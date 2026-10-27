México Deportes

Así fue la reacción de Charlyn Corral al ganar el premio de mejor delantera del año en el Balón de Oro

La delantera de Pachuca escribió su nombre en un nuevo capítulo de la historia del futbol femenil de México al ser la primera en recibir este reconocimiento internacional

Durante la ceremonia del Balón de Oro 2026, Charlyn Corral ganó el premio a la mejor delantera de la temporada y en su discurso reconoció el crecimiento del futbol femenil en México (X/ @TuzosFemenil)
Guardar

Un día histórico se vivió para el futbol femenil mexicano, Charlyn Corral fue galardonada con el premio de Mejor Delantera del Año por el Balón de Oro, junto a Harry Kane; la jugadora de las Tuzas de Pachuca se convirtió en la primera futbolista mexicana en recibir esta distinción internacional.

La noche emotiva causó una serie de reacciones entre la afición mexicana, pues la Pichichi compartió el escenario con el ganador del Balón de Oro 2026. Durante su discurso, la originaria de Ecatepec destacó la presencia de Scarlett Camberos, delantera del América Femenil que terminó en el puesto 21 del listado de las 30 mejores jugadoras del Balón de Oro.

PUBLICIDAD

“Me encuentro muy feliz de estar aquí, ser la primera mexicana recibiendo un reconocimiento. Me llena de orgullo porque sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien en el futbol femenil, un ejemplo es mi compañera Scarlett que también estuvo nominada entre las primeras 30 y también quiero que le demos un aplauso”, expresó.

La reacción de Charlyn Corral al momento de recibir el premio en la ceremonia del Balón de Oro (Captura X/ @DAZNFutbol)
La reacción de Charlyn Corral al momento de recibir el premio en la ceremonia del Balón de Oro (Captura X/ @DAZNFutbol)

Así fue la reacción de Charlyn Corral al momento de la premiación

Al momento de anunciar a los ganadores del premio a Mejor Delantero del Año, la atención se concentró en Charlyn Corral, pues al momento que la nombraron, las imágenes captaron de inmediato su reacción. La transmisión de DAZN captó cómo la futbolista esbozó una sonrisa y posteriormente bajó la mirada.

PUBLICIDAD

Espero a que Harry Kane se levantara de su asiento para subir detrás de él, y es que, las imágenes evidenciaron la emoción de la jugadora de 35 años pues con un rostro conmovido se dirigió al escenario para emitir su discurso.

Antes de llevarse la atención por este momento histórico, pidió un aplauso para Scarlett Camberos, delantera que quedó en el lugar 21 del ranking del Balón de Oro a mejor jugadora. Posteriormente dirigió unas palabras en las que recordó los años que ha pasado como jugadora.

“Estar parada aquí frente a todos ustedes, sinceramente me llena de orgullo y mucha satisfacción, después de muchos goles, aproximadamente 20 años de carrera creo que hoy me doy cuenta que el trabajo, la disciplina, el esfuerzo han valido la pena. Creo que cuando haces las cosas con mucha fe, pero sobre todo con el corazón todo vale la pena”, dijo.

“He luchado mucho”: la resiliencia de Charlyn Corral en las canchas

Charlyn Corral compartió escenario con Harry Kane ( Reuters/Matthew Childs)
Charlyn Corral compartió escenario con Harry Kane ( Reuters/Matthew Childs)

En charla con DAZN, Charlyn Corral compartió la emoción que le generó este galardón. Argumentó lo que ha tenido que trabajar para alcanzar este momento de su carrera: “La verdad es que estoy muy emocionada. Creo que es un momento que he luchado mucho, que he peleado, que he trabajado. No sabía si iba a llegar, sinceramente. Uno trabaja, mete goles, ayuda al equipo, pero llegó

Consideró que este premio internacional es la “cereza del pastel” en una trayectoria de casi 20 años, en donde empezó probándose en la cancha junto a su hermano, tuvo que buscar espacios para competir cuando en México no existía el panorama de una liga femenil.

Dejó México, combinó estudios con el deporte para sobresalir y así construir una carrera que ha sido comparada con la de Hugo Sánchez. Por ello, la delantera de las Tuzas expresó:

“Y, hoy la verdad que creo que es ese momento, la cereza del pastel, como decimos, de una carrera, gracias a Dios, tan, tan exitosa que he llevado, de piedras, de altibajos, pero siempre creo que poniendo el nombre de mi país en alto”.

La historia de Charlyn Corral está marcada por un episodio que la obligó a debatirse entre la vida y la muerte. A los tres años, una negligencia médica derivada de un problema menor la obligó a someterse a una traqueotomía, fueron 12 semanas en las que la futbolista luchó por mantenerse con vida y recuperar su salud.

La final del Clausura 2025 de la Liga MX se disputa entre América y Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes
Charlyn Corral se convirtió en campeona con las Tuzas en 2025 (Luz Coello/ Infobae México)

La niña de escasos tres años salió adelante y a los cinco años pisó una cancha de futbol. En los primeros minutos de su primer partido marcó un gol. Desde entonces, no ha dejado de anotar y su trayectoria la convirtió en una figura de referencia para las mujeres de México, país al que ha representado con una presencia constante dentro y fuera del campo.

Corral se distingue por su velocidad, habilidad y capacidad para el regate, además de una personalidad que la lleva a asumir riesgos y ejercer liderazgo. El atributo que mejor explica su transformación en la mejor delantera del mundo, según el reconocimiento recibido, puede resumirse en una palabra: resiliencia, un término que el diccionario de la Academia de la Lengua incorporó apenas hace dos años.

Temas Relacionados

Charlyn CorralBalón de Oro 2026Pachuca FemenilLiga MX Femenilmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 26 de octubre: Tormenta tropical Vance se localiza a 445 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 26 de octubre: Tormenta tropical Vance se localiza a 445 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima

José Ángel Bichir confiesa estar endeudado por los gastos médicos tras su caída de un tercer piso

El actor reconoce que debe dinero a su tío Demián Bichir y a amigos que lo apoyaron durante su hospitalización a siete meses de su caída

José Ángel Bichir confiesa estar endeudado por los gastos médicos tras su caída de un tercer piso

Guillermo Zuany cuenta con un amparo para evitar su detención, confirma la Fiscalía de Chihuahua

El recurso legal impide además que la institución solicite una ficha roja ante Interpol

Guillermo Zuany cuenta con un amparo para evitar su detención, confirma la Fiscalía de Chihuahua

PAN pedirá que contralor del INE explique presuntas irregularidades bajo gestión de Taddei

José Elías Lixa anunció que solicitará que Víctor Hugo Carvente explique las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el organismo electoral

PAN pedirá que contralor del INE explique presuntas irregularidades bajo gestión de Taddei

César Millán alerta sobre los signos que pueden revelar tristeza en tu perro pero que pueden pasar desapercibidos

Mediante cambios en su comportamiento los perros pueden darnos información sobre su estado de ánimo

César Millán alerta sobre los signos que pueden revelar tristeza en tu perro pero que pueden pasar desapercibidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 26 de octubre en México: SSC reconoce a dos policías de la CDMX por rescatar a víctimas de robo e incendio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 26 de octubre en México: SSC reconoce a dos policías de la CDMX por rescatar a víctimas de robo e incendio

Este es el historial criminal de "El Guano" Guzmán, criminal ligado a una supuesta reunión con una figura de la 4T

Francia no caerá en la mexicanización de los cárteles, promete Marine Le Pen al lanzar campaña presidencial

Roban vehículos en EEUU para enviarlos a cárteles en México: acusan a 9 estadounidenses y 2 mexicanos por trasladarlos desde Texas

Cinco de los prófugos más buscados por el FBI cayeron en México: quiénes son y qué pistas llevaron hasta sus capturas

ENTRETENIMIENTO

Exasistente de Adela Micha acusa a la comunicadora de fabricarle delitos

Exasistente de Adela Micha acusa a la comunicadora de fabricarle delitos

José Ángel Bichir confiesa estar endeudado por los gastos médicos tras su caída de un tercer piso

FernandaVaal reaparece tras la muerte de El Komanche: qué dijo la influencer que lo acusó de presunto abuso

Maribel Guardia responde a la defensa de Imelda Tuñón y niega buscar la custodia de su nieto

Alicia Villarreal organiza lujoso baby shower para su hija Melenie Carmona: filtran el nombre de su bebé

DEPORTES

Charlyn Corral es la primera mexicana galardonada en el Balón de Oro 2026: la distinguen como la mejor delantera del año

Charlyn Corral es la primera mexicana galardonada en el Balón de Oro 2026: la distinguen como la mejor delantera del año

Scarlett Camberos paraliza la gala del Balón de Oro 2026: así presumió el jersey del América ante el mundo

Gilberto Mora ya entrena con Tijuana y en los próximos días podría volver: su técnico da pistas sobre su regreso

Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 3 de la Serie Mundial desde México

Lista de pilotos que se han consagrado como campeones del mundo en el Gran Premio de México