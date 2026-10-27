Cali registra 67 mujeres asesinadas en 2026 y Personería pide determinar cuántos casos son feminicidios - crédito Colprensa

Guardar

Un total de 67 mujeres han sido asesinadas en Cali durante 2026, una cifra que llevó a la Personería Distrital a pedir a las autoridades establecer cuántos de esos homicidios corresponden específicamente al delito de feminicidio.

El pronunciamiento fue realizado por el personero de Cali, Gerardo Mendoza, después de conocerse un informe de la Defensoría del Pueblo que registró al menos 118 feminicidios en Colombia entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Según informó Caracol Radio, Mendoza reclamó mayor celeridad en el esclarecimiento de los casos y pidió fortalecer las medidas para prevenir nuevas agresiones contra las mujeres.

“Es inadmisible que en Colombia sigan asesinando mujeres ante la mirada de una sociedad que no puede guardar silencio. Según la última Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo de 2026, 118 feminicidios en nueve meses son una vergüenza nacional”, sostuvo el funcionario.

Gerardo Mendoza, personero de Cali - crédito Personería de Cali

Piden esclarecer cuántos de los 67 casos son feminicidios

Las cifras citadas por el personero provienen del Concejo Distrital y señalan que 67 mujeres han sido asesinadas en Cali en lo corrido de 2026.

Sin embargo, esa cifra corresponde a homicidios de mujeres y no significa que los 67 casos hayan sido tipificados como feminicidios.

Por esa razón, Mendoza pidió a las autoridades judiciales establecer cuáles de esos crímenes cumplen las condiciones jurídicas para ser investigados bajo esa figura penal.

PUBLICIDAD

“Exigimos esclarecer cuáles de estos crímenes corresponden a feminicidios”, manifestó.

El personero sostuvo que las instituciones deben actuar antes de que las situaciones de violencia escalen y reclamó que las denuncias sean atendidas, las amenazas investigadas y las víctimas protegidas.

La Defensoría del Pueblo reportó, además de los 118 feminicidios registrados en el país durante los primeros nueve meses del año, 91 tentativas de feminicidio y 25 transfeminicidios.

Las cifras muestran un panorama más amplio de violencias basadas en género que incluye agresiones dentro de los hogares, delitos sexuales, explotación sexual y trata de personas.

Feminicidios (COLPRENSA-ARCHIVO)

Más de 75.000 mujeres reportadas como víctimas de violencia intrafamiliar

De acuerdo con el reporte de la Defensoría, 75.708 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia entre enero y septiembre de 2026.

De esa cifra, 62.792 correspondieron a mujeres mayores de edad y 9.611 a niñas y adolescentes, según los datos divulgados.

El organismo también registró 619 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres con orientación sexual e identidad de género no hegemónica, entre ellas lesbianas, bisexuales y transgénero.

PUBLICIDAD

Otro de los indicadores que genera preocupación corresponde a los delitos sexuales.

La Defensoría contabilizó 21.723 casos durante los primeros nueve meses del año. De ellos, 4.719 afectaron a mujeres mayores de 18 años y 16.450 a niñas y adolescentes.

El reporte también incluye 250 víctimas pertenecientes a poblaciones con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.

A estos registros se suman 215 casos de explotación sexual de niñas y adolescentes y 183 mujeres víctimas de trata de personas durante el mismo periodo.

Las cifras nacionales llevaron a la Personería de Cali a insistir en que los casos registrados en la ciudad deben ser revisados individualmente para establecer sus circunstancias y determinar si existieron razones asociadas al género de las víctimas.

PUBLICIDAD

La clasificación de un homicidio como feminicidio corresponde a las autoridades judiciales y depende de las características y pruebas de cada investigación.

Mientras avanzan esos procesos, Mendoza pidió fortalecer la prevención y garantizar respuestas oportunas cuando existan denuncias o amenazas, con el propósito de evitar que nuevos episodios de violencia terminen en asesinatos.