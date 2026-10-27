Guillermo Zuany cuenta con un amparo para evitar su detención, confirma la Fiscalía de Chihuahua

Guillermo Zuany cuenta con un amparo para evitar su detención, así lo confirmó la Fiscalía de Chihuahua

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Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, promovió un amparo indirecto que impide a la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutar la orden de aprehensión girada en su contra. El encargado del despacho de la FGE, Gilberto Loya Chávez, confirmó la notificación del recurso durante la rueda de prensa semanal de la dependencia.

La protección judicial bloquea también la posibilidad de solicitar una ficha roja ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) o una alerta migratoria para su localización, de acuerdo con lo expuesto por el propio fiscal.

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El amparo y sus efectos legales

Loya Chávez explicó que Zuany Portillo tiene un amparo indirecto ya notificado a la institución. “Esta persona, Guillermo Arturo Z., tiene un amparo indirecto, promovió un amparo indirecto, del cual ya se nos notificó”, declaró el funcionario.

El fiscal precisó que la institución seguirá en su “tarea de investigar no solo el delito por el cual se promovió esto, sino la posibilidad de la existencia de otros delitos”. Ante la pregunta directa de si ya existe algún cargo adicional confirmado contra Zuany, Loya no amplió detalles, limitándose a reiterar el impedimento legal vigente para su detención por la causa amparada.

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Postura de la Fiscalía pese al amparo

Loya Chávez afirmó que la institución dará cumplimiento a cualquier resolución judicial, pero que continuará con los procesos de judicialización de la carpeta de investigación. “Por supuesto, nosotros le vamos a dar cabal cumplimiento a cualquier orden de algún juez”, señaló el fiscal durante la conferencia.

Guillermo Zuany cuenta con un amparo para evitar su detención, confirma la Fiscalía de Chihuahua. Captura de pantalla

El funcionario añadió que la FGE mantiene abierta la posibilidad de encontrar otros delitos no cubiertos por el amparo que permitan avanzar en el caso contra el exfuncionario.

Identidad, cargo y proceso penal del imputado

Zuany Portillo encabezó previamente la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y después asumió como titular de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua. Renunció a su puesto el 13 de mayo de 2026.

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El 16 de octubre, el juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Morelos, Luis Alberto Simental Ortega, firmó la orden de aprehensión en su contra, identificada con el oficio 53095/2026 dentro de la causa penal 3055/2026. El documento contempló tres resolutivos: el primero señaló a Zuany y al exfiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno como coautores de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, conforme a los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal estatal.

Guillermo Arturo Zuany Portillo renunció a su puesto el pasado 13 de mayo de 2026. Crédito: FGE Chihuahua

El segundo resolutivo correspondió únicamente a Jáuregui por los mismos delitos, pero en calidad de autor material. El tercero se dirigió de forma exclusiva contra Zuany, por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, previsto en el artículo 308 del código punitivo estatal.

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La orden se ejecutó contra Jáuregui el mismo 17 de octubre, cuando fue detenido por agentes investigadores en la ciudad de Chihuahua. Hasta ahora no se ha confirmado la captura de Zuany.

Contexto del caso El Pinal

Las imputaciones contra ambos exfuncionarios se originan en la investigación derivada de un operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara. Durante ese despliegue, agentes de la AEI y elementos del Ejército desmantelaron laboratorios clandestinos de drogas sintéticas.

Al concluir las operaciones, un convoy que regresaba a Chihuahua sufrió un accidente en una zona serrana de terracería. En el percance murieron cuatro personas: Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la AEI; el agente Manuel Genaro Méndez Montes; y dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la CIA.

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Richard Leiter Johnston III, de 35 años, y John Dudley Black, de 44, agentes estadounidenses murieron tras desbarrancar su auto junto con otros dos oficiales mexicanos en la madrugada del 19 de abril de 2026 tras participar en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas Foto: Redes y FGR

La orden contra Jáuregui y Zuany se vincula con presuntas omisiones en la cadena de mando y en los protocolos aplicables durante ese operativo. Esta causa, instruida por la FGE ante un juez de control local, es independiente de la investigación paralela que mantiene la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público, en la que Jáuregui enfrenta además una acusación por traición a la patria.

Paradero incierto del exfuncionario

Hasta el momento se desconoce si Zuany Portillo se encuentra en México o en Estados Unidos, versión que ha circulado de forma extraoficial sin confirmación de las autoridades.

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Loya Chávez indicó que la Fiscalía continúa usando los mecanismos legales disponibles para dar con su ubicación, aunque el amparo vigente restringe las vías para hacerlo a través de Interpol o controles migratorios.