Crisis de basura en Santa Marta llega al Senado: revisarán operación del relleno de Palangana y fallas en la recolección

El lugar recibe los desechos de la capital del Magdalena y enfrenta advertencias por un eventual agotamiento, mientras las autoridades evalúan alternativas y financiación para impedir interrupciones en el tratamiento final - crédito @patcaicedo / X

Guardar

La acumulación de residuos en distintos sectores de Santa Marta, las quejas por malos olores y la presencia de vectores llegarán a la Comisión Quinta del Senado. La senadora del Pacto Histórico Patricia Caicedo citó un debate de control político para examinar las responsabilidades del operador de aseo Atesa y de las entidades competentes ante las deficiencias que persisten en el servicio.

La discusión pondrá el foco en la continuidad de la disposición final de las basuras, las frecuencias de recolección, el retiro de contenedores y los resultados de los programas de aprovechamiento de residuos. También buscará establecer cómo se han destinado los recursos ambientales que aporta la ciudad y cuáles han sido sus resultados en el territorio.

PUBLICIDAD

El Senado revisará la capacidad del relleno sanitario Palangana

Uno de los puntos centrales del debate será la situación del relleno sanitario Palangana, donde se depositan los residuos generados en la capital del Magdalena. Caicedo pedirá explicaciones sobre la capacidad disponible del lugar, las autorizaciones que respaldan su funcionamiento y las medidas previstas para asegurar la continuidad del servicio.

La senadora también cuestionará las decisiones adoptadas ante las advertencias sobre un posible agotamiento de la capacidad del relleno. La discusión incluirá las alternativas que evalúan las autoridades y la financiación de las soluciones necesarias para evitar una interrupción en la disposición final de los desechos.

La senadora Patricia Caicedo citó a un debate de control político en el Senado por las deficiencias en el servicio de aseo de Santa Marta - crédito prensa Patricia Caicedo

El funcionamiento de Palangana tiene incidencia directa sobre el sistema de aseo de la ciudad. Una eventual limitación en su operación podría aumentar los problemas de acumulación en calles, barrios, corregimientos y zonas de difícil acceso, donde los habitantes ya han denunciado retrasos en la recolección.

PUBLICIDAD

Atesa deberá responder por rutas, frecuencias y flota disponible

El debate de control político examinará el cumplimiento de las rutas y frecuencias a cargo de la empresa encargada de la recolección de residuos en Santa Marta. La senadora busca establecer si la flota disponible responde a las necesidades de una ciudad con sectores urbanos, rurales y turísticos que demandan esquemas distintos de atención.

Entre los aspectos que serán revisados figuran el estado de los vehículos, la disponibilidad real de camiones compactadores y la capacidad operativa del sistema en temporadas de alta afluencia turística. Durante esos períodos, la generación de residuos aumenta y exige una respuesta adicional por parte del operador y de la administración distrital.

PUBLICIDAD

Las denuncias ciudadanas que respaldan la discusión incluyen reportes de bolsas y residuos acumulados en espacios públicos, malos olores y presencia de insectos y otros vectores. El debate pretende contrastar esas situaciones con los informes de las entidades de vigilancia y control, así como con las medidas anunciadas para corregir las fallas.

La empresa Atesa deberá rendir cuentas sobre las frecuencias de recolección y la flota de camiones compactadores disponibles - crédito prensa Patricia Caicedo

La congresista plantea que la evaluación no debe limitarse a los reportes administrativos. El propósito es determinar si el servicio llega con regularidad a los barrios y si las rutas se ajustan a las condiciones de cada zona, en especial en los sectores con dificultades de acceso.

El retiro de contenedores abre nuevos interrogantes

Otro de los temas que abordará la Comisión Quinta será el retiro de contenedores en varios puntos de la ciudad. Caicedo pedirá conocer si esa decisión tuvo respaldo en un diagnóstico técnico que diferenciara los problemas asociados al almacenamiento de aquellos vinculados con el incumplimiento de las rutas de recolección.

PUBLICIDAD

La preocupación es que los residuos continúen concentrándose en los mismos lugares, aunque ya no existan recipientes para su disposición. Por ese motivo, la senadora solicitará información sobre las alternativas definidas para cada sector y sobre el destino de los contenedores retirados.

La revisión también abarcará los camiones y equipos asociados a ese sistema. El debate buscará precisar si esos recursos siguen vinculados a la operación de aseo, si fueron reasignados o si existen planes para instalar nuevas soluciones de almacenamiento en las zonas donde resulten necesarias.

La separación en los hogares y el trabajo de los recicladores estarán bajo examen

Los habitantes de Santa Marta denuncian acumulación de desechos en las calles, presencia de vectores y malos olores - crédito Armada Nacional

La gestión de residuos no se limita a la recolección y disposición final. El debate incluirá la separación desde los hogares, las rutas selectivas, el aprovechamiento de materiales y la participación de los recicladores.

PUBLICIDAD

Caicedo solicitará indicadores sobre los programas de educación ambiental. Entre los datos requeridos están el número de hogares atendidos, las rutas selectivas que se encuentran activas y las toneladas de residuos que han sido recuperadas de manera efectiva.

La información permitirá establecer el alcance de las acciones destinadas a reducir la cantidad de residuos que llega al relleno sanitario. También servirá para evaluar si los recicladores cuentan con una participación efectiva dentro del sistema y si las campañas de separación en la fuente han tenido resultados verificables.

La crisis de basuras en Santa Marta también involucra el aprovechamiento de materiales recuperables, un componente que puede disminuir la presión sobre Palangana y mejorar las condiciones de quienes trabajan en el reciclaje.

PUBLICIDAD

Los recursos ambientales serán parte de la rendición de cuentas

El debate parlamentario revisará los justificativos técnicos que motivaron el retiro de contenedores en varios puntos de la ciudad - crédito prensa Patricia Caicedo

El componente financiero tendrá un espacio propio en la citación. La senadora exigirá información sobre los recursos ambientales que aporta Santa Marta, los contratos que se han financiado con esos fondos, los compromisos de largo plazo y los beneficios concretos que recibe la ciudad.

La discusión apunta a establecer la relación entre los aportes de los contribuyentes y los resultados en materia de protección ambiental, manejo de residuos y calidad del servicio de aseo. Caicedo busca que las autoridades expliquen cómo se distribuyen esos recursos y cuáles son las obras, programas o decisiones que respaldan.

Al cierre del debate, la administración distrital, el operador y las entidades competentes deberán responder por las medidas adoptadas frente a las fallas denunciadas en el servicio. El comunicado concluye que “la demanda es concreta: que los samarios reciban el servicio que pagan y que los recursos ambientales produzcan resultados en la ciudad”.

PUBLICIDAD