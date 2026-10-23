Petro cuestionó a Abelardo de la Espriella y a Ana Lucía Pineda por donaciones para víctimas del terremoto: “Recursos extraídos del dolor de los colombianos”

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El expresidente Gustavo Petro cuestionó que la fundación presidida por la primera dama, Ana Lucía Pineda, reciba y administre donaciones destinadas a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca el 10 de agosto.

El exmandatario afirmó que los recursos de ayuda humanitaria deben tramitarse por mecanismos estatales y no a través de organizaciones relacionadas con la familia presidencial.

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Petro reaccionó la mañana del viernes 23 de octubre a una publicación del profesor universitario Andrés Sampayo, quien cuestionó el papel de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas en el recaudo de fondos para atender la emergencia.

Debido a que la entidad es presidida por Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella, Petro señaló vía X: “La familia presidencial no tiene por qué manejar recursos de manera privada extraídos del dolor de los colombianos”.

El expresidente sostuvo que las donaciones internacionales deben ser manejadas a través de la Dirección de Cooperación Internacional y que los recursos deben tener mecanismos públicos de control y que, aclaró el expresidente, “hace públicos los recursos de donación, y se manejen de acuerdo a la ley y no del capricho particular”.

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- crédito @petrogustavo/X

Petro advirtió sobre una posible privatización de la ayuda humanitaria

La declaración del exjefe de Estado se centró en el manejo institucional de los recursos destinados a las zonas afectadas por el sismo.

“El dolor de los colombianos no se debe privatizar porque aparecerán de inmediato los negocios y no la solidaridad”, comentó Petro.

Por lo anterior, el exmandatario planteó una crítica política e institucional sobre el modelo de gestión de las donaciones.

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas había sido puesta a disposición para recibir recursos luego de la emergencia ocasionada por el terremoto.

Ana Lucía Pineda explicó días antes que los aportes monetarios serían destinados a una etapa de reconstrucción, y en especial para la construcción de viviendas para familias damnificadas que cuenten con predios aptos para edificar.

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Andrés Sampayo cuestionó el origen y la concentración de los aportes

El pronunciamiento de Petro fue publicado al replicar el mensaje de Sampayo, que cuestionó que la fundación hubiera recibido, según sus cálculos, más de $ 54.000 millones después del terremoto.

“Que una fundación ligada a la familia del presidente, constituida el 7 de julio y sin experiencia en manejar recursos, haya captado después del terremoto del 10 de agosto más de 54.000 millones en muy poco tiempo llama la atención”, escribió el docente.

Sampayo afirmó que la cifra superaría los recursos anuales que manejan algunas de las fundaciones de mayor tamaño en el país. También comparó el recaudo con la colecta liderada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que, como detalló el catedrático, fue la única que habría movilizado más recursos después de la emergencia.

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El profesor aseguró que más del 80% del dinero recaudado habría sido aportado por un solo grupo económico. En su publicación, señaló que dicho conglomerado tuvo una participación activa en el respaldo político a De la Espriella.

“El conflicto de interés es evidente y no hay que probar ningún soborno”, dijo Sampayo.

Sampayo cuestionó el uso de canales institucionales para promover el recaudo

Otro de los puntos planteados por Sampayo se refiere al uso de canales institucionales para respaldar la campaña de donaciones.

El académico sostuvo que funcionarios del Gobierno, incluido el vicepresidente, compartieron contenidos relacionados con la fundación o recomendaron las iniciativas impulsadas desde ese espacio.

“Con esa plata se está personalizando algo que le corresponde al Estado”, expuso Sampayo. El docente rebatió que la atención a las víctimas del terremoto se presentara como una causa asociada con la esposa del presidente y no como una respuesta gestionada desde las entidades oficiales.

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El profesor vinculó sus críticas con el concepto de patrimonialismo, expuesto por el politólogo Francis Fukuyama en el libro Orden y decadencia de la política. En ese modelo, según Sampayo, quienes ejercen el poder pueden tratar bienes, recursos o funciones del Estado como si fueran propios o estuvieran disponibles para su círculo cercano.

“Esto se parece a lo que Fukuyama describe como patrimonialismo”, escribió Sampayo, al advertir sobre el riesgo de que funciones públicas y recursos para emergencias se manejen desde estructuras privadas conectadas con el entorno presidencial.

La fundación ha defendido que los recursos serán destinados a viviendas

Ana Lucía Pineda ha explicado que la fundación reservó las donaciones monetarias para una segunda fase de atención a las víctimas del terremoto.

En una entrevista, la primera dama señaló que los recursos no se destinaron a la primera etapa de ayuda humanitaria, que recibió mercados, carpas, colchonetas, alimentos y otros elementos donados en especie.

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La fundación trabaja con alcaldías y constructoras para identificar familias que perdieron sus viviendas, poseen un lote y cumplen las condiciones técnicas para construir en ese terreno. Pineda agregó que los aportes se utilizarían para entregar casas terminadas y habitables.

La primera dama sustentó que los procesos de selección de beneficiarios se adelantan con apoyo de las administraciones locales y sus registros de damnificados. Además, aseguró que la entidad rendirá cuentas sobre los recursos recibidos y su destinación.