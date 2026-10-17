“La venganza del Charro Negro” promete el momento más conmovedor de toda la saga de Las Leyendas, adelantan sus protagonistas

Emilio Treviño da voz a Nando, Benny Emmanuel interpreta a Leo y Lalo España vuelve como Evaristo en La venganza del Charro Negro. ( Selene Joselyn Miranda Lara)

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La venganza del Charro Negro llegará a los cines el próximo 22 de octubre con una historia que profundiza en el vínculo entre Leo y Nando e incluye uno de los momentos más conmovedores de la saga. Benny Emmanuel, Emilio Treviño y Lalo España adelantaron que la octava película de Las Leyendas reúne humor, lealtad entre hermanos y referencias a las tradiciones mexicanas.

En entrevista con Infobae, los actores sostuvieron que el estreno busca conectar con el público a través de personajes que llevan dos décadas en pantalla. También destacaron el alcance de una franquicia animada que ha llevado relatos de distintas regiones de México a espectadores de otros lugares.

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Leo y Nando tendrán una escena clave en La venganza del Charro Negro

Emilio Treviño, quien interpreta a Nando, aseguró que su momento favorito de toda la saga está en la nueva entrega. El actor aclaró que no se trata de una afirmación promocional, sino de una impresión surgida del trabajo con los personajes.

“Creo que sí mi momento favorito de la saga hasta ahora está en esta película”, afirmó Treviño. Para él, la historia presenta una exploración más profunda que la de entregas anteriores.

El actor explicó que la película mantiene los pasajes humorísticos característicos de Las Leyendas. Aun así, sostuvo que el foco emocional recae en el vínculo entre los dos hermanos.

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La historia profundiza en el vínculo entre Leo y Nando. (Captura del tráiler oficial)

“Con la relación que tiene con Leo, hay uno de los momentos más conmovedores de toda la saga a la mitad de la película”, adelantó el intérprete. Esa secuencia, según explicó, ayuda a comprender qué buscan ambos protagonistas mientras enfrentan una leyenda tras otra.

Treviño consideró que ese pasaje ordena el recorrido narrativo de Leo y Nando. “Cobra sentido no solamente la película, sino la saga completa”, sostuvo.

El actor añadió que la escena revela el motor de los personajes y la dirección de su camino. “Nando y Leo tienen uno de los momentos más bellos de la saga en esta película”, señaló.

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Benny Emmanuel, voz de Leo, coincidió con su compañero. “Yo me voy a sumar a ese momento”, dijo al ser consultado sobre su secuencia favorita.

El actor remarcó que el afecto entre los hermanos aparece a lo largo de las ocho películas, aunque en esta ocasión adquiere un peso particular. “Hay un momento muy particular entre los hermanos”, indicó.

Entrevista con el elenco de la película animada "La venganza del Charro Negro".

El elenco anticipó una historia con humor y profundidad emocional

Treviño también afirmó que el público encontrará varios momentos capaces de generar una reacción emocional. Aunque evitó describir una de las escenas que más lo impactó, indicó que el cierre incluye un episodio que lo dejó marcado.

“Hay un momento casi al final de la película que para mí me marcó mucho”, expresó. El actor recordó que, al terminar la proyección, tuvo la sensación de que la historia podría conectar con los espectadores.

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“Esta peli le va a llegar a la gente”, aseguró Treviño. También definió a la producción como una entrega que tiene “corazón”, “carnita” y una profundidad superior a la de los filmes anteriores.

El intérprete consideró que las anteriores películas también han tenido contenido emocional. Aun así, sostuvo que la nueva entrega concentra con mayor intensidad esos elementos.

“Creo que esta es la que más tiene de toda la saga”, afirmó sobre la profundidad del relato. La declaración se relaciona con las preguntas que plantea la historia acerca de la conexión entre los protagonistas.

“Esta peli le va a llegar a la gente”, aseguró Treviño. (Captura del tráiler oficial)

Lalo España, quien interpreta a Evaristo, vinculó la película con los valores que, a su juicio, atraviesan a la franquicia. “Tiene mucho que ver con la emotividad de lo que ensalza el amor, la solidaridad, la lealtad de hermanos”, dijo.

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Para España, esa combinación constituye “la esencia” que permanece en la historia. El actor también habló de la conexión con los seres queridos que han muerto, un aspecto que asoció con el universo de las leyendas.

“Las leyendas capturan esa esencia de cuando estamos, cuando ya pasamos de esta dimensión”, reflexionó. Según explicó, esos relatos remiten a la forma en que quienes ya no están siguen presentes en la memoria.

Entrevista con el elenco de la película animada "La venganza del Charro Negro".

Nando, Leo y Evaristo conservan sus rasgos distintivos

Emilio Treviño señaló que lo que más disfruta de Nando es su humor. El actor describió al personaje como alguien capaz de aligerar una jornada de grabación y de responder a las dificultades con una mirada particular.

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“El humor de Nando es increíble”, expresó. También explicó que el personaje tiene una faceta sensible, ligada a su condición de hermano mayor.

Treviño indicó que Nando procura cuidar a Leo, aunque reconoce que la protección funciona en ambos sentidos. “Es consciente de que su hermano lo cuida más a él que él al hermano menor”, comentó entre risas.

El actor definió el humor de Nando como ácido y divertido. “Es su forma de defenderse ante el mundo y ante las circunstancias”, sostuvo.

Benny Emmanuel destacó, en cambio, la lealtad de Leo. El intérprete señaló que su personaje tiene una actitud heroica, pero que sus decisiones parten del deseo de cuidar a las personas que quiere.

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“Todo lo que hace lo hace desde el fondo del corazón, con mucha lealtad y porproteger a los demás”, afirmó Emmanuel. Para el actor, Leo actúa con una motivación genuina, aunque a veces pueda mostrarse concentrado en su propio camino.

Lalo España se refirió a Evaristo como una figura que mantiene el buen ánimo frente a circunstancias de terror. “Él siempre tiene un espíritu alivianado, de relax”, explicó.

El actor dijo que disfruta esa cualidad porque Evaristo enfrenta los problemas con una tranquilidad que él mismo quisiera aplicar en algunas situaciones de su vida. “Todo más relax, más relaja tus chacras”, bromeó.

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Lalo España se refirió a Evaristo como una figura que mantiene el buen ánimo frente a circunstancias de terror. (Captura del tráiler oficial)

Las Leyendas apuesta por las tradiciones mexicanas y su continuidad dependerá del público

Benny Emmanuel consideró que la franquicia cumple una función relevante al presentar la cultura mexicana y las leyendas regionales a través de la animación. El actor destacó el alcance que logró la saga durante sus dos décadas de existencia.

“Pone ante el mundo de una manera muy bella nuestra cultura”, sostuvo. También celebró que las películas hayan despertado interés por relatos procedentes de distintas regiones del país.

Para Emmanuel, el recorrido de la franquicia muestra que las historias mexicanas pueden resonar fuera de México. “Nuestras historias resuenan en muchos lugares, no solo aquí”, afirmó.

El actor recordó además su cercanía con la película de Chanekes, ambientada en Veracruz, el estado donde nació. “Me parece maravilloso que se haya contado una en Veracruz”, expresó.

Sobre el futuro de la saga, Emilio Treviño señaló que existen posibilidades para desarrollar más historias. El actor incluso mencionó que algunos personajes podrían tener relatos propios.

Entrevista con el elenco de la película animada "La venganza del Charro Negro".

“Podría haber veinte mil spin-offs por ahí”, dijo. Como ejemplo, nombró una posible historia sobre Teodora y su llegada a la condición de fantasma.

Treviño aclaró que la continuidad dependerá de la recepción de La venganza del Charro Negro. “Todo depende del recibimiento de la gente y de taquilla”, afirmó.

El actor recordó que los seguidores han pedido nuevas entregas y que algunos acuden a las salas disfrazados como los personajes. “Depende cómo le vaya a esta, pues habrá más historias por contar”, concluyó.