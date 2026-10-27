Rita Bell, consejera del INE, podría emprender denuncias en contra de Guadalupe Taddei por amenazas. (Foto: RS)

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Luego de que la mañana de este 27 de octubre la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López denunciara amenazas provenientes de la expresidenta, Guadalupe Taddei, tras desvincularse de su administración y cuestionar sus acciones, adelantó que podría emprender denuncias ante ésta situación.

En conferencia de prensa, encabezada por los integrantes del Consejo General del INE, Bell López precisó que iniciaría el procedimiento en caso de volver a recibir mensajes anónimos, llamadas o amenazas directas luego de los señalamientos que ha hecho de conocimiento público.

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¿Qué denunció Rita Bell sobre la expresidenta del INE?

Ante medios de comunicación, la consejera detalló que recibía llamadas cuestionando su actuar al interior del Instituto, “que me calmara, qué pasaba conmigo, por qué quería dañar al INE”, fueron algunos de los señalamientos que recibió, sobre todo por destacar la falta de comunicación de la expresidenta hacia el Consejo General.

A veces las amenazas eran “sutiles”, pero en otras ocasiones, Rita Bell llegó a recibir mensajes sobre “que me cuidara”, comentó sentir temor tras hacer publicas las denuncias.

Las presiones sobre la consejera crecieron cuando comenzaron a detectar la fuerte injerencia del proveedor Alfredo Hernández Casillas, quien obtuvo múltiples contratos con Taddei al frente.

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Rita Bell habría tenido reuniones con Alfredo Hernández Casillas, proveedor investigado por la ASF y la UIF. (Foto: RS)

Ante la circulación en medios de corte nacional de una fotografía donde Rita Bell aparece con el contratista cercano a la expresidenta del INE, la funcionaria explicó que el encuentro se dio a petición de Guadalupe Taddei, donde en alguno de ellos fue cuestionada sobre lo que “ella quería del INE”.

“Cuando me dijo eso, yo le dije: ‘Yo no quiero nada, solo trabajar’. Me enojé mucho. Fui a ver a la presidenta y me dijo que ella no había mandado a nadie, que no sabía nada y que no lo iba a contratar. Con el paso del tiempo me fui desvinculando de ella al ver una mentira tras otra”, acusó la consejera.

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En medio de los señalamientos de corrupción y posible conflicto de interés por parte de Taddei, a quien se le vincula de manera directa con Hernández Casillas, la consejera calificó a la expresidenta del INE como “experta en mentir”.

Con la exfuncionaria que se vio obligada a dejar el cargo u la investigaciones desprendidas a partir de las denuncias en medios de comunicación, la también académica recordó, “llevo mucho tiempo buscando gente diciéndoles qué está pasando esto…cuando denuncié lo de la paridad, fui amenazada por diferente gente. Con mucho miedo he estado durante todo este tiempo, pero bueno, pues yo de verdad celebro que esto ya se haya destapado”.

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La consejera del INE podría emprender un procedimiento adicional contra Taddei

Luego de que el Consejo General diera a conocer la elección de Blanca Yasshara Cruz García como presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral, se ofreció una conferencia de prensa, donde se abordaron distintos temas que en estos momentos acechan al órgano encargado de los comicios en México.

La prensa, recordó los señalamientos de Rita Bell y cuestionó cuál será el proceder de la consejera, al haber recibido múltiples amenazas con Taddei al frente del Instituto, a lo que ella se limitó a contestar lo siguiente:

“Ya comenté que yo he hecho llegar información a diferentes instancias, también a la contraloría, en eso estoy... De ser necesario sí, estoy a la espera, si vuelvo a recibir llamadas o los mensajes anónimos que me llegaban por su puesto que lo haré (denunciar ante las autoridades el tema de las amenazas)”.

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Conflicto de interés y despilfarro de familiares de Taddei, lo que llevó a la renuncia

Aunque Taddei Zavala aseguró en días previos que no dejaría el cargo, la presión política generada por distintas investigaciones periodísticas y la sumada con las acciones emprendidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), este día tomó la decisión de dejar el cargo público que ocupaba en el INE desde el 4 de abril de 2023.

Los recientes señalamientos fueron destapados por el diario Reforma, donde se acusa que el “asistente especializado”, Jonathan Navarrete Torres, aparece como apoderado legal del Corporativo Zeg, una empresa proveedora de materiales electorales.

La revisión de los expedientes busca determinar si hubo conflictos de interés o responsabilidades administrativas.

El hombre se incorporó como chofer de la consejera presidenta el 15 de abril de 2025, con una nómina de 45 mil 765 pesos. Otro de los vinculados como representante legal de la empresa mencionada es Jesús Octavio García González, quien también formó parte del INE en un cargo como director administrativo, donde se mantuvo hasta abril de este año.

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Otra de las empresas que resalta es Cajas Graf, una de las favoritas del Instituto Nacional Electoral, ganadora de múltiples licitaciones. Otro de los cercanos de la consejera presidenta es Luis Alberto Bustamante, otro chofer adscrito al INE como “líder de proyecto”, recibiendo un sueldo de 70 mil pesos.

El diario denuncia una relación cercana de Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, empresario que también figura como proveedor del INE, sin embargo, refiere una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debido a presuntas irregularidades.

Por otro lado, algunos videos publicados por Latinus muestran la cercanía de la consejera presidenta del INE con Hernández Casillas, quienes juntos, en 2021, firmaron un contrato por 46 millones de pesos, gasto desembolsado por el Instituto Electoral de Sonora a Cajas Graf.

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A esto se le agrega otro video del hijo de la presidenta del INE, quien habría viajado con José Alfredo Hernández Casillas a París, las imágenes se han hecho virales por lo ostentoso del viaje y por una frase que da cuenta del despilfarro de los cercanos a Guadalupe Taddei: “París a tus pies, chamaquito”.