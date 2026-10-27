PAN pedirá que contralor del INE explique presuntas irregularidades bajo gestión de Taddei

PAN exige comparecencia del titular del OIC del INE tras renuncia de Taddei. (@eLiasLixa)

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El coordinador de la bancada panista en San Lázaro, José Elías Lixa, anunció que solicitará la comparecencia de Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), para que explique las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el organismo, luego de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del árbitro electoral.

El legislador informó que el PAN promoverá un punto de acuerdo para citar al funcionario ante las comisiones unidas de Transparencia y de Vigilancia, así como ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

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Lixa sostuvo que los grupos parlamentarios necesitan conocer qué acciones ha emprendido el órgano de control, cuándo comenzaron las indagatorias y por qué las posibles anomalías no fueron comunicadas formalmente con anterioridad a los legisladores.

PAN cuestiona actuación del Órgano Interno de Control del INE

Durante una conferencia de prensa, el coordinador panista calificó de grave la situación del INE y cuestionó que, según dijo, la Cámara de Diputados no contara previamente con información formal sobre los hechos investigados.

El diputado señaló que los presidentes de las comisiones legislativas correspondientes habían enviado preguntas al OIC días antes de que el organismo informara sobre las investigaciones que ha realizado.

“Vamos a llamar a comparecer al titular del OIC para que dé a conocer a todos los grupos parlamentarios qué es lo que se ha hecho en todo este tiempo”, expresó.

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El panista consideró necesario esclarecer la actuación de las autoridades encargadas de vigilar el funcionamiento del instituto y determinar si existieron omisiones en la supervisión de las presuntas irregularidades.

También exigió que las indagatorias alcancen a Guadalupe Taddei, a los proveedores señalados y a los funcionarios que fueron nombrados durante su administración. Afirmó que la renuncia de la consejera presidenta no debe cerrar las investigaciones ni impedir que se determinen posibles responsabilidades.

Contratos y proveedores, entre los señalamientos contra la gestión de Taddei

La salida de Taddei ocurre después de que se difundieran reportajes sobre presuntos vínculos entre funcionarios electorales y empresas proveedoras del INE, así como sobre contratos millonarios asignados durante su gestión.

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Entre los casos señalados se encuentran los de Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas relacionadas entre sí y mencionadas en las publicaciones sobre posibles irregularidades administrativas.

De acuerdo con la información difundida, Cajas Graf obtuvo en 2025 un contrato con el INE para suministrar materiales destinados a la elección judicial, con un monto máximo de 198,7 millones de pesos.

Los reportajes también señalaron vínculos entre ambas empresas y Jesús Octavio García González, quien anteriormente fue representante legal de las compañías y posteriormente ocupó un cargo administrativo en el instituto.

Estos señalamientos forman parte de las controversias que rodearon la presidencia de Taddei. Sin embargo, las presuntas irregularidades deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes.

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Entre los asuntos que el PAN busca que sean explicados por el titular del OIC destacan:

Las investigaciones realizadas sobre posibles irregularidades administrativas.

Las acciones emprendidas respecto de proveedores señalados en los reportajes.

La actuación de funcionarios nombrados durante la gestión de Taddei.

Las razones por las que, según Lixa, la Cámara de Diputados no recibió información formal previa.

Las medidas que se tomarán para determinar posibles responsabilidades.

El PAN exige investigar a Taddei y evitar la impunidad

Lixa afirmó que la renuncia de la consejera presidenta no representa el cierre del caso y pidió que las investigaciones se desarrollen con transparencia y alcancen a todas las personas que pudieran estar involucradas.

El legislador también planteó que Morena debe mantenerse al margen de las decisiones internas del organismo electoral.

A su juicio, la intervención del partido gobernante ha afectado la credibilidad del instituto, una acusación que forma parte de la postura política de la bancada panista.

Respecto a la posibilidad de que las consecuencias para Taddei lleguen al juicio político, el coordinador señaló que esa opción no debe descartarse, aunque pidió evitar conclusiones anticipadas mientras avanzan las indagatorias.

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PAN vigilará la elección de la nueva presidencia del INE

Además de exigir explicaciones al órgano de control, el PAN anunció que vigilará el procedimiento para designar a la persona que sustituirá a Taddei al frente del instituto.

Lixa advirtió que el proceso debe evitar los cuestionamientos registrados en anteriores ejercicios de selección, entre ellos las denuncias sobre una presunta filtración de exámenes y dudas acerca de la imparcialidad de integrantes del Comité Técnico de Evaluación.

También manifestó reservas sobre los perfiles que podrían proponerse para integrar ese comité, incluida la participación de evaluadores sugeridos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El coordinador panista rechazó que las controversias deban atribuirse al género de quien encabezó el INE y sostuvo que la discusión debe centrarse en los procedimientos de designación y en las posibles responsabilidades administrativas.

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Finalmente, afirmó que la Cámara de Diputados tendrá un papel central tanto en el esclarecimiento de las presuntas irregularidades como en la selección de la nueva presidencia del organismo.

Para el PAN, la comparecencia del titular del OIC permitirá conocer el estado de las investigaciones y las medidas adoptadas tras la salida de Taddei.