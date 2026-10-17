La Armada interceptó en el Pacífico colombiano una lancha Go-Fast con 6.072 kilos de marihuana rumbo a Costa Rica

Las autoridades mencionaron que el cargamento tendría como destino Costa Rica y estaría avaluado en más de 6,3 millones de dólares - crédito Armada Nacional

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La Armada Nacional interceptó una embarcación en aguas del Pacífico colombiano con 6.072 kilogramos de marihuana y capturó a dos ciudadanos colombianos. La carga tenía como destino Costa Rica, de acuerdo con información de Inteligencia Naval, que ubicó la embarcación en rutas marítimas de salida de estupefacientes hacia Centroamérica.

La institución informó, a través de sus redes sociales el 16 de octubre de 2026, que el cargamento superaba los 6,3 millones de dólares en los mercados ilegales internacionales. La operación también expuso el uso de motonaves tipo Go Fast para trasladar droga desde las costas colombianas hacia puntos de Centroamérica, por su capacidad para cubrir trayectos marítimos.

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La Armada Nacional informó que eran seis toneladas de marihuana que se transportaban en una lancha por el Pacífico - crédito @FuerzasMilCol/X

La embarcación fue detectada por unidades de la estación de guardacostas de Tumaco en el Pacífico sur. Sus tripulantes intentaron escapar al advertir la presencia de las autoridades, pero la persecución terminó con la detención en altamar.

Durante la inspección, fueron hallados 240 bultos con 12.125 paquetes rectangulares distribuidos en varios compartimientos. La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) confirmó, mediante la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, que se trataba de marihuana.

La Fuerzas Militares también mencionaron que se evitó la distribución de un millón de dosis de estupefacientes en mercados ilegales internacionales - crédito @FuerzasMilCol/X

Los detenidos y la sustancia quedaron a disposición de las autoridades judiciales. La Armada Nacional no informó sus identidades, la organización a la que presuntamente estarían vinculados, el punto de embarque de la droga ni si el recorrido incluía transbordos.

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Otro golpe de 1,4 toneladas

La Armada de Colombia incautó 1,4 toneladas de cocaína este jueves 15 de octubre tras perseguir una lancha que navegaba por el océano Pacífico hacia Costa Rica. La operación contó con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia.

El cargamento habría permitido distribuir cerca de 3,6 millones de dosis en distintos mercados del mundo, según la institución. La Armada afirmó que el decomiso debilita las finanzas de las organizaciones narcotraficantes y bloquea el uso de las rutas marítimas del Pacífico colombiano.

El operativo contó con la coordinación entre la Armada de Colombia, la Policía Nacional y el Comando Sur de Estados Unidos - crédito prensa Armada de Colombia

La embarcación era una lancha rápida tipo Go Fast, tripulada por tres colombianos. Los detenidos y la droga fueron trasladados a la estación de guardacostas de Buenaventura, en Valle del Cauca, donde funcionarios especializados confirmaron la presencia de 407 gramos de marihuana. Los tres hombres serán investigados por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Homenaje a la Armada

La Dirección General Marítima (DIMAR) rindió homenaje a la Armada de Colombia por sus 202 años y reconoció el trabajo de más de 600 oficiales y suboficiales que, “desde distintas dependencias en todo el país contribuyen al cumplimiento de nuestra misión institucional”.

“La Armada de Colombia proporciona a la entidad su liderazgo, experiencia operativa y compromiso con la protección de la soberanía marítima. Desde posiciones clave como comandantes y tripulantes de buques, capitanes de puerto, directores de centros de investigación, subdirectores, coordinadores y responsables en todas las áreas de nuestra competencia, permite contribuir a la construcción y consolidación de nuestro entorno marítimo, fluvial y costero”, mencionó la entidad en un comunicado.

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La Dimar también destacó que “la campaña científica ‘7 Colores’, desarrollada por el buque de investigación ARC Simón Bolívar, que zarpó desde Cartagena hacia el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, incluyendo entre otros el estudio de corrientes marinas y el mantenimiento de ayudas a la navegación, fortalecen la seguridad marítima e impulsan proyectos de maricultura y desarrollo sostenible en beneficio de los más de 56 mil habitantes de la región insular”.

El vicealmirante John Fabio Giraldo Gallo, director general marítimo, afirmó que en la DIMAR “nos sentimos honrados de pertenecer a la Armada de Colombia y ser parte de sus 202 años trabajando por la patria, llenos de valentía y compromiso con la soberanía nacional y la protección de los intereses marítimos”.

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