Sergio “Checo” Pérez, durante la semana en que el piloto mexicano regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez como integrante de Cadillac para el Gran Premio de la Ciudad de México 2026.

El padre del corredor tapatío agradeció el acompañamiento que, afirmó, TUDN, Televisa y Azcárraga dieron al proyecto deportivo de Checo desde etapas anteriores de su trayectoria en el automovilismo.

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Pérez Garibay también sostuvo que la llegada de su hijo a Cadillac abrió una etapa distinta. El equipo estadounidense construye su proyecto desde cero y, de acuerdo con su valoración, esa condición permite mostrar las capacidades del mexicano pese a que todavía no suma puntos en la temporada 2026.

Foto de archivo de Sergio "Checo" Pérez. Circuito de las Américas, Austin, Texas, EEUU. 25 de octubre de 2026. REUTERS/Kaylee Greenlee
Foto de archivo de Sergio "Checo" Pérez. Circuito de las Américas, Austin, Texas, EEUU. 25 de octubre de 2026. REUTERS/Kaylee Greenlee

Antonio Pérez Garibay agradeció el respaldo de Televisa y Emilio Azcárraga

“Hay que recordar siempre, gracias a TUDN, a Televisa todo el apoyo, el proyecto con el que hemos caminado juntos, a Emilio Azcárraga, a la Bomba allá en Miami, que siempre ha apoyado a Checo, estamos muy agradecidos”, dijo Antonio Pérez Garibay a TUDN.

El padre de Checo ubicó a Televisa como una empresa cercana al desarrollo profesional del piloto. Sus declaraciones ocurrieron durante la semana del Gran Premio de la Ciudad de México, una fecha que volvió a colocar al corredor mexicano frente a la afición que lo siguió en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Para Pérez Garibay, la presencia de Checo en esta carrera tiene un peso particular tras un año de ausencia del circuito capitalino. El piloto regresa como parte de Cadillac, escudería con la que enfrenta una campaña sin unidades en el campeonato.

El padre del corredor reconoció ese registro, aunque rechazó que la falta de puntos definiera el momento deportivo de su hijo.

l piloto de Cadillac mostró una creación de base blanca y detalles grises que rinde homenaje a la cultura mexicana y marca un momento histórico en su carrera dentro de la máxima categoría. (Foto: Néstor Hernández=
l piloto de Cadillac mostró una creación de base blanca y detalles grises que rinde homenaje a la cultura mexicana y marca un momento histórico en su carrera dentro de la máxima categoría. (Foto: Néstor Hernández=

Cadillac aún no sumaba puntos con Checo Pérez en 2026

Pérez Garibay sostuvo que Checo Pérez no había logrado sumar puntos con Cadillac durante la temporada 2026. Aun así, consideró que el desempeño del mexicano permite mantenerlo entre los pilotos mejor valorados por quienes siguieron el automovilismo.

“Yo creo que es lo mejor que le ha ocurrido en su carrera deportiva, hay que recordar que está construyendo un proyecto desde cero”, explicó Pérez Garibay a TUDN sobre la etapa de su hijo en Cadillac.

El padre del piloto comparó el presente con temporadas anteriores, cuando Checo consiguió victorias con otras escuderías. Según su lectura, entonces no siempre apareció dentro de las listas de los 10 mejores corredores del mundo, una percepción que para él había cambiado.

El piloto de Cadillac llega a este GP con la expectativa de obtener sus primeros puntos en la temporada 2026.
El piloto de Cadillac llega a este GP con la expectativa de obtener sus primeros puntos en la temporada 2026. (Néstor Hernández | Infobae México)

“Cuando Checo Pérez anteriormente estaba ganando carreras con otros equipos no estaba considerado de los 10 mejores del mundo, hoy que no acumula ningún punto, está considerado, porque está sobremanejando”, afirmó.

El padre del piloto incluso proyectó una continuidad larga para su hijo dentro de la categoría. “La gente que conoce de automovilismo sabe que tenemos Checo Pérez para los próximos 10 años”, señaló a TUDN.

Sergio Pérez con gafas de sol y gorra negra con logotipos frente a un micrófono de Fórmula 1.
Checo finalizó P21 en la clasificación rumbo al GP de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El padre de Checo dijo que el piloto habría jugado con el América

En medio de sus comentarios sobre Fórmula 1, Antonio Pérez Garibay también mencionó una faceta personal de su hijo. Dijo que Checo tiene afinidad por el futbol y que le habría gustado vestir la playera del América.

“¿Qué quisiera Checo? Jugar futbol 300 partidos con el América, pero tiene que, por hambre, correr carros”, comentó el padre del piloto.

La declaración vinculó al corredor con el club que también pertenecía a Grupo Televisa. Pérez Garibay planteó esa afición como un deseo alterno de su hijo, aunque subrayó que su camino profesional permanecía en las pistas.

El Gran Premio de la Ciudad de México ofreció a Checo Pérez una nueva aparición ante el público local. Su padre calificó a la afición mexicana como la mejor del mundo y colocó el respaldo de Emilio Azcárraga, Televisa y TUDN dentro de la historia deportiva del piloto.

El piloto tapatío llega a la CDMX con un récord de 300 carreras dentro del máximo circuito del automovilismo internacional.
El piloto tapatío llega a la CDMX con un récord de 300 carreras dentro del máximo circuito del automovilismo internacional. (Néstor Hernández | Infobae México)

¿Cuándo corre Checo Pérez en el GP de México 2026?

La actividad de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzará el viernes 30 de octubre y terminará el domingo 1 de noviembre, cuando se dispute la carrera principal.

Viernes 30 de octubre

  • Práctica Libre 1: 12:30 a 13:30 horas.
  • Práctica Libre 2: 16:00 a 17:00 horas.

Sábado 31 de octubre

  • Práctica Libre 3: 11:30 a 12:30 horas.
  • Clasificación: 15:00 a 16:00 horas.

Domingo 1 de noviembre

  • Carrera: 14:00 horas, programada a 71 vueltas.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

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