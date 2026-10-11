Chinches blancas en casa: qué significa que tengan ese color y 4 lugares donde buscar el nido

Las ninfas recién nacidas son translúcidas y no adquieren color rojizo hasta alimentarse de sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ver una chinche de color blanco no significa que sea albina ni que se trate de una especie distinta.

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), ese tono corresponde a dos etapas normales del ciclo de vida del insecto Cimex lectularius: los huevos recién puestos y las crías que acaban de nacer, antes de su primera alimentación.

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La EPA detalla que las crías jóvenes, llamadas ninfas, son pequeñas, translúcidas o de color blanco-amarillento, y que por su tamaño y tono pueden pasar casi inadvertidas.

Cada chinche pasa por cinco etapas de crecimiento antes de convertirse en adulto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El insecto atraviesa seis etapas de vida antes de llegar a adulto, y en cada una necesita alimentarse de sangre para crecer y cambiar de piel.

Por qué las crías y los huevos son blancos

La extensión de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State Extension) explica que los huevos son blancos, ovalados y miden apenas 0.16 centímetros, y se depositan en grietas cercanas a las zonas donde duermen las personas.

Las crías pasan por cinco etapas de crecimiento y en las primeras fases son de color amarillento-blanquecino, casi transparentes.

El exoesqueleto que deja una chinche al mudar de piel conserva un tono blanquecino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extensión de la Universidad Estatal de Dakota del Norte (NDSU Extension) coincide en que las crías son incoloras antes de alimentarse. En cuanto toman su primera comida de sangre, el cuerpo se alarga y oscurece.

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Cada vez que la chinche cambia de piel para crecer, deja atrás un pequeño exoesqueleto pálido, que junto con los huevos es una de las señales más claras de que hay una colonia reproduciéndose en el lugar.

Cuatro lugares donde se esconde el nido

La Universidad Estatal de Dakota del Norte documenta que entre el 85% y el 90% de las chinches se concentran en la recámara, en un radio de unos 4.5 metros alrededor de la cama.

Las extensiones universitarias de Purdue y Minnesota coinciden en cuatro zonas donde conviene revisar primero.

La primera son las costuras y pliegues del colchón y el box o base de la cama.

Las costuras y pliegues del colchón son el primer punto de revisión para detectar un nido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se debe empezar por el ribete reforzado del colchón y seguir cada línea de costura antes de voltearlo para revisar el otro lado.

La segunda es la cabecera y la estructura de la cama, incluida la unión entre el box y el marco. Purdue advierte que, al levantar el box, hay que mirar rápido a lo largo del marco antes de que las chinches tengan oportunidad de dispersarse.

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La tercera son los zócalos, las grietas del piso y los bordes de la alfombra.

La Universidad de Minnesota (UMN Extension) señala revisar la parte de arriba y abajo de los zócalos, el papel tapiz despegado y las grietas en los muros.

Los zócalos y las grietas del piso ofrecen refugio a las chinches durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuarta son los cuadros, los enchufes eléctricos y los aparatos electrónicos.

Por su cuerpo muy delgado, las chinches pueden meterse entre el vidrio y el marco de un cuadro, detrás de los contactos eléctricos o dentro de televisores y relojes.

Qué hacer si encuentras una chinche viva durante la revisión

La extensión de la Universidad Purdue (Purdue Extension) da una recomendación sencilla pero importante: si durante la inspección aparece una chinche viva, hay que detener la búsqueda de inmediato y comenzar el control cuanto antes.

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Las chinches se dispersan rápido en cuanto sienten que su escondite ha sido perturbado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El insecto se mueve de su escondite en cuanto se siente perturbado y puede esparcirse a otras partes de la casa.

¿Las chinches transmiten enfermedades?

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) aclaró en el portal del Gobierno de la CDMX que la especie Cimex lectularius (la chinche común de casa) no constituye un riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas a los humanos.

Las picaduras de chinche pueden causar comezón e irritación, pero no están asociadas a enfermedades infecciosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia precisó que no se han registrado solicitudes de atención médica por mordedura de este insecto en los Centros de Salud, por lo que no representa un problema de salud pública.

Qué hacer para prevenir la aparición de chinches en casa

La Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA), que depende de la SEDESA, recomienda para el hogar lavar con detergente sábanas, colchas, cortinas y fundas de sillones, de preferencia con lavado y secado a altas temperaturas.

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También sugiere usar cubierta protectora en colchones y bases, y cambiar las sábanas cada semana para reducir las condiciones que favorecen la aparición de estos insectos.

Lavar sábanas, colchas y cortinas a altas temperaturas es una de las medidas básicas de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida que señala la dependencia es evitar meter a casa armazones de cama, colchones o muebles tapizados que se encuentren en la calle, ya que son una de las formas más comunes en que las chinches llegan a un hogar sin que la persona lo note.

Revisar estos objetos antes de ingresarlos, o de plano descartarlos, disminuye el riesgo de una infestación.

Para escuelas y oficinas, AGEPSA sugiere limpiar libreros, escritorios, archiveros y persianas, además de revisar cajas con papeles y expedientes archivados donde el insecto puede esconderse sin ser detectado.

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También recomienda desechar documentos y objetos sin utilidad que se acumulen en el espacio de trabajo.

Revisar cajas y archivos acumulados ayuda a prevenir la plaga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sacar la basura con frecuencia y no dejar mochilas o portafolios en el piso son otras dos prácticas que la dependencia capitalina considera clave para reducir el riesgo de contagio.

En espacios compartidos, donde la plaga puede trasladarse de una persona a otra con mayor facilidad, la precaución debe ser mayor.

Cómo evitar traer chinches a casa después de viajar

Las chinches no vuelan ni saltan, pero se trasladan con facilidad escondidas en maletas, mochilas o ropa, lo que las convierte en un riesgo constante al hospedarse en hoteles o cualquier lugar donde hayan dormido otras personas antes.

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Un cuarto puede tener una infestación sin que a simple vista se note, por lo que revisar antes de desempacar es la principal forma de evitar llevarse el problema a casa.

Revisar costuras del colchón y cabecera del hotel antes de desempacar reduce el riesgo de contagio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Minnesota recomienda revisar cuidadosamente la habitación de hotel antes de desempacar, poniendo atención en las costuras del colchón, la cabecera y los muebles cercanos a la cama.

También sugiere colocar el equipaje sobre una superficie elevada, nunca directamente en el piso o sobre la cama, para reducir el riesgo de contacto con el insecto.

Las chinches no vuelan ni saltan, pero viajan escondidas en maletas, mochilas y ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al regresar a casa, conviene revisar las maletas antes de meterlas, de preferencia en un espacio como el garage o el patio.

Lavar la ropa de viaje con agua caliente y secarla a temperatura alta ayuda a eliminar cualquier chinche o huevo que haya podido trasladarse sin ser detectado durante el trayecto.

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Qué hacer si ya tienes una infestación en casa

En caso de infestación confirmada, SEDESA recomienda contratar fumigación con un experto autorizado que use plaguicidas registrados.

Quienes presenten mordeduras pueden acudir a cualquiera de los 233 Centros de Salud de la Ciudad de México, donde se brinda orientación sobre aseo personal, limpieza del hogar y uso correcto de insecticidas.

La fumigación debe realizarla siempre un experto autorizado, nunca de forma casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de la página https://www.salud.cdmx.gob.mx/ver-mas/unidades/centros-de-salud se puede encontrar un listado por alcaldía, con ubicación, horario de atención y número telefónico de cada uno de los Centros de Salud.