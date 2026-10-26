México

Desaparición de niñas y niños en CDMX: proponen enviar fichas de búsqueda a celulares

Diputada de Morena propone reformar ley para enviar fichas de búsqueda de niñas y niños desaparecidos directamente a celulares en la Ciudad de México

La diputada Leonor Gómez Otegui presenta ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta plantea facultar a las autoridades y compañías de telecomunicaciones para emitir alertas digitales inmediatas con fotografías y datos de identificación a dispositivos móviles en zonas donde ocurra la desaparición de menores de edad.
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Ante el reporte de extravío de una niña o un niño, las autoridades deberán remitir de forma inmediata a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones la ficha con la imagen y los datos de identificación del menor. Esta es la propuesta central de una iniciativa presentada ante el Congreso de la Ciudad de México.

La diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del grupo parlamentario de Morena, defendió la medida en tribuna como una herramienta para “activar sin demora los mecanismos de búsqueda y localización” de infancias desaparecidas.

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El tiempo como factor decisivo

“Las primeras horas, incluso los primeros minutos, son determinantes en estos casos”, afirmó la legisladora al presentar la reforma al Artículo 86 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La iniciativa busca facultar a la Comisión Reguladora para requerir a las compañías de telefonía y a los operadores de red la emisión de una alerta digital a todos los dispositivos móviles conectados dentro de la zona de búsqueda.

Varios niños caminan de espaldas con mochilas mientras flotan carteles con rostros frente a una pared gris con una sombra proyectada
Una representación gráfica aborda la problemática de la desaparición de menores, en un contexto donde miles de niños y adolescentes continúan ausentes. (Jesús Avilés)

De acuerdo con la diputada, el mecanismo funcionaría así:

  • Cada persona cercana al lugar donde se presume la desaparición recibirá un aviso en su celular.
  • El mensaje incluirá la fotografía, los datos de identificación y el modo de contactar a los padres.
  • La difusión llegará a quienes “caminan por las calles, utilizan el transporte público o trabajan en los comercios cercanos”.

Limitaciones de los métodos actuales

Gómez Otegui señaló que los mecanismos vigentes enfrentan grandes limitaciones, como los volantes pegados en postes, “que muchas veces son ignorados”, y la difusión en sitios oficiales, que depende del número de visitantes digitales.

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“El alcance de la divulgación de la alerta queda condicionado a las posibilidades físicas de las familias”, expuso la legisladora, quien describió el proceso que viven los padres: recorrer calles, acudir a hospitales y presentar denuncias con la esperanza de obtener información.

Defensoría del Pueblo alerta por alza de feminicidios y desapariciones en Perú y exige acciones urgentes al Estado. (Composición Infobae)
Defensoría del Pueblo alerta por alza de feminicidios y desapariciones en Perú y exige acciones urgentes al Estado. (Composición Infobae)

La diputada citó la experiencia de Panamá, donde la transmisión automática y masiva de la alerta AMBER a los teléfonos celulares ha logrado localizar a 367 infantes de 394 activaciones inmediatas. Esto representa, según sus palabras, “una práctica con más del 90% de éxito”.

La legisladora también destacó las acciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas el Sistema Nacional de Búsqueda, al que atribuyó haber “logrado regresar a cientos de personas a sus hogares”, mientras a nivel nacional, Juan Pablo Albán Alencastro, presidente del CFD, informó que se activaría por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El gobierno federal ha subrayado su rechazo ante la interpretación y el alcance de esta normativa.

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