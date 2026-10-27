Morena confirma salida de Enrique Inzunza de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado

El Senado aprobó el relevo de Enrique Inzunza al frente de la Comisión de Asuntos Legislativos y designó a Guadalupe Chavira como nueva presidenta.

Guardar

Morena concretó el relevo de Enrique Inzunza Cázares en la presidencia de la Comisión de Asuntos Legislativos del Senado de la República y designó en su lugar a la senadora Guadalupe Chavira, luego de dos meses de cuestionamientos por la permanencia del legislador en ese cargo tras separarse del grupo parlamentario.

El cambio fue aprobado este martes 27 de octubre por el pleno del Senado de la República, a partir de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con lo que se formalizó la salida de Inzunza de la presidencia de ese órgano legislativo.

PUBLICIDAD

El vicecoordinador de Morena en la Cámara alta, Óscar Cantón Zetina, confirmó previamente que la sustitución formaba parte de los movimientos propuestos dentro del grupo parlamentario y explicó que las modificaciones debían recibir el aval correspondiente del pleno.

Senado quita a Enrique Inzunza presidencia de comisión y designa a Guadalupe Chavira. (Foto: redes sociales)

Guadalupe Chavira asume la presidencia de la Comisión de Asuntos Legislativos

Con la aprobación del acuerdo, Guadalupe Chavira quedó al frente de la comisión que encabezaba Inzunza, quien dejó de pertenecer a la bancada de Morena el pasado 26 de agosto y continuó desempeñándose como senador independiente.

El relevo se concretó después de que legisladoras de oposición cuestionaran que el sinaloense permaneciera en una presidencia correspondiente a Morena, pese a su separación del grupo parlamentario.

PUBLICIDAD

Cantón Zetina explicó que durante la plenaria morenista se informó a los senadores sobre las propuestas de cambios impulsadas por la coordinación. También precisó que había otros movimientos pendientes de consideración legislativa.

La senadora de Morena quedó al frente de la comisión luego de que el pleno aprobara los cambios en los órganos legislativos de la Cámara alta. Crédito: Cortesía

Inzunza deja el cargo tras dos meses de cuestionamientos

La salida de Inzunza de la presidencia ocurre después de una serie de señalamientos relacionados con su permanencia al frente de la comisión.

El senador se separó de Morena en agosto, luego de que autoridades estadounidenses formularan acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico. El legislador ha rechazado esas imputaciones.

Desde que el caso tomó relevancia pública en abril, los asuntos que habitualmente se turnaban a la comisión que presidía comenzaron a enviarse a la Comisión de Estudios Legislativos Primera, encabezada por Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

PUBLICIDAD

Entre los antecedentes de la discusión se encuentran las solicitudes de las senadoras Claudia Anaya, del PRI, y Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, quienes en septiembre pidieron a Morena sustituir a Inzunza.

La salida de Enrique Inzunza de la presidencia de la comisión ocurrió dos meses después de que abandonara la bancada de Morena y continuara como senador independiente.

Las claves del relevo de Enrique Inzunza en el Senado

La modificación en la presidencia de la comisión se produjo después de varias semanas de cuestionamientos sobre la distribución de los cargos legislativos.

Estos son los principales antecedentes del cambio:

26 de agosto: Enrique Inzunza dejó el grupo parlamentario de Morena y decidió continuar como senador independiente.

5 de septiembre: las senadoras Claudia Anaya y Alejandra Barrales solicitaron que fuera sustituido de la presidencia de la comisión.

Septiembre: las legisladoras cuestionaron que mantuviera el cargo, pese a que la presidencia correspondía a Morena dentro de la distribución de espacios parlamentarios.

27 de octubre: el pleno del Senado aprobó el relevo y Guadalupe Chavira asumió la presidencia de la Comisión de Asuntos Legislativos.

El relevo de Enrique Inzunza se concretó tras su salida de la bancada de Morena y los cuestionamientos de la oposición sobre su permanencia al frente de la comisión. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Las críticas de la oposición también se apoyaron en las disposiciones del Reglamento del Senado sobre la integración de las comisiones y las modificaciones que pueden realizarse cuando un legislador deja de pertenecer a un grupo parlamentario.

PUBLICIDAD

Senado también modifica la Comisión de Puntos Constitucionales

Durante la misma sesión, el pleno aprobó otro cambio en la integración de las comisiones legislativas, esta vez en la de Puntos Constitucionales.

La senadora Blanca Elizabeth Fiesco Díaz asumió la presidencia de ese órgano, que anteriormente encabezaba Óscar Cantón Zetina.

Fiesco Díaz llegó al Senado como suplente de Laura Itzel Castillo, quien dejó su cargo legislativo para asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres.

El Senado también aprobó cambios en la Comisión de Puntos Constitucionales, cuya presidencia quedó en manos de Blanca Elizabeth Fiesco Díaz, en sustitución de Óscar Cantón Zetina. EFE/Cámara de Diputados/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Por su parte, Cantón Zetina pasó a desempeñarse como vicecoordinador del grupo parlamentario mayoritario en la Cámara alta.

Con estos movimientos, el Senado modificó las presidencias de dos comisiones legislativas.

El ajuste en el caso de Inzunza formalizó el relevo de un legislador que, aunque conserva su escaño, ya no forma parte de la bancada que tenía asignada la conducción de ese órgano parlamentario.

PUBLICIDAD