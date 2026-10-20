Cancillería de Colombia reveló una conversación entre Ómar Bula y su homólogo ucraniano: “Rechazo al uso de la fuerza contra la integridad territorial”

Omar Bula y el ministro ucraniano Andrii Sybiha mantienen una conversación telefónica en una ilustración realizada en acuarela - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Cancillería de Colombia confirmó que el ministro de Relaciones Exteriores Omar Bula sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Ucrania, Andrii Sybiha, en la que abordaron asuntos de la relación bilateral.

Durante el diálogo, Colombia expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano y reiteró su rechazo al “uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, al señalar que estas acciones atentan contra normas fundamentales del derecho internacional.

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Los ministros también resaltaron las posibilidades de ampliar la cooperación entre ambos países, en particular en materia de defensa y comercio. El Gobierno colombiano, además, agradeció la disposición de Ucrania para “abordar conjuntamente la situación de los ciudadanos colombianos vinculados al conflicto”.

Según el documento oficial, Colombia continuará con la promoción del “diálogo constructivo” y buscará consolidar una agenda bilateral más sólida con Ucrania.

El canciller de Colombia, Omar Bula, conversó con su homólogo de Ucrania, Andrii Sybiha, sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la situación de los colombianos vinculados al conflicto - crédito @CancilleriaCol/X

Mercenarios colombianos que combatieron en Ucrania fueron reportados en México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, afirmó el jueves 8 de octubre de 2026 que las autoridades detectaron el ingreso al país de ciudadanos colombianos con antecedentes en Ucrania.

Durante una comparecencia ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el funcionario señaló que México mantiene contacto con instituciones colombianas para determinar el alcance de los casos. La intervención formó parte de la presentación de avances de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

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García Harfuch respondió a consultas sobre versiones periodísticas que relacionaban a exmilitares mexicanos con entrenamientos en el uso de drones y armamento.

“Lo que sí hemos detectado aquí en México, y estamos colaborando y nos están ayudando las autoridades de Colombia, es personas que ingresaron a nuestro país desde Colombia y que venían o habían tenido un antecedente en Ucrania. Eso es lo que tenemos ahorita”, precisó.

El secretario descartó, además, que las autoridades tengan identificados a exmilitares mexicanos vinculados con esas actividades. “No tenemos ningún exmilitar mexicano como tal que lo tengamos relacionado con el entrenamiento, como salió en la nota periodística, en drones o en algún armamento”, sostuvo.

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En junio de 2026, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia aseguró que autoridades ucranianas habrían ampliado sus vínculos con carteles mexicanos. Esa afirmación no contó con pruebas independientes en el texto de referencia.

El caso sigue bajo investigación de acuerdo con las directrices por parte de la mandataria Claudia Sheinbaum - créditos @OHarfuch/X | Suministrado a Infobae Colombia

Así engañan a mercenarios colombianos para pelear con Rusia en la guerra contra Ucrania

Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, varios colombianos que viajaron con la promesa de conseguir empleo terminaron reclutados por las fuerzas rusas. Según testimonios recogidos por Noticias Caracol, algunos fueron enviados al frente en pocos días, sin experiencia militar y bajo condiciones de alto riesgo.

Jamilton León, que llegó a Rusia en marzo de 2026, describió la situación como un “infierno”. En mensajes y videos enviados a su familia relató que estuvo rodeado de drones y minas, sin comida ni agua durante varios días, y que tuvo que abandonar a compañeros heridos para intentar llegar a un punto de evacuación. Su hermana, Sonia León, aseguró que él llegó a temer por su vida: “Ayúdeme porque los rusos me van a matar”.

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Ante la falta de alternativas, algunos colombianos optaron por rendirse ante las fuerzas ucranianas. Un video mostró a cinco combatientes con banderas blancas improvisadas. Kevin Caicedo, de 24 años, contó que él y sus compañeros escribieron “Colombia” en los documentos de identidad antes de entregarse con sus fusiles. También se registró el caso de los hermanos Leonel y Diego Julio, quienes fueron capturados y posteriormente se reencontraron en un centro de detención en Ucrania.

Los testimonios sobre la guerra en Ucrania describen que hombres sin experiencia militar fueron enviados en pocos días a zonas minadas, bajo drones y en operaciones de alto riesgo - crédito Captura de Video Noticias Caracol

El informe vinculó estos reclutamientos con una estrategia rusa para reemplazar entre 30.000 y 40.000 efectivos muertos o heridos. Ilya Nuzov, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, describió el mecanismo como “un reclutamiento depredador” y explicó que muchos combatientes son enviados a identificar posiciones ucranianas con pocas posibilidades de sobrevivir.

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Las redes de captación ofrecían bonos de hasta 35.000 dólares, salarios mensuales de 3.500 dólares y la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa. A algunos candidatos les prometían trabajos como cocineros o guardias, pero, según los testimonios, terminaban en el frente.

Antes de viajar, decenas de personas eran ocultadas en inmuebles de Bogotá, entre ellos un apartamento en Fontibón donde, según Jairo Orozco, permanecían “aproximadamente como unas 60 personas”.

Las investigaciones mencionaron a Jaguar Consultoría, posteriormente denominada Compañía Los Osos, y a varios presuntos reclutadores. También apareció vinculada una empresa registrada en Bogotá, aunque la Embajada de Rusia en Colombia negó tener relación con esas redes. Los testimonios reunidos describieron un patrón basado en promesas económicas que terminaban en operaciones militares con escasas posibilidades de regreso.

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