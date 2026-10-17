Claudia Sheinbaum supervisa hospitales en Quintana Roo tras protestas de trabajadores sindicalizados del IMSS

La presidenta, Claudia Sheinbaum, visitó hospitales en Quintana Roo. Crédito: X / @Claudiashein

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Este viernes, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dio pasó a la supervisión de instalaciones médicas y hospitalarias en el estado de Quintana Roo.

Esta nueva gira, ocurre en medio de las manifestaciones de los trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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La titular del Poder Ejecutivo federal recorrió el Hospital Materno-Infantil “Morelos”, ubicado en el centro de Chetumal, y después de una hora y 15 minutos salió del inmueble.

Claudia Sheinbaum supervisa hospitales en Quintana Roo

Al arribar a su primera parada, Sheinbaum Pardo fue abordada por simpatizantes y pobladores, pero no ofreció declaraciones. Sin dejar de mencionar que iba acompañada de la gobernadora, la morenista Mara Lezama.

En el recorrido también estuvieron presentes el secretario de Salud, David Kershenobich; el subsecretario de Integración Sectorial, Eduardo Clark; y el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch.

Al salir del Hospital Morelos de Cancún, la presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida otra vez por simpatizantes. Un hombre se acercó con la playera de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), equipo del que ella es aficionada, y la mandataria respondió con una estrofa de la porra del club: “¡Cómo no te voy a querer!”.

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Sheinbaum visitó el Hospital Materno-Infantil "Morelos" en el centro de Chetumal. Crédito: @Claudiashein

Presidenta visita hospital en Chetumal

Horas más tarde, la mandataria acudió a la zona donde se construye el nuevo Hospital General del IMSS Bienestar, ubicado sobre la carretera federal de esta misma ciudad de Chetumal.

“En Chetumal, Quintana Roo, visitamos el Hospital Materno Infantil del IMSS Bienestar para conversar con las pacientes y el personal de salud, escuchar sus experiencias y conocer sus necesidades.

“También supervisamos los avances en la construcción de dos nuevos hospitales que fortalecerán la atención médica en la entidad:

“El nuevo hospital del ISSSTE contará con 90 camas censables, más especialidades y equipo médico, ampliando la capacidad de la unidad actual, que cuenta con 30 camas.

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“El nuevo Hospital General del IMSS Bienestar tendrá 120 camas censables, 152 no censables y 14 especialidades, para ampliar los servicios de salud para las familias quintanarroenses.

“Seguimos trabajando para ampliar la infraestructura hospitalaria y garantizar más y mejores servicios de salud para todas y todos”, publicó Sheinbaum en sus redes sociales.

Sheinbaum arriba a Cancún

La tarde de hoy, Claudia Sheinbaum arribó a Cancún, Quintana Roo, para continuar con su gira por la entidad, ahí, tiene previsto encabezar un acto de Vivienda para el Bienestar, así como otras actividades privadas.

Sheinbaum viajó a bordo del Gulfstream G550, de la Fuerza Aérea Mexicana, de Chetumal a Cancún.

Además, reportes locales detallaron que aparte de supervisar obras hospitalarias, y los servicios en clínicas y hospitales de la entidad; también tiene previsto recorrer las instalaciones del Centro de Monitoreo y Vigilancia de Cancún.

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Quintana Roo y su rezago hospitalario

La visita de Claudia Sheinbaum a la capital de Quintana Roo, le mostró que, en ese lugar, los pobladores a diario ven un sistema de atención médica federal en plena transformación, con hospitales que acumulan décadas de funcionamiento, proyectos millonarios de modernización y necesidades de atención que van más allá de la construcción de nuevos edificios.

La presidenta supervisó los avances en la construcción de unidades médicas en Quintana Roo. Crédito: @Claudiashein

Durante el recorrido, la presidenta revisó las condiciones físicas de las unidades médicas. También verificó la disponibilidad de especialistas, medicamentos, camas y equipos de diagnóstico.

Preguntó por los tiempos de espera para recibir atención. Pacientes y familiares le hicieron solicitudes de manera directa.

Nuevos proyectos de salud en la entidad

En el municipio de Othón P. Blanco, donde se ubica la capital, dos establecimientos concentran gran parte de los servicios de salud para casi 240 mil habitantes:

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El Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1 del IMSS.

La Clínica Hospital del ISSSTE.

Ambos cuentan con proyectos de expansión, aunque en etapas distintas. El IMSS prepara la sustitución de su hospital por una nueva unidad, mientras el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) trabaja para transformar su clínica en Hospital General, un proyecto cuyos antecedentes se remontan a la década de los setenta.

En medio de las protestas de los trabajadores sindicalizados del IMSS, Claudia Sheinbaum continúo a supervisar hospitales en diversas entidades del país, comenzando por Quintana Roo.