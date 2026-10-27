Colombia

Alerta por posible renuncia masiva de médicos tras ataque armado en el hospital de Suárez, Cauca

Los trabajadores exigen medidas concretas de protección para volver a sus puestos, luego de la incursión armada que dejó temor entre usuarios, acompañantes y empleados de la institución

Hombres armados asesinaron al paciente Javier Antonio Delgado Carabalí en el hospital de Suárez (Composición fotografica Colprensa - @OctavioGuzmanGu/X)
Hombres armados asesinaron al paciente Javier Antonio Delgado Carabalí en el hospital de Suárez (Composición fotografica Colprensa - @OctavioGuzmanGu/X)
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El asesinato de un paciente dentro del hospital de Suárez, en el norte del Cauca, habría provocado una renuncia masiva del personal sanitario y la suspensión temporal de varios servicios.

La secretaria de Salud departamental, Carolina Camargo, afirmó que las autoridades buscan mantener abierta la institución, aunque médicos, enfermeras y empleados administrativos exigen garantías de seguridad para continuar con sus labores.

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El homicidio ocurrió el lunes 26 de octubre, hacia las 11:10 a. m., cuando hombres armados ingresaron al centro asistencial, ubicaron a Javier Antonio Delgado Carabalí, que recibía atención médica, y le dispararon en repetidas ocasiones. La incursión generó temor entre pacientes, acompañantes y trabajadores del hospital, que hace parte de la Empresa Social del Estado Norte 1.

La situación llevó a que parte del personal anunciara su salida de la institución. En una primera declaración a Noticias Caracol, Camargo advirtió que el hospital estaba cerrado y que no había atención disponible. Más tarde, la funcionaria informó al noticiero que el centro médico se mantendría abierto mientras avanzaban las gestiones para evitar la interrupción de los servicios.

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El personal sanitario pidió garantías para retomar sus labores

Hombres armados asesinaron a Javier Antonio Delgado Carabalí dentro del hospital del municipio de Suárez, en el norte del Cauca (@Proclama / X)
El centro asistencial suspendió de forma temporal la atención en consulta externa y urgencias (@Proclama / X)

La secretaria de Salud del Cauca explicó que el departamento, la Alcaldía de Suárez y las autoridades de seguridad activaron acciones para contener la crisis y convencer al personal de que permanezca en sus puestos.

“El hospital se encuentra totalmente cerrado. No hay atención alguna. El personal sanitario ha manifestado una renuncia masiva. Esto es muy delicado para nosotros porque ningún hospital puede cerrar sus puertas”, dijo Carolina Camargo en declaraciones al medio citado.

La funcionaria señaló que las autoridades hicieron un llamado a médicos y enfermeras para que no abandonaran el servicio. El personal sanitario, por su parte, expresó que requiere medidas concretas de protección antes de retomar sus actividades con normalidad.

Camargo sostuvo que la violencia dentro de la institución afectó a trabajadores, usuarios y habitantes del municipio. “Interrumpir las instalaciones de un hospital nos deja claro que no hay respeto por absolutamente nada”, afirmó al rechazar el ingreso de los hombres armados y el homicidio de Delgado Carabalí.

Sujetos armados interceptaron una ambulancia que realizaba un traslado de urgencia vital diez minutos antes del ataque en el centro de salud (Colprensa)
Sujetos armados interceptaron una ambulancia que realizaba un traslado de urgencia vital diez minutos antes del ataque en el centro de salud (Colprensa)

La Alcaldía de Suárez y la Empresa Social del Estado Norte 1 también condenaron el ataque. Las entidades exigieron respeto por la misión médica, protección para pacientes y garantías de seguridad para quienes trabajan en el hospital.

La Administración municipal pidió esclarecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y determinar si el ataque guarda relación con otros episodios armados registrados en la zona. Hasta el momento no se han informado capturas ni móviles confirmados.

Empleados del hospital también sufrieron agresiones y daños durante la madrugada

La jornada de violencia había comenzado horas antes. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Cauca, familiares de una persona que llegó sin signos vitales al hospital agredieron física y verbalmente a trabajadores de la institución.

El incidente causó daños en equipos biomédicos y en áreas de urgencias. Ese hecho se sumó a la detención de una ambulancia y al asesinato de un paciente dentro del centro médico, una secuencia que profundizó la incertidumbre entre los trabajadores de la salud y la comunidad.

La secretaria de Salud, Carolina Camargo, coordinó gestiones con la Alcaldía para impedir el cierre de la institución (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)
La secretaria de Salud, Carolina Camargo, coordinó gestiones con la Alcaldía para impedir el cierre de la institución (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)

Tras los ataques, el hospital suspendió en forma temporal los servicios de consulta externa intramural, extramural y urgencias, mientras se restablecían las condiciones de seguridad. La Secretaría de Salud indicó posteriormente que las gestiones apuntaban a evitar un cierre prolongado de la institución.

Además, la Alcaldía recordó que hospitales, ambulancias, pacientes y personal sanitario cuentan con protección especial bajo el Derecho Internacional Humanitario. En su pronunciamiento, señaló que los centros destinados a la atención médica no pueden ser escenario de acciones armadas.

Con lo ocurrido en Suárez, la Secretaría de Salud reportó 21 afectaciones a la misión médica en Cauca durante 2026. La cifra incluye agresiones al personal sanitario, daños en la infraestructura hospitalaria e interferencias en la atención y el traslado de pacientes.

Las autoridades departamentales convocaron una mesa extraordinaria de misión médica y un consejo de seguridad para definir medidas frente a la situación.

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