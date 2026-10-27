César Bono relató cómo se dio cuenta que tenía un tumor en el ojo; así fueron sus síntomas

César Bono reaparece tras la polémica sobre su salud y la falsa extirpación de su ojo

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César Bono reveló en entrevista con el programa Hoy, transmitida este 27 de octubre, cómo se dio cuenta de que tenía un tumor en el párpado del ojo izquierdo, el cual le fue extirpado mediante cirugía el pasado 16 de octubre en la Clínica Oftalmológica Centro Arista.

El actor de 76 años, conocido por su personaje en la serie Vecinos, explicó que todo comenzó con un pequeño bulto que confundió con una afección menor de la piel. Acudió con un especialista por recomendación de sus propios hijos, quienes insistieron en que se revisara.

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“Fui a ver a un dermatólogo porque tenía una especie de perrilla en el ojo izquierdo”, contó César Bono a Hoy. Tras una revisión con aparatos especiales, el médico le confirmó el diagnóstico sin rodeos: “Mira, a las cosas por su nombre, eso que tienes ahí es un tumor y lo tenemos que quitar”.

El primer síntoma fue una pequeña bolita que no le preocupaba

El actor César Bono permanece en observación médica tras la cirugía en la que le extirparon el ojo izquierdo por un tumor. (Fotografía: De Primera Mano)

César Bono admitió que antes del diagnóstico no imaginó que el bulto correspondiera a un padecimiento de ese tipo. Su primera impresión fue que se trataba de algo sin importancia, un error de percepción que retrasó la consulta médica.

“Nunca me imaginé que fuera un tumor. Yo creía que era o una bolita de grasa o una perrilla o una tontería, ¿no?”, confesó el actor.

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Fueron sus hijos quienes le hicieron ver la necesidad de buscar atención especializada, según relató el propio César Bono. Esa insistencia familiar derivó en la cita con el dermatólogo que identificó la gravedad del bulto.

El tumor representaba un riesgo por su cercanía con el globo ocular

De acuerdo con César Bono, todo empezó con lo que creyó que era una simple perrilla (Fernando Lozano / YouTube)

César Bono detalló por qué los médicos decidieron actuar con rapidez una vez confirmado el diagnóstico. La ubicación del crecimiento, cerca del ojo, representaba un peligro adicional si no se intervenía a tiempo.

“El tumor cuando está tan cerca del globo ocular y moviéndose se puede ir directamente al cerebro, entonces me dijo: ‘vamos a quitarlo’”, relató César Bono sobre la explicación que recibió del especialista antes del procedimiento.

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La cirugía se realizó el 16 de octubre y permitió retirar el tumor en su totalidad, de acuerdo con lo informado por el propio actor. El procedimiento requirió también una intervención en la piel del párpado.

La cirugía incluyó un injerto de piel entre ambos párpados

César Bono(Foto: Instagram)

Para completar el procedimiento, los médicos retiraron tejido del párpado superior y lo colocaron en el párpado inferior, una técnica que explica por qué el actor no puede abrir el ojo izquierdo por el momento.

“Me quitaron piel del párpado de arriba para ponerlo en el párpado de abajo”, explicó César Bono sobre el procedimiento al que fue sometido en la clínica especializada donde lo atendieron.

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Esa intervención generó confusión en redes sociales, luego de que circulara una fotografía del postoperatorio en la que el ojo aparecía cubierto por un parche con sangre absorbida, imagen que algunos interpretaron como pérdida total del órgano.

“Por eso parece que sí perdí el ojo, que no lo perdí, gracias a Dios”, aclaró el actor. “Y sí está cocido el de abajo con el de arriba, pero ahí está el ojo y yo espero que una vez que lo pueda abrir pues que no se haya perdido la visión”.

Gustavo Adolfo Infante difundió la versión de que el actor había perdido el ojo

(Sale el sol/IG)

La confusión sobre el estado del ojo de César Bono escaló el 19 de octubre, cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante afirmó en el programa De Primera Mano que el actor había perdido el globo ocular tras la cirugía.

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“Hace tres días le hicieron una operación por un tumor que tenía en el ojo izquierdo y el resultado es que le sacaron el tumor y perdió el ojo también”, dijo Gustavo Adolfo Infante en esa transmisión, en medio del festejo de cumpleaños del actor.

El hijo de César Bono respondió públicamente a esa versión y acusó al comunicador de manejar información de forma irresponsable sin confirmar los datos directamente con la familia del actor antes de difundirlos.

El propio César Bono pidió a la audiencia no caer en el sensacionalismo sobre su estado de salud. “No perdí el globo ocular, sólo me extirparon el tumor que tenía en el párpado, que no sabemos si fue benigno o maligno”, precisó en entrevista telefónica previa a su aparición en Hoy.

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El dolor posoperatorio fue el momento más difícil de la recuperación

Foto: X/@cesarbono

El actor describió el primer día después de la cirugía como el episodio más complicado de todo el proceso médico que ha enfrentado en las últimas semanas, marcado por un malestar que calificó como extremo.

“El dolor era, ahora sí que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, era muy insoportable”, relató César Bono sobre las horas posteriores al procedimiento quirúrgico.

Días después, el retiro de los puntos resultó menos complicado de lo esperado para el actor. “Me quitaron los puntos el viernes y te los quitan con varias pincitas y no fue muy doloroso”, expuso sobre esa etapa de su recuperación.

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César Bono deberá someterse a una segunda cirugía el 25 de noviembre

El actor confirmó a Hoy que su proceso médico no concluyó con la primera intervención. Está programada una segunda cirugía para el 25 de noviembre a las cuatro de la tarde, enfocada en reconstruir el párpado afectado.

Según explicó, ese segundo procedimiento permitirá que pueda abrir y cerrar el ojo con normalidad, función que por ahora tiene limitada debido al injerto de piel realizado durante la primera cirugía.

Respecto al resultado del análisis patológico del tumor, el actor indicó que todavía no cuenta con una fecha definida para recibir los resultados. Los médicos le informarán si el crecimiento era benigno o maligno antes de la intervención programada para noviembre.

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Mientras espera esa información, César Bono continúa con sus compromisos profesionales en el teatro, aunque con restricciones médicas específicas. El especialista le prohibió realizar grandes esfuerzos físicos, motivo por el cual actualmente ofrece sus funciones escénicas prácticamente sentado.