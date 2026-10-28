La Fórmula 1 toma la capital: agenda y eventos de los pilotos en la CDMX previo al Gran Premio de México 2026

La Ciudad de México recibe a la F1 con una gran fiesta. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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La antesala del Gran Premio de México de la temporada 2026 no solo concentra la atención deportiva en el asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez, sino que también traslada la pasión de las pistas a las calles, plazas comerciales y recintos de la urbe mediante una nutrida agenda de actividades comerciales, exhibiciones públicas y encuentros de los pilotos con la afición mexicana.

La presente edición del certamen llega cobijada por una atmósfera de enorme trascendencia histórica: el ídolo local Sergio ‘Checo’ Pérez, quien compite al volante de la escudería Cadillac F1 Team, conmemora la emblemática cifra de 300 Grandes Premios disputados en la máxima categoría.

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Al mismo tiempo, el campeonato internacional atraviesa un momento definitorio, pues la pista de la Magdalena Mixhuca podría convertirse en el escenario donde el joven piloto Kimi Antonelli termine de consumar su título mundial de la temporada 2026.

Ante este panorama, diversas marcas y escuderías han preparado activaciones especiales en la capital del país para que los fanáticos puedan vivir de cerca la experiencia del deporte motor antes de que se enciendan las luces verdes en la parrilla.

Checo Pérez llegó a las calles de Paseo de la Reforma para consentir a sus fanáticos. (REUTERS/Daniel Becerril)

La fiesta de Checo Pérez: conferencia, futbol y exhibición en Reforma

El arranque formal de las celebraciones corrió a cargo del piloto anfitrión. Como parte de sus compromisos protocolarios y de cara a su tricentésima largada en la Fórmula 1, Sergio Pérez encabezó una conferencia de prensa en la que presentó el diseño del casco conmemorativo de edición especial que utilizará durante todo el fin de semana de carrera. El diseño integra elementos alusivos a su extensa trayectoria en el circuito profesional y guiños a la cultura nacional.

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De igual forma, el piloto tapatío formó parte de la tradicional «cascarita» de futbol organizada junto a su principal patrocinador, un encuentro amistoso en el que compartió cancha con atletas y personalidades invitadas, estrechando el vínculo lúdico y distendido previo a la tensión de las prácticas libres.

La actividad de Pérez continuó este miércoles 28 de octubre con el magno Show Run de Cadillac sobre Paseo de la Reforma. La exhibición, abierta de forma gratuita a todo el público, se programó en un horario de 10:00 a 12:00 horas en el tramo comprendido entre la Fuente de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, permitiendo a cientos de miles de espectadores contemplar el paso del monoplaza por una de las arterias más emblemáticas del país.

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El piloto de Cadillac llega a este GP con la expectativa de obtener sus primeros puntos en la temporada 2026. (Néstor Hernández | Infobae México)

Experiencias para los aficionados: pop up de Lando Norris y convivencia con Nico Hülkenberg

Más allá de los eventos encabezados por el corredor mexicano, otras figuras de la parrilla forman parte de la oferta urbana diseñada para la semana del Gran Premio:

La tienda emergente de Lando Norris

Para los seguidores de McLaren y del piloto británico Lando Norris, se habilitó un espacio temático denominado Pop up Lando Norris. Esta experiencia se llevará a cabo en las instalaciones de Gallery CDMX, con apertura programada a partir del jueves 29 de octubre y manteniéndose activa hasta el domingo 1 de noviembre, fecha cumbre en que se corre el Gran Premio.

Aunque la presencia física del piloto no ha sido confirmada debido a su apretada agenda en el paddock, el recinto ofrecerá productos exclusivos, indumentaria deportiva y activaciones interactivas enfocadas en su trayectoria.

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El británico busca acercarse a sus seguidores en territorio azteca. (AP Foto/Ng Han Guan)

Meet & Greet con Nico Hülkenberg

Por su parte, el experimentado volante alemán Nico Hülkenberg, representante de la escudería Audi, protagonizará una dinámica de acercamiento directo con la afición a través de un Meet & Greet coordinado por la cadena de artículos deportivos Innovasports. Para acceder a la convivencia exclusiva con el corredor, la tienda estableció como requisito registrar un ticket de compra mínima de 2 mil 499 pesos realizado hasta el 27 de octubre.

Aunque las sedes y los horarios exactos para esta sesión quedaron sujetos a confirmación por parte de los organizadores para garantizar la logística y seguridad del evento, se perfiló el jueves 29 de octubre como el límite para la realización de la firma de autógrafos y fotografías con el piloto teutón, justo antes del arranque formal de las prácticas libres en el circuito.

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La combinación de espectáculos masivos al aire libre, tiendas emergentes y convivencias exclusivas ratifica una vez más que el Gran Premio de la Ciudad de México no se limita al fin de semana de competencia, sino que transforma por completo la dinámica cultural y deportiva de la metrópoli.

El alemán estará muy cerca de sus seguidores en una convivencia sin precedentes. (REUTERS/Mike Segar)

Calendario de actividades del GP de México

Viernes 30 de octubre Práctica Libre 1 (FP1): 12:30 a 13:30 horas Práctica Libre 2 (FP2): 16:00 a 17:00 horas

Sábado 31 de octubre Práctica Libre 3 (FP3): 11:30 a 12:30 horas Clasificación: 15:00 a 16:00 horas

Domingo 1 de noviembre Desfile de pilotos: 12:00 horas Carrera (Gran Premio de la Ciudad de México): 14:00 horas (pactada a 71 vueltas)



Canales y plataformas de transmisión en vivo (México):

Televisión de paga: FOX Sports México: Transmisión de prácticas libres, clasificación y previo de la carrera. FOX Sports Premium: Transmisión completa de todas las sesiones y carrera dominical sin cortes comerciales.

Streaming digital: F1 TV Pro: Señal oficial en vivo con cámaras a bordo, telemetría en tiempo real, radios de los equipos y repeticiones. Disney+: Disponible para suscriptores a través del apartado de señales deportivas de ESPN.

Televisión abierta: Canal 5 (Televisa): Transmisión de la sesión de clasificación el sábado y la carrera en vivo el domingo para territorio nacional.

