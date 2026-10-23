México

¿Quién es Oscar Solera? El nuevo representante de derechos humanos de la ONU en México

Antes de asumir la representación en México, Solera se desempeñó como jefe del ACNUDH para las Operaciones de Paz en Nueva York

Oscar Solera
Oscar Solera, el nuevo representante de la ONU-DH en México. (ONU)
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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dio a conocer que Oscar Solera es el nuevo representante de la oficina en México. El diplomático costarricense con experiencia en organismos internacionales, participará en las labores de promoción y protección de las garantías fundamentales en el país.

Su nombramiento ocurre después de una trayectoria profesional desarrollada en distintas áreas del sistema de las Naciones Unidas, con especial atención a los derechos humanos, el Estado de derecho, la cooperación técnica y las operaciones de paz. A lo largo de su carrera, ha desempeñado funciones en sedes internacionales y misiones en distintos países.

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La oficina también reconoció la labor de Humberto Henderson, quien encabezó la representación mexicana de julio de 2025 a agosto de 2026. La llegada de Solera dará continuidad a las actividades del organismo, enfocadas en vigilar la situación de los derechos humanos y colaborar con instituciones públicas y organizaciones civiles.

¿Quién es Oscar Solera y cuál ha sido su trayectoria en la ONU?

Antes de asumir la representación en México, el diplomático se desempeñó como jefe del Equipo de Planificación Estratégica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para las Operaciones de Paz, con sede en Nueva York.

Previamente, trabajó como oficial de Asuntos Políticos en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de la ONU y ocupó el cargo de director adjunto de la División de Derechos Humanos de la Misión de las Naciones Unidas en Malí.

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Su experiencia también incluye labores en Colombia, donde coordinó la Unidad de Justicia y Sector Seguridad de la oficina del ACNUDH, desde esa posición, promovió iniciativas de colaboración técnica con instituciones estatales y agrupaciones de la sociedad civil en temas como justicia transicional, seguridad ciudadana, administración de justicia y protección de personas defensoras de derechos humanos.

ONU. REUTERS/David 'Dee' Delgado
ONU. REUTERS/David 'Dee' Delgado

Asimismo, formó parte de la Sección de Estado de Derecho y Democracia en la sede del ACNUDH en Ginebra, además de haber trabajado anteriormente en instituciones de Costa Rica y Suiza.

En cuanto a su formación académica, es doctor en Derecho Internacional y maestro en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, también cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica.

Las funciones de la ONU-DH en México

La representación del organismo tiene entre sus principales responsabilidades contribuir a la defensa de los derechos humanos mediante el seguimiento de su situación en el país, así como brindar cooperación y asesoría técnica a las instituciones del Estado.

Además, acompaña a víctimas y organizaciones de la sociedad civil y promueve la aplicación de los estándares internacionales en esta materia.

Con la acreditación de Solera, la oficina continuará desarrollando estas tareas dentro de su mandato, que busca fortalecer la protección de los derechos humanos y fomentar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en este ámbito.

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