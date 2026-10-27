Hincha de Santa Fe llamó la atención en El Campín con un peculiar accesorio y causó revuelo: “Me quitan hasta el antibacterial”

La imagen se viralizó en las redes sociales y causó revuelo entre la hinchada cardenal (Colprensa/Cristian Bayona y @Juaneslc11/X)

Guardar

Una imagen difundida desde las tribunas del estadio El Campín, en Bogotá, desvió parte de la conversación posterior al triunfo de Independiente Santa Fe sobre Atlético Bucaramanga el lunes 26 de octubre, por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026, encuentro que terminó 2-1 a favor del equipo local.

En la transmisión televisiva del encuentro apareció una aficionada con un objeto con apariencia de sartén, con un huevo y un trozo de carne, al parecer de plástico, una escena que abrió debates sobre su mensaje y sobre los controles de ingreso al escenario deportivo.

PUBLICIDAD

El periodista Juan Esteban Londoño compartió en X el registro de la hincha, luego de tomar una fotografía a la transmisión emitida por Win Sports. La imagen se difundió rápidamente, generando comentarios entre los usuarios de la popular plataforma.

Una de las interpretaciones que ganó fuerza fue planteada por el periodista Diego Chirivi: “Huevo, garra y corazón”. La expresión asocia el huevo con el coraje, mientras que la garra forma parte de los atributos que seguidores del club suelen relacionar con Santa Fe. Bajo esa lectura, los elementos vistos en cámara funcionaban como una consigna de apoyo, más que como simples accesorios.

PUBLICIDAD

La publicación recibió gran cantidad de comentarios, pues muchos se sorprendieron con el objeto (@Juaneslc11/X)

El objeto sería un forro de celular y no una sartén convencional

La discusión cambió de rumbo cuando varias personas señalaron que la aparente sartén era, en realidad, un forro para celular diseñado con esa forma, lo que demuestra que el accesorio no tendría las características de un utensilio de cocina ni supondría el riesgo que algunos espectadores atribuyeron inicialmente a la imagen.

Ese detalle no impidió que la fotografía provocara reacciones divididas. Parte de los comentarios celebró la espontaneidad de la aficionada y su disposición a mostrarse sin atender las críticas: “Realmente le vale mierda lo que piensen de ella, con su forro de desayuno poco práctico y su gorro con orejas. Una persona realmente feliz”, escribió un usuario.

PUBLICIDAD

Otros se interesaron por conseguir un accesorio similar: “¿Dónde lo compro? Necesito uno de esos”, comentó otro internauta.

Otra persona comentó que algunos no tienen interés en ver qué opinan de ellos, sino hacer lo que les hace felices: “Hay gente que de verdad tiene mucha personalidad, y aunque los admiro no quisiera ser tan como ellos”.

Las opiniones están divididas, pues algunos apoyan la acción y otros la rechazan (@Juaneslc11/X)

Los cuestionamientos se centraron en los filtros de ingreso

El principal foco de debate estuvo en los demás hinchas que interpretaron que se trataba de una sartén real. Esos usuarios cuestionaron cómo un elemento de ese tamaño habría podido superar los controles de acceso del estadio, especialmente porque algunos asistentes afirman que les retiran objetos de uso cotidiano antes de entrar.

PUBLICIDAD

“¿Cómo lo entró? A mí me quitan hasta el antibacterial”, señaló uno de los mensajes replicados en redes. Otro expresó una duda similar: “Y a uno hasta le quitan las monedas. ¡No entiendo!”. Las publicaciones reflejaron la inconformidad frente a lo que consideran criterios dispares en las requisas.

La escena también recibió comentarios críticos sobre su estética, con expresiones despectivas dirigidas tanto a la mujer como a la hinchada cardenal. Frente a ello, otros usuarios defendieron que el accesorio, por tratarse de un elemento decorativo, no justificaba las acusaciones sobre una falla de seguridad.

“No le dejan entrar a uno cinturones, ni comida, pero si dejan entrar tremendo objeto contundente y de mal gusto”, dijo otra de las personas que creía que se trataba de un sartén y no de un accesorio.

PUBLICIDAD

La jornada no solo terminó con el triunfo para el cardenal, sino con imágenes en la tribuna que no pasaron desapercibidas (Colprensa/Cristian Bayona)

El debate se mantuvo durante las horas posteriores al partido, entre bromas sobre la actitud de la mujer involucrada y cuestionamientos sobre las restricciones en El Campín.

La situación ocurrió en una jornada que, además del resultado favorable para Santa Fe, dejó otras conversaciones alrededor de lo ocurrido dentro y fuera de la cancha.