México

Gobierno de México y 17 empresas globales se unen para capacitar gratis a jóvenes en IA y garantizarles empleo

Diana Martínez consiguió trabajo sin experiencia previa tras concluir la capacitación. Guillermo llegó a nivel avanzado en inteligencia artificial décadas después de imaginar su propio canal, y ahora lo tiene.

La estrategia coordinada por la ATDT incluye cursos virtuales sobre análisis de datos, nube, ciberseguridad, redes e infraestructura, y contempla una doble acreditación emitida por dependencias públicas y compañías aliadas. FOTO: Gobierno de México
La estrategia coordinada por la ATDT incluye cursos virtuales sobre análisis de datos, nube, ciberseguridad, redes e infraestructura, y contempla una doble acreditación emitida por dependencias públicas y compañías aliadas. FOTO: Gobierno de México
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El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial inició su segunda generación con 23 mil jóvenes y un encuentro con representantes de 17 empresas globales en la Biblioteca Vasconcelos, para acercar al alumnado a las tendencias de la industria y a oportunidades de empleo en tecnología. El programa, coordinado por el Gobierno de México, ofrece capacitación gratuita en línea y busca entregar 25 mil certificaciones a finales de este año.

El Encuentro Tecnológico reunió a dependencias federales, instituciones educativas y compañías como Google, Microsoft, Meta, Kyndryl, Oracle, Salesforce, Accenture, AWS, NVIDIA, IBM, Intel, Cisco, Ericsson y SAP. Las empresas presentaron herramientas, proyectos, formas de trabajo y áreas de especialización mediante stands interactivos.

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Curso Vasconcelos 2
El programa del Gobierno de México ofrece cinco especialidades en cinco meses, formación en inglés técnico y doble certificación emitida por instituciones públicas y empresas como Google, Microsoft y NVIDIA. FOTO: Gobierno de México

La agenda incluyó una conferencia magistral, tres conversatorios y nueve charlas sobre tecnología en la nube, toma de decisiones basada en datos, agentes de inteligencia artificial, ciberseguridad, predicciones algorítmicas e infraestructura digital. Las sesiones también abordaron la relación entre formación académica, empleo y desarrollo social y económico.

El programa ofrece cinco especialidades y certificación oficial

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Peña Merino, señaló que el Centro Público de Formación en IA fue creado para ampliar las opciones laborales de jóvenes mediante capacitación intensiva en inteligencia artificial, redes e infraestructura, ciberseguridad, análisis de datos y nube.

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La red conectará infraestructura de 10 instituciones del país y forma parte de los proyectos que la dependencia desarrolla con la ATDT, junto con la supercomputadora Coatlicue, según Celina Peña Guzmán. FOTO: Gobierno de México

La formación incorpora inglés y tutorías. Peña Merino explicó que el modelo busca combinar habilidades técnicas con acompañamiento para facilitar la entrada al mercado laboral.

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“Un mecanismo de entrenamiento intensivo para la certificación en estas nuevas habilidades, pero también un acompañamiento integral. No solo la formación técnica, que de suyo es muy importante, sino también inglés, que es una de las barreras más importantes de acceso al mercado laboral”, destacó.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que el Gobierno de México impulsa medidas para actualizar el Sistema Educativo Nacional ante la evolución tecnológica. Mencionó la protección de niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales, así como la preparación de profesionales en tecnologías, en particular inteligencia artificial.

Delgado atribuyó la iniciativa a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y dijo que el proyecto busca ampliar el acceso a conocimientos especializados mediante certificaciones oficiales gratuitas. “Una iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es la puesta en marcha del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, con una visión social y acompañada por las empresas, para democratizar el acceso al conocimiento de más alto nivel, mediante un proceso de certificación oficial y gratuita, lo que nos brinda oportunidades para avanzar en el campo tecnológico”, resaltó.

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El clúster nacional de cómputo conectará infraestructura de diez instituciones del país. Detrás del proyecto está la convicción de que México no puede depender de tecnología que sus propios especialistas no sepan transformar. FOTO: Gobierno de México

El programa tiene una duración de cinco meses y cuenta con especialidades en Inteligencia Artificial, Análisis de Datos, Nube, Ciberseguridad y Redes e Infraestructura. Las personas inscritas también reciben formación en inglés técnico, pensamiento lógico-matemático, habilidades psicosociales y vinculación laboral.

Al concluir los estudios, las y los participantes obtienen una doble certificación emitida por instituciones públicas y empresas aliadas, además de acompañamiento hacia su inserción laboral.

Secihti vincula la formación con infraestructura nacional de cómputo

La subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación de Secihti, Celina Peña Guzmán, sostuvo que la formación de especialistas permitirá fortalecer la independencia tecnológica de México. La dependencia participa con la ATDT en proyectos como la supercomputadora Coatlicue y el Clúster Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial.

El clúster conectará infraestructura de 10 instituciones del país. “La independencia tecnológica de México dependerá de que haya personas capaces de comprender, desarrollar y transformar estas tecnologías”, afirmó Peña Guzmán.

Egresadas y egresados de la primera generación compartieron experiencias durante el encuentro. Diana Martínez relató que, pese a no tener experiencia laboral, consiguió empleo en una empresa después de cursar una capacitación y obtener dos certificaciones que “cambiaron completamente” su vida.

Guillermo señaló que obtuvo una certificación de nivel avanzado a los 42 años y fortaleció sus habilidades hasta crear su propio canal de televisión, “que siempre fue un sueño”. Añadió que el Centro Público puede servir a quienes buscan reorientar su trayectoria profesional.

El consejero y vicepresidente de AMITI, Mauricio Torres, destacó la colaboración entre los sectores público y privado para formar personal especializado y vincularlo con empleos de calidad. El director general de CANIETI, Alfredo Pacheco, añadió que esta preparación puede impulsar la competitividad, la inversión y el empleo en el país.

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