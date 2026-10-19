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Arabia Saudita aplazó su foro de inversiones, el ‘Davos del Desierto’, en medio de los ataques hutíes

La decisión, comunicada a una semana de la apertura, golpea la estrategia de Riad para atraer capital extranjero, mientras los misiles contra aeropuertos y refinerías alteran el calendario deportivo y cultural del reino

FOTO DE ARCHIVO: Los delegados caminan por el recinto de la Future Investment Initiative (FII) en Riad, Arabia Saudí. 29 de octubre de 2024. REUTERS/Hamad I Mohammed/
FOTO DE ARCHIVO: Los delegados caminan por el recinto de la Future Investment Initiative (FII) en Riad, Arabia Saudí. 29 de octubre de 2024. REUTERS/Hamad I Mohammed/
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Arabia Saudita aplazó a 2027 la décima edición del Future Investment Initiative (FII), el foro de inversión conocido como el “Davos del Desierto”, que debía celebrarse en Riad entre el 26 y el 29 de octubre. Los organizadores comunicaron la decisión este lunes 19, a siete días de la inauguración, y anunciaron que la nueva fecha se dará a conocer en breve.

El comunicado del FII Institute, la fundación que organiza el evento, presenta el aplazamiento como una respuesta al “firme compromiso” con socios, ponentes y delegados. Sostiene que una edición tan simbólica debe ofrecer la magnitud y la calidad que su comunidad espera. No menciona la seguridad ni ofrece otra explicación.

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Reuters adelantó ese mismo lunes que la cita presencial estaba descartada y que los organizadores sopesaban posponerla. Una semana antes, la agencia había informado de que se estudiaba un formato híbrido para que los ejecutivos siguieran las sesiones a distancia.

El telón de fondo es una escalada militar sin precedentes en años recientes en el reino. El sábado 10 de octubre, un ataque de los hutíes contra el aeropuerto internacional Rey Jalid, en Riad, dejó entre 12 y 13 muertos, según las cifras divulgadas, y más de 300 heridos. Es el peor golpe en territorio saudita desde 2015. La terminal suspendió operaciones y permaneció cerrada al menos hasta el 17 de octubre.

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FOTO DE ARCHIVO: Humo y llamas se elevan desde el Aeropuerto Rey Jalid, luego de que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dijeran que atacaron el aeropuerto, en Riad, Arabia Saudita, 8 de octubre de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un video de redes sociales. Redes sociales/vía REUTERS
FOTO DE ARCHIVO: Humo y llamas se elevan desde el Aeropuerto Rey Jalid, luego de que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dijeran que atacaron el aeropuerto, en Riad, Arabia Saudita, 8 de octubre de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un video de redes sociales. Redes sociales/vía REUTERS

El 14 de octubre, los rebeldes reivindicaron nuevos ataques contra la sede de Aramco, la petrolera estatal, en Dhahran, contra su refinería de Riad y contra el aeropuerto de la capital. La coalición militar que lidera Riad informó de que interceptó siete misiles y tres drones, sin víctimas. Yahya Sarea, portavoz militar hutí, advirtió de que las operaciones continuarán en los próximos días.

Los aplazamientos se encadenan. El torneo de tenis Six Kings Slam, previsto del 21 al 24 de octubre, pasó al 27 al 30 de diciembre, según anunció Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, que habló de razones logísticas. Las finales de FIFAe de deportes electrónicos, en Yeda, se pospusieron tras la retirada de Brasil y Japón por motivos de seguridad, y la Semana de la Moda de Riad también quedó en suspenso.

Las WTA Finals, previstas en Riad en noviembre, se disputarán en Indian Wells, en Estados Unidos. En diciembre, el festival electrónico MDLBEAST Soundstorm y el Festival de Cine del Mar Rojo, en Yeda, tampoco se celebrarán en las fechas previstas.

La Copa Asiática de fútbol sigue en pie por ahora. Las autoridades saudíes confirmaron el viernes 16 que mantienen los preparativos para el torneo, del 7 de enero al 5 de febrero de 2027, con 24 selecciones y sedes en Riad, Yeda y Al Khobar. Circula la opción de trasladarlo a 2028, aunque la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) sostiene que no necesita decidirlo todavía.

Edificios cerca de la autopista Rey Fahad en Riad, Arabia Saudita, 16 de octubre de 2026. Imagen tomada con un teléfono móvil. REUTERS
Edificios cerca de la autopista Rey Fahad en Riad, Arabia Saudita, 16 de octubre de 2026. Imagen tomada con un teléfono móvil. REUTERS

Los hutíes, movimiento armado yemení alineado con Irán, controlan Saná y buena parte del norte de Yemen desde que tomaron la capital en 2014. Arabia Saudita lidera desde marzo de 2015 una coalición que respalda al Gobierno yemení reconocido internacionalmente y bombardea territorio hutí. Tras la tregua de 2022, las hostilidades directas con el reino habían quedado en suspenso. Los rebeldes presentan ahora sus ataques como represalia por esos bombardeos.

La ofensiva se superpone a la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada a fines de febrero, que ya había afectado a la agenda de eventos con la que Riad busca proyectarse en Medio Oriente y en el mundo.

El FII nació en 2017, impulsado por el Fondo de Inversión Pública (PIF), el fondo soberano saudita. Ese año, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán presentó en el foro el megaproyecto NEOM. Desde entonces es el escaparate de Visión 2030, el plan para reducir la dependencia del petróleo, que fija como meta atraer USD 100.000 millones anuales de inversión extranjera directa hacia 2030.

El aplazamiento no cancela el foro, pero traslada a 2027 una prueba de confianza para los inversores. La Copa Asiática de enero será el primer examen de si el reino puede garantizar la seguridad que exige su estrategia de apertura.

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